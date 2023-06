Benjamin valloittaa punaisissa koroissaan kesän festivaalilavoja – keikoilla on kaksi sääntöä

Torstai-illan hämärtyessä laulaja-lauluntekijä Benjamin asteli Seinäjoella järjestettävän Provinssin festivaalilavalle. Punaisissa koroissa esiintyvä artisti esitti keikalle kaksi sääntöä: häirintä on ehdottomasti kiellettyä, ja tänään bailataan.

Avaa kuvien katselu Viime viikonloppuna Benjamin esiintyi Himoksen juhannusfestivaaleilla. Kuva: Tommi Anttonen / Lehtikuva

Viime syksynä Benjamin voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun parinaan tanssinopettaja Saana Akiola. Keväällä artisti osallistui Uuden musiikin kilpailuun kappaleellaan Hoida mut, ja vaikka euroviisulava ei kutsunutkaan, on Benjaminin kesä täynnä keikkoja.

Uuden musiikin kilpailu tarjoaa Benjaminin mukaan uuden ponnahduslaudan niin entuudesta tutuille kuin tuntemattomillekin artisteille. UMK:sta nostetta uralleen ovat saaneet muun muassa Käärijä, Kuumaa, Bess sekä Erika Vikman.

– Kyllä se oli mulle tosi käänteentekevä hetki. Sen jälkeen on kyllä kaikki keikkapaikat olleet täynnä ja biisit ovat pyörineet listoilla, artisti sanoo.

Nyt, kun pienempiä festivaalilavoja on jo valloitettu, on katse kohti isompaa.

– Pääasia kuitenkin on, että on keikkaa. Ihana nähdä, kun ihmiset laulavat mukana. Tää on parasta, mitä tiedän, Benjamin sanoo.

Avaa kuvien katselu Benjamin Provinssissa ennen esiintymisasuunsa sujahtamista. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Kappaleiden koukut ovat artistin omaa käsialaa

Benjaminin kappaleissa törmää paljon sanoilla leikittelyyn. Keväällä julkaistu sinkkukin kantaa nimeä Minä-minä-maa.

– Sen voi kuulla niin sanotusti K-18 versiona tai sitten sen voi kuulla hyvin lapsiystävällisesti. Kappale kertoo siitä, että oma keho ja oma minä on paras rakastajatar, artisti kertoo.

Lähtökohtaisesti kaikki kappaleet ovat Benjaminin kirjoittamia.

– Kirjoitan musiikkia 2–3 hengen tiimissä. Mulla on kuitenkin niin levoton mieli, että yleensä mun vitsit ja tekstinpätkät jäävät sinne, hän naurahtaa.

Avaa kuvien katselu Benjaminin mukaan kesällä riittää, että vain on ja hengittää. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Laulaja Maija Vilkkumaan kappaleen nimi Ei kääntyi Benjaminin versiossa muotoon Gay.

Benjamin kertoikin kaksi vuotta sitten Helsinki Pride -tapahtumassa järjestetyssä konsertissaan olevansa homoseksuaali. Sen jälkeen hän on näkyvästi puhunut seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden puolesta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävän Priden artisti näkee rakkauden juhlana.

– Mulle Pride tarkoittaa, että juhlitaan sitä, keitä ollaan ja mitä tehdään. Yhteenkuuluvuuden tunne on tosi iso. Samalla se on mielenosoitus. Pidetään ääntä siitä, että halutaan samat arvot ja samat oikeudet kuin kaikilla muillakin, Benjamin summaa.

Näin Benjamin kommentoi ulostuloaan vuonna 2021.

”Seuraava biisi on sellainen, että koko Suomi sekoaa”

Benjamin esitti lavalla myös vuonna 2014 julkaistun englanninkielisen kappaleensa Underdogs. Artisti kuitenkin kertoo, että suomenkielinen musiikki tarjoaa paremmin mahdollisuuksia sanoilla leikittelyyn.

– Maailman siisteintähän olis se, mitä Cha cha chan kanssa kävi, että koko maailma hoilaa suomenkielistä pop-kappaletta. Maailmanlaajuisia suomihittejä tai ei niin kyllä omalla äidinkielellä tekeminen on mun mielestä kaikkein siisteintä, Benjamin sanoo.

Ensi viikon perjantaina päivänvalon näkee uusi kappale Persikan perään.

– On ihanaa, että on niin vapautunut fiilis musiikillisesti. On löytynyt oma yleisö, joka haluaa elää omaa parasta elämäänsä. Toi seuraava biisi on sellainen, että koko Suomi sekoaa, artisti uskoo.