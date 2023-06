Analyysi: Putinin hallinnolla on meneillään imago-operaatio kapinan jäljiltä – kapinoinutta Prigožinia mustamaalataan nyt rahanahneudesta

Presidentti Putin esiintyi keskiviikkona kansan keskellä Dagestanissa. Kreml haluaa antaa kuvan, että tilanne on hallinnassa, kirjoittaa Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen.

MOSKOVA Kuhina Wagner-palkkasotilasyhtiön ympärillä alkoi tiivistyä avoimeksi kapinaksi noin viikko sitten.

Nyt Kreml yrittää minimoida haitat, joita lyhyeksi jääneestä kapinasta syntyi presidentti Vladimir Putinin imagolle.

Derbentissä pohjoiskaukasialaisessa Dagestanissa näytettiin keskiviikkona aivan erilainen Vladimir Putin kuin pitkään aikaan.

Kuvissa Putin kävelee väkijoukon keskelle, halaa ja kättelee ihmisiä, poseeraa nuoren naisen kanssa selfietä varten.

Poissa oli pitkän pöydän päässä, suurissa mutta tyhjissä portaissa ja valtiollisissa seremonioissa nähty yksinäinen hahmo.

Salaliittoteoreetikoissa Derbentin esiintyminen tietenkin nostatti jälleen puheita kaksoisolentojen käytöstä.

Avaa kuvien katselu Vladimir Putin esiintyi kansalaisten keskellä Derbentissä Dagestanissa 28. kesäkuuta. Kuva: Gavriil Grigorov Sputnik / Kremlin pool / EPA

Venäjän valtiontelevisio selitti tapahtuman merkityksen kädestä pitäen niille, joille se ehkä oli jäänyt epäselväksi.

– Näistä äärimmäisen tunteikkaista kuvista päätellen presidentti otettiin vastaan tavalla, joka jättää rock-tähdetkin varjoonsa, juontaja Olga Skabejeva riemuitsi valtiollisella Rossija 1 -kanavalla.

Skabejeva muistutti katsojille, että ”kollektiivinen länsi” on sanonut presidentin arvovallan heikentyneen Jevgeni Prigožinin Wagner-joukkojen kapinan jälkeen.

– Putin osoittaa, että asia on juuri päinvastoin, Skabejeva iloitsi.

Kuvaavaa on toisaalta se, että Putin ei suinkaan mennyt vierailemaan Wagner-joukkojen viikonloppuna valloittamassa Donin Rostovissa eikä Voronežin alueella, jossa Wagner-joukot kulkivat ja kävivät taisteluja asevoimien ilmakalustoa vastaan.

Putin varoo tilaisuuksia, joissa kansalaiset voisivat nostaa pöydälle kipeitä asioita Kremlin käsikirjoituksen ulkopuolelta.

Derbentin tapahtumaa tuskin olisi järjestetty, ellei Kremlillä olisi hyvin kipeä tarve osoittaa Putinin ja kansan olevan yhtä.

Kremlin maineenkorjausoperaatio näyttää keskittyvän näihin kahteen linjaan: kansallisen yhtenäisyyden korostamiseen ja toisaalta Prigožinin ja hänen kumppaniensa mustamaalaamiseen.

Republic.ru-internetjulkaisun päätoimittaja Dmitri Kolezev kirjoittaa Twitterissä, että Kremlissä on nyt päätetty, missä valossa kapina esitetään.

Kolezevin lähteen mukaan tarkoitus on korostaa kapinan ”kaupallista” luonnetta: Prigožin kamppaili rahojensa puolesta ja häntä auttaneet olivat ostettuja.

Poliittista merkitystä kapinalla ei ollut, siinä ei tavoiteltu oikeudenmukaisuutta tai edes valtaa vaan yksinkertaisesti ”pätäkkää”, Kolezev kirjoittaa.

Tämä kampanja on selvästi jo meneillään. Putin kertoi tiistaina julkisuuteen, että Wagner-palkkasotilasyhtiö on elänyt täysin Venäjän valtion rahoituksella.

Samalla Putin tuli paljastaneeksi, millainen rahareikä Prigožinin palvelut ovat valtiolle olleet.

Putinin mukaan Wagnerin toimintaa rahoitettiin viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun yli 86,3 miljardia ruplalla. Valuuttakurssit ovat heitelleet villisti, mutta virallisella nykykurssilla se olisi noin 910 miljoonaa euroa.

Lisäksi Prigožinin ateriapalveluyritys sai ruoantoimituksistaan puolustusministeriölle 80 miljardia ruplaa vuodessa.

On hyvin mahdollista, että kapinasyytteestä päästettyä Prigožinia vastaan on tekeillä talousrikostutkinta.

Valtiolliselle RT-medialle duuman puolustusvaliokunnan johtaja Andrei Kartapolov selitti Prigožinin kapinahanketta sillä, että tämä oli menettämässä Wagner-yhtiön tulot ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta”, koska Prigožin ei ollut suostunut yhtiön sotilaiden rekisteröimiseen puolustusministeriön alaisuuteen.

– Ja herra Prigožinille rahat eivät ole vähämerkityksinen tekijä. Voi olla, että ne ovat jopa ratkaiseva tekijä, Kartapolov selitti.

Avaa kuvien katselu Moskovassa 29. kesäkuuta oli sateinen päivä. Edellisviikonlopun kapinan selvittely jatkui kulissien takana. Kuva: Sergei Ilnitsky / EPA

Tarkoitus on tietenkin neutralisoida Prigožinin levittämä populistinen sanoma korruptoituneista eliiteistä, jotka ahneudellaan ovat pilanneet Ukrainaa käytävän hyökkäyssodan.

Koukku on sikäli vetävä, että siinä on todennäköisesti vahva totuuden siemen. Prigožin on monin tavoin toiminut kuin kondottieeri, keskiaikainen italialainen palkkasoturipäällikkö, joka kesken sodan lähtee joukkoineen neuvottelemaan uusiksi sopimuksensa reunaehtoja.

Levada-mielipidetutkimuslaitoksen kyselyissä Prigožinin suosio näyttää jo laskeneen kapinan takia. Kun torstaina ja perjantaina 58 prosenttia hyväksyi Prigožinin toiminnan, niin viikon alussa se oli laskenut 30 prosenttiin.

Mielipidemittausten tuloksiin on tietysti sodan oloissa syytä suhtautua varovasti.

Prigožinin suosimaa kenraali Sergei Surovikinia vastaan on myös suunnitteilla informaatiokampanja, Kolezev kirjoittaa Twitterissä.

Tarkoitus on heikentää kenraalin kannatusta joukkojen parissa. Kolezevin tietojen mukaan aikeena on levittää esimerkiksi väitteitä, että kenraali olisi kuljettanut Prigožinin kanssa kokaiinia lentokoneilla.

Avaa kuvien katselu Kenraali Sergei Surovikin vastaanotti presidentti Vladimir Putinilta Pyhän Yrjön kolmannen luokan kunniamerkin 31. joulukuuta Donin Rostovissa, jossa Putin vieraili eteläisen sotilaspiirin päämajassa. Palkkasotilaskapina on voinut suistaa Surovikinin epäsuosioon. Kuva: Mikhael Klimentyev / Sputnik / Kremlin pool / EPA

Jos keskiviikkoiltana liikkuneet tiedot pidätyksestä tosiaan pitävät paikkaansa, Mustan Pekan pelissä on saanut käteensä kenraali Surovikin.

Pidätyksestä ovat lähteidensä pohjalta kertoneet muun muassa venäläinen The Moscow Times ja brittiläinen The Financial Times.

Surovikinilla on taakkanaan se, että hän oli Prigožinin suosikki uudeksi yleisesikuntapäälliköksi.

The New York Times kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain tiedustelun mukaan Surovikinilla olisi ollut ennakkotietoa Prigožinin kapinahankkeesta.

Virallista tietoa pidätyksestä tai vangitsemisesta ei ole. Surovikinin kohtalo oli tätä kirjoitettaessa epäselvä.

Telegram-viestipalvelussa toimiva Baza-uutiskanava kertoi Surovikinin Veronika-tyttären ilmoittaneen, ettei kenraalia ole pidätetty ja että hänellä on kaikki kunnossa.

Tutkivien toimittajien Važnye Istorii eli iStories-julkaisu puolestaan kertoo, että Surovikinia olisi kuulusteltu mutta hänet olisi päästetty vapaaksi.

Niin kauan kuin mikään ei ole virallista, voi vielä käydä niin, että Surovikin selviää tilanteesta.

Hänellä on raa’an mutta pätevän sodanjohtajan maine, ja osaamista Venäjän asevoimat tarvitsisi nyt kipeästi, kun Ukrainan vastahyökkäys on meneillään.

Samaan aikaan meneillään näyttää olevan kaupankäynti siitä, mitä Prigožinin rakentamille organisaatioille tapahtuu.

Jos torstaiaamun tiedot Prigožinin paluusta Venäjälle pitävät paikkaansa, kyse on todennäköisesti viikonloppuna tehdyn sopimuksen jatkoneuvotteluista.

Palkkasotilastoiminnassa jaossa on tuottoisia hankkeita Afrikassa. Prigožinin mediaimperiumi on puolestaan harjoittanut propagandatyötä ja informaatiovaikuttamista Putinin hallinnon tueksi.

Liike-elämän uutisiin keskittyneen The Bell -sivuston mukaan Prigožinin mediaomistukset saattavat päätyä Putinin läheisen liittolaisen, oligarkki Juri Kovaltšukin Natsionalnaja Media Gruppa -yhtiölle.

The Bellin mukaan riippumatta siitä, kuka lopulta saa Prigožinin mediaomistukset käsiinsä, niiden toimintaa tullaan vastedes valvomaan suoraan presidentinhallinnosta.

On mahdollista sekin, että Kreml kaikesta huolimatta edelleen tarvitsee Prigožinin palveluksia – mahdollisesti juuri tärkeiden Afrikan kontaktien takia – ja antoi hänelle siksi lauantaina mahdollisuuden keskeyttää kapinansa ja säilyttää henkensä.

Telegram-kanavilla on liikkunut myös spekulaatioita, että yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov siirrettäisiin syrjään sotatoimien mutta ei yleisesikunnan johdosta.

Se voisi olla kompromissi, jolla Venäjän johto tyynnyttelee sodanjohtoon tyytymättömiä asevoimien jäseniä ja sotaa kiihkeästi kannattavia jyrkän linjan nationalistipiirejä.

Samaan aikaan puolustusministeri Sergei Šoigu näyttäisi ainakin vielä säilyttävän asemansa. Putin ei ole mielellään tehnyt henkilönvaihdoksia painostuksen alla.

Julkisuudessa voittaja on kuitenkin Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka. Hän saattoi esiintyä sovittelijana ja rauhantekijänä, joka ponnistuksillaan onnistui välttämään verenvuodatuksen Wagner-palkkasotilaiden ja Venäjän virallisten asevoimien kesken.

On vaikea tietää, kuinka tärkeää roolia Lukašenka oikeasti esitti neuvotteluissa Prigožinin kanssa, mutta Valko-Venäjän johtaja otti tapauksesta kaiken ilon irti.

Hän pääsi taas vetämään kansanomaisen mutta salaviisaan kolhoosinjohtajan rooliaan.

Carnegie-keskuksen tutkija Maksim Samorukov pohtii, että itsenäisen eurooppalaisen valtion johtajasta Lukašenka on muuttumassa pikemminkin yhdeksi raskaan sarjan tekijäksi Venäjän sisäpolitiikassa tai ”venäläisessä maailmassa”.

Siinä maailmassa Igor Setšinillä on läänityksenään Rosneft-öljy-yhtiö, Ramzan Kadyrovilla Tšetšenia, Prigožinilla oli Wagner-yhtiönsä ja Lukašenkalla siis Valko-Venäjä.

Joka tapauksessa viime viikonlopun kapinan jälkijäristykset varmasti jatkuvat vielä pitkään.