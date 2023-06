Vilhelm Junnila vastaa Facebookissa syytöksiin ja kertoo, miksi laittoi luottamusäänestykseen pesukarhusolmion

Junnila esiintyi eduskunnan luottamusäänestyksessä yllään kravatti, jossa on pesukarhukuvio.

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) kommentoi perjantaina Facebook-päivityksessään keskustelua, jota hänen teoistaan ja sanomisistaan on käyty. Niissä on vitsailtu natsismilla ja nähty olevan kytköksiä äärikoikeistolaisuuteen.

Junnila sanoo edelleen tuomitsevansa antisemitismin ja ettei hänellä ole koskaan ollut mitää suhdetta tai kytköstä ääriaineksiin.

– Toivon, että viestini kuultaisiin: tuomitsen erityisesti kaiken antisemitismin sekä luonnollisesti sitoudun kaikkiin hallitustyöskentelyn asettamiin velvoitteisiin, Junnila kirjoittaa.

– Menneiden aikojen huono some- ja muu käytös ei missään nimessä ole hyväksyttävää. Toisaalta voi kysyä pitääkö asioita ylipäätään arvioida ikään kuin ne tapahtuisivat nykyhetkessä ja asemassa - ja usein aivan erilaisessa kontekstissa ja jakelukanavassa. Ja totta kai olen kuluneiden vuosien aikana vitsaillut. Niin ihmiset tekevät, Junnila kirjoittaa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kritisoi myöhään torstai-iltana Junnilan vuonna 2019 tekemää kirjallista kysymystä, jossa Junnila esitti, että Suomen pitäisi hillitä ilmastonmuutosta edistämällä abortteja Afrikassa. Facebook-kirjoituksessaan Junnila sanoo, että aloite on täysin nykyisen hallitusohjelman mukainen.

Junnila: Pesukarhusolmio oli lahja puolisolta

Junnilan luottamuksesta äänestettiin eduskunnassa 28. kesäkuuta. Sosiaalisessa mediassa heräsi keskustelua Junnilan käyttämästä kravatista, jossa oli pesukarhun kuvia.

Kravatti on nähty muun muassa viittauksena siihen, että perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on verrannut usein perussuomalaisia pesukarhua muistuttavaan mesimäyrään (Helsingin Sanomat). Sosiaalisessa mediassa on myös keskusteltu siitä, onko pesukarhu viittaus äärioikeistoon.

– Pesukarhuista pitävän paremman puoliskon lahjana antama solmio on tulkittu piiloviestiksi. Se ei ole piiloviesti. Halusin mennä elämäni kovimpaan paikkaan puolisoltani saamani kravatti kaulassa, Junnila kertoo.