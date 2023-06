WHO:n syyniin joutuneen aspartaamin käyttö virvokkeissa ja elintarvikkeissa jatkuu Suomessa kuten ennenkin: ”Olin aika yllättynyt”

Maailman terveysjärjestö WHO saattaa julkaista makeutusaine aspartaamin “mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi” aineeksi. Elintarviketeollisuusliitto ja Panimoliitto odottavat aiheesta lisätietoja.

Eilen julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan yksi yleisimmistä makeutusaineista eli aspartaami on Maailman terveysjärjestö WHO:n suurennuslasin alla.

Se saatetaan julkaista ”mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi” aineeksi. Syöpävaarallisuusluokituksen tekee WHO:n sisäinen syöpätutkimusvirasto IARC. Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Terhi Virtanen pitää tietoa yllättävänä.

– Minusta tämä tieto on aika yllättävä, koska tämä on kuitenkin perusteellisesti tutkittu makeutusaine, ja Euroopan alueella luotamme EFSA:n arvioihin, Virtanen kertoo.

Elintarvike- ja virvoitusjuomatoimijat seuraavat EFSA:n eli Euroopan elintarviketurvallisuusviraston antamia suosituksia ja EU-lainsäädäntöä. Virtanen kertoo, että EFSA on arvioinut aspartaamin useaan kertaan ja todennut sen turvalliseksi.

Suomen Panimoliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen pitää tilannetta vielä liian varhaisena johtopäätöksille.

– Tässä on vielä liian aikaista spekuloida, kun ei oikeastaan vielä tiedetä, mitä sieltä on tulossa ja mitä erityisesti EFSA tulee tästä sanomaan, Loikkanen kommentoi.

Myös Hartwallilta kerrotaan Ylelle, että asiaa on liian aikaista kommentoida.

Tilannetta seurataan

Aspartaami on yleisesti käytetty makeutusaine erityisesti virvokkeissa, mutta myös monissa muissa elintarvike- ja ruokaryhmissä. Sitä käytetään usein sokerin korvikkeena, koska aspartaami sisältää hyvin vähän kaloreita ja se on noin 100-200 kertaa makeampaa kuin sokeri. Makeutusainetta on pidetty tähän asti turvallisena.

Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Terhi Virtasen mukaan toistaiseksi asian eteen ei tehdä mitään, sillä EFSA ei ole antanut aspartaamista uusia suosituksia.

– Käyttö varmasti jatkuu ihan samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä. Kuluttajien reagointi kuitenkin jää nähtäväksi.

Avaa kuvien katselu Panimoliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkasen mukaan toisaiseksi on liian varhaista spekuloida. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Myös WHO:n ruokien lisäaineita käsittelevä komitea on ottamassa aspartaamin käytön käsittelyyn, ja aikoo arvioida, kuinka suuri määrä aspartaamia on ihmiselle terveellistä. Ruokaviraston mukaan aspartaamin hyväksyttävä päiväsaanti on 40 milligrammaa painokiloa kohden.

WHO:n odotetaan julkistavan uuden luokituksen ja suosituksen 14. heinäkuuta. Toistaiseksi aspartaamin käyttö ei siis ole kiellettyä tai rajoitettua. Elintarviketeollisuusliitto ja Panimoliitto aikovat odottaa WHO:n tiedon jälkeen EFSA:n kannanottoa aiheesta.

– Seurataan tilannetta ja katsotaan. Viisaampia olemme 14. päivän jälkeen, Tuula Loikkanen kertoo.