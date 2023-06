Venäjällä leviävät huhut puhdistuksista armeijan johdossa – korkea-arvoiset kenraalit katosivat julkisuudesta Wagner-kapinan jälkeen

Venäjällä on ilmaantunut ensimmäisiä viitteitä mahdollisista puhdistuksista armeijan johdossa palkka-armeija Wagnerin kapinan tiimoilta.

Muun muassa The Moscow Times ja Financial Times kertovat lähteisiinsä viitaten, että kenraali Sergei Surovikin on pidätetty. Surovikinia, jolla on pitkäaikaisia yhteyksiä Wagnerin johtajaan Jevgeni Prigožiniin, ei ole nähty sen jälkeen, kun hän kehotti Wagneria vetäytymään julkaisemallaan videolla lauantaina.

The New York Times uutisoi aiemmin lähteisiinsä viitaten, että Surovikin tiesi Wagnerin kapinasta jo ennalta. Kreml ei ole suostunut kommentoimaan, onko Surovikin todella pidätetty.

Kysyttäessä torstaina, luottaako presidentti Vladimir Putin yhä Surovikiniin, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Putin työskentelee puolustusministerin ja pääesikunnan päällikön kanssa.

Kysymyksiä herättää myös toisen merkittävän kenraalin, Venäjän armeijan pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin kohtalo.

Prigožin vaati Wagnerin kapinan aikana Gerasimovin ja puolustusministeri Sergei Šoigun syrjäyttämistä Venäjän sodanjohdosta. Kapinan jälkeen Šoigu on ollut näkyvästi esillä julkisuudessa, mutta Gerasimovista ei ole nähty vilaustakaan. Häntä ei ole myöskään mainittu Venäjän puolustusministeriön lehdistötiedotteissa sitten kesäkuun 9. päivän.

Avaa kuvien katselu Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelee armeijan pääesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin (vas.) ja puolustusministeri Sergei Šoigun kanssa. Kuva: EPA-EFE

Venäjän hallinnossa puhdistus?

Muun muassa se, että Wagner onnistui pääsemään 200 kilometrin päähän Moskovasta, on herättänyt epäilyjä, että osa Venäjän armeijan korkeimmasta johdosta on voinut tehdä yhteistyötä Prigožinin kanssa kapinan suhteen. Käynnissä voi siis nyt olla rangaistuskierros.

Tunnettu toimittaja Aleksei Venediktov kirjoitti keskiviikkona Telegram-kanavallaan, etteivät Surovikin tai hänen lähimmät alamaisensa ole olleet yhteyksissä perheisiinsä kolmeen päivään.

Venäjällä arvostettu sotablogi Rybar sanoi tiistaina, että kapinasta on tullut tekosyy laajalle puhdistukselle Venäjän asevoimissa. Rybaria pyörittää Venäjän puolustusministeriön lehdistöosaston entinen työntekijä.

Lähteet: AP, Reuters