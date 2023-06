Terrafame sai elintärkeitä lupia toiminnalleen – ilman niitä kaivoksen taru olisi loppunut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafamelle luvan aloittaa uuden sivukiven läjitysalueen sekä Rajasuon maankaatopaikan rakentamisen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kaivosyhtiö Terrafamelle määräaikaisen ympäristöluvan uuden kaivannaisjätealueen rakentamiseen ja käyttöön sekä Rajasuon maankaatopaikan rakentamiselle ja käytölle.

Uuden sivukivialueen käyttöönotto mahdollistaa malmin louhinnan jatkamisen Kuusilammen kaivoksessa.

Pohjois-Suomen avin ympäristölupavastuualueen johtaja Sami Koivulan mukaan uusi sivukivialue KL1 on laajuudeltaan suurempi kuin nykyinen sivukiven läjitysalue KL2, joka on ollut käytössä vuodesta 2017. Se on täyttymässä.

– Tässä nyt myönnetyssä luvassa on kyse siitä, että alueella voidaan ylipäätään kaivosta ylläpitää jatkossa. Malmia ei voi louhia, jos ei ole kaivannaisten loppusijoituspaikkaa.

Terrafamelle on myönnetty oikeus aloittaa päätöksen mukainen sivukivialueen KL1 rakentaminen ja sivukiven läjittäminen sekä Rajasuon maankaatopaikan rakentaminen ja käyttö ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Ympäristölupa on määrätty olemaan voimassa 31.3.2030 saakka.

Kaivosalueen useampi lampi kuivatetaan

Aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafamelle myös vesitalousluvan vesistöjen valuma-alueita, virtaamia ja sitä kautta vesiympäristöä sekä pohjaveden laatua tai määrää muuttaviin, sivukivialuetta KL1 ja Rajasuon maanläjitysaluetta koskeviin rakentamishankkeisiin.

Lisäksi vesitalouslupa on myönnetty sivukivialueen KL1 alle jäävien, käsiteltyjen jätevesien varastointoaltaiksi muutettujen Kuusilammen ja Kuljunlammen kuivattamiseen ja täyttämiseen sekä Rajalammen, Nimettömän lammen sekä Kiukerolammen kuivattamiseen.

Aluehallintovirasto myöntää vesilain mukaisen poikkeamisluvan sivukivialueen KL1 alueella sijaitsevan Kiukerolammen hävittämiseen sekä Ruunakorvenpuron luonnontilan muuttamiseen.

– Jätealueen rakentaminen edellyttää muutaman pienen lammen kuivattamista, koska alueelle on rakennettava tiiviit pohjarakenteet, jotta metallipitoiset suotovedet saadaan kerättyä talteen ja käsittelyyn, Koivula toteaa.

Ennen rakennustöiden aloittamista ja lupien lainvoimaiseksi tulemista Terrafamen on asetettava kymmenien miljoonien eurojen vakuudet muun muassa sivukivialueen KL1 sulkemisen ja jälkihoidon varmistamiseksi.

Päätöksellä ei ole myönnetty Terrafamelle oikeutta johtaa enempää päästöjä vesiin enempää kuin toimintaan nykyisin sovellettava ympäristölupapäätös sallii.