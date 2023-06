Itämerellä mittava pelastusoperaatio, kun äiti ja lapsi tippuivat mereen – Naton sotaharjoitus peruttiin

Onnettomuus tapahtui keskellä Itämerta Ruotsin Karlskronan ja Puolan välissä. Molemmat mereen tippuneet henkilöt on Ruotsin merenkulkulaitoksen mukaan löydetty.

Äiti ja lapsi tippuivat Itämereen Stena Spirit -matkustajalaivasta, joka seilasi Puolasta Ruotsin Karlskronaa kohti, kertoo Ruotsin yleisradio SVT.

– Voin vahvistaa, että yksi henkilö on löydetty ja häntä kuljetetaan helikopterilla sairaalaan. Lisäksi toinen henkilö on paikannettu, helikopteri on matkalla nostamaan myös hänet. Minulla ei ole tietoa henkilöiden tilasta, Stefan Lang Ruotsin merenkulkulaitoksen tiedottaja kertoo SVT:lle.

Hälytys onnettomuudesta tuli iltapäivällä.

Käynnissä on mittava pelastusoperaatio. Paikalla on runsaasti pelastusviranomaisia ja -kalustoa.

– Kohta saamme viisi helikopteria paikalle, ja meillä on käytössä kaikki, mikä on Itämerellä. Olemme peruneet Nato-harjoituksen, ja saamme Yhdysvaltain rannikkovartiostolta apua. Kaikki mikä kelluu tai lentää on mukana auttamassa, Anders Lännholm Ruotsin etsintä- ja pelastuskeskuksesta kertoo SVT:lle.

