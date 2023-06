Mellakat jatkuivat kolmatta yötä Ranskassa, yli 600 otettu kiinni – teinipojan taposta epäilty poliisi pyysi perheeltä anteeksi

Surmatun teinipojan äiti arvioi, että ampumisen taustalla oli rasistinen motiivi. Pojan ampunut poliisi on otettu kiinni taposta epäiltynä.

Teinipojan surmasta alkaneet protestit jatkuivat Ranskassa kolmatta yötä peräjälkeen.

Väkivaltaisuuksista ja vahingoista raportoitiin useilla alueilla, mittavista turvatoimista huolimatta.

Ranskan sisäministerin Gérald Darmaninin mukaan perjantain vastaisena yönä on otettu kiinni yli 667 ihmistä ympäri Ranskaa.

Sisäisen turvallisuustiedonannon mukaan viranomaiset olivat valmistautuneet lähipäivinä väkivaltaisuuksiin ja lähettäneet useisiin kaupunkeihin yhteensä noin 40 000 poliisia ja santarmia.

Pojan äiti: Taustalla rasistinen motiivi

Pojan äiti arvioi, että surman taustalla oli rasistinen motiivi. Hän ei kuitenkaan kanna kaunaa poliisivoimia kohtaan, vaan syyttää tapauksesta ainoastaan sitä poliisia, joka ampui hänen poikansa.

Äiti sanoo poliisin halunneen surmata hänen poikansa, koska tämä oli havainnut pojan olevan arabi.

Pojan äiti on kommentoinut tapausta ranskalaiselle *France 5-*kanavalle ensimmäisessä ampumisen jälkeen antamassaan haastattelussa.

Kohtalokkaasta pidätystilanteesta on levinnyt video sosiaalisessa mediassa, ja Pariisin alueella on ollut suuria mielenosoituksia surman johdosta. Pojan ampunut poliisi on otettu kiinni taposta epäiltynä.

Videolla näkyy kaksi pysähtyneen auton vieressä seisovaa poliisia, joista toinen osoittaa kuskia aseella. ”Saat kuulan kalloosi”, videolla kuuluva ääni sanoo.

Poliisi pyytää anteeksi uhrin perheeltä

Teinipojan ampunut poliisi on pyytänyt uhrin perheeltä anteeksi, kertoo hänen asianajajansa. Syytetyn asianajaja on kertonut valittavansa asiakkaansa kiinni ottamisesta.

Asianajajan mukaan hänen asiakkaansa on äärimmäisen järkyttynyt videolla esiintyvästä väkivallasta.

Lähteet: AFP

Juttua päivitetty kello 9.08. Lisätty viimeisin tieto pidätettyjen määrästä.