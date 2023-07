Kankaanpääläiset halutaan tunnistamaan vieraslajeja uuden mobiilipelin avulla – jokaisesta havainnosta maksetaan euro

Kankaanpäässä aletaan kartoittaa vieraslajeja mobiilipelin avulla.

Paikalliset voivat tienata rahaa merkitsemällä mobiilipelin kartalle löytämiään lupiineja, kurtturuusuja, jättiputkia ja jättipalsameja. Kankaanpään kaupunki hyödyntää tietoa haitallisten vieraslajien torjunnassaan.

Vieraslajikasvien kartoitus käynnistyy maanantaiaamuna. Tehtävä on avoin kaikille ja vaatii ainoastaan Crowdsorsa-mobiilipelin lataamisen omaan älypuhelimeen. Kustakin vieraslajihavainnosta maksetaan pelaajalle yhden euron palkkio.

Arvokasta tietoa sijainnista

– Pelaajat osallistuvat tehtävään videokuvaamalla havaitsemiaan vieraslajiesiintymiä. Pelkän lajin ja sijainnin lisäksi saamme selville myös ongelman laajuuden, sillä esiintymän ympäri kävelevän pelaajan gps-koordinaateista piirtyy kartalle alue, josta voimme määrittää sen tarkan pinta-alan, kertoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju tiedotteessa.

Joukkoistetulla vieraslajikartoituksella saadaan arvokasta lähtötietoa lupiini-, kurtturuusu-, jättiputki- ja jättipalsamiesiintymien sijainnista ja laajuudesta torjuntatoimenpiteiden suunnitteluun. Kyseessä on Kankaanpään ensimmäinen kokeilu osallistaa kuntalaisia Crowdsorsa-mobiilipelillä.

– Vieraslajien leviäminen on osaltaan uhkana luonnon monimuotoisuudelle. Kankaanpään keskustassa, kaupungin omistamilla alueilla torjuntatyötä on tehty jo vuosia. Suuri osa kasvustoista esiintyy kuitenkin muiden maanomistajien alueilla. Mobiilipelin käytön tavoitteena on saada kokonaiskuva vieraslajien leviämisestä, toteaa Kankaanpään kaupungin tekninen johtaja Marja Vaajasaari.

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavaa vieraslajiongelmaa ratkaistaan nyt ensimmäistä kertaa maailmassa mobiilipelillä joukkoistamalla. Menetelmä on ollut tänä kesänä käytössä jopa 15 kunnassa ympäri Suomea.