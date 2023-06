Kaupunginjohtaja vakuuttaa: Suomi-areena on ja pysyy Porissa

MTV on sopinut Porin kanssa Suomi-areenan jatkosta ensi vuoteen saakka. Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna on vakuuttunut, että vuonna 2006 alkanut perinne jatkuu ja Pori pysyy tapahtumapaikkana.

Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna on vakuuttunut, että Suomi-areena on ja pysyy Porissa myös vuoden 2024 jälkeen.

– Totta kai tapahtuma pidetään senkin jälkeen Porissa, Inna sanoo.

Porin kaupunki on sopinut tähän saakka jatkosta vain ensi vuoteen saakka, ja vielä torstaina julkaistussa haastattelussa MTV:n vastaava tuottaja Johanna Tonttila ei pystynyt kertomaan jatkosuunnitelmista.

Inna: Kritiikki otetaan huomioon

Kaupunginjohtaja Inna sanoo, että porilaisten ei tarvitse pelätä tapahtuman siirtymistä muualle. Hänen mukaansa keskustelut MTV:n kanssa ovat edenneet hyvin.

Avaa kuvien katselu Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna. Kuva: Katja Halinen / Yle

– Henki on se, että me teemme tästä entistä paremman tapahtuman. Kaikki kriittinen keskustelu tapahtumasta otetaan huomioon, Inna sanoo.

Inna viittaa esimerkiksi uutisointiin tapahtuman ajankohdan muutoksesta. Suomi-areena pidetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kesäkuussa eikä Pori Jazz -festivaalin yhteydessä heinäkuussa.

Suomi-areenan ideoija Esa Nieminen arvosteli tiistaina Ylen haastattelussa voimakkaasti ajankohdan siirtoa ja myös Suomi-areenan yhteiskunnallisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vähenemistä.

Inna sanoo, että kävijämääriä on tänä vuonna seurattu hyvin tarkkaan, ja ne ovat hänen mukaansa yllättäneet positiivisesti.

– Jännitimme ennen tätä viikkoa, lähtevätkö ihmiset liikkeelle – ja ihmiset lähtivät. Olemme todella tyytyväisiä.

Avaa kuvien katselu Yleisöä ja panelisteja Suomi-areenan keskustelussa keskiviikkona Porin Raatihuoneenpuistossa. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Kaupunginjohtaja: Pääsymaksuttomuus tärkeää

Tapahtuman vastaava tuottaja Johanna Tonttila MTV:ltä kertoi Ylen haastattelussa, että tarkoituksena on kehittää tapahtuman konseptia. Myös uusia yhteistyökumppaneita etsitään tapahtumaa vuodesta 2006 järjestäneen kaksikon – Porin ja MTV:n – rinnalle.

Lauri Inna aloitti Porin kaupunginjohtajana alkuvuodesta. Hän sanoo pitävänsä erittäin tärkeänä, että Suomi-areena säilyy jatkossakin avoimena ”kaikelle kansalle” eli tilaisuuksissa ei ole pääsymaksua.

– Tämä on toki myös lobbaus- ja edunvalvontafoorumi monelle, silläkin on oma arvonsa. Mutta mahdollisimman vähän elitistinen tapahtuma, avoimet keskustelut ja vapaa pääsy, niillä on suuri arvo, jota pitää vaalia, Inna korostaa.

Tämän vuoden Suomi-areena päättyy perjantaina. Nelipäiväisessä tapahtumassa on kaikkiaan 250 keskustelua, joissa on mukana 1 200 puhujaa.

