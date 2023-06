Ministeri Junnila vaikuttaa antaneen vääriä tietoja urastaan ja opiskeluistaan – MOT ei löytänyt mitään todisteita ministerin väitetystä yrittäjyydestä

Junnila on myös kertonut kotisivuillaan opiskelevansa valtio-oppia. Todellisuudessa hän on ollut vuosia sitten kirjoilla avoimessa yliopistossa, eikä ole suorittanut yhtäkään kurssia.

Elinkeinoministeri Vilhem Junnila (ps.) vaikuttaa antaneen julkisuuteen virheellisiä tietoja työurastaan ja opiskeluistaan.

Junnila on väittänyt olevansa yrittäjä, ja opiskelleensa valtio-oppia yliopistossa. MOT-toimitus ei löytänyt todisteita aktiivisesta yritystoiminnasta tai opiskelusta.

MOT tavoitteli Junnilaa suoraan, hänen avustajansa sekä työ- ja elinkeinoministeriön kautta, mutta ei saanut kommentteja tai haastattelua tätä juttua varten. Junnila on parhaillaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kokouksessa Kanadassa.

Junnila kertoi perjantaina keskipäivällä eroavansa tehtävästään. Perussuomalaisten Matti Putkonen vahvistaa tiedon Ylelle.

Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Startup -yritys Puolassa?

Junnila ilmoittaa ammatikseen yrittäjän eduskunnan ja perussuomalaisen puolueen verkkosivuilla. Hän on kutsunut itseään yrittäjäksi myös vaalimateriaalissaan.

Omilla verkkosivuillaan Junnila taas kertoo “kehittäneensä teknologiateollisuuden startup-yritystä Puolassa”. Hän sanoo myyneensä yrityksen. Tästä yrityskaupasta ei löydy mitään tietoja.

MOT-toimitus ei löytänyt muitakaan todisteita Junnilan yrittäjyydestä. Epäselväksi jäi myös, missä startup-yrityksessä Junnila on toiminut.

Kaupparekisteritietojen mukaan Junnila on vastuuasemissa vain kahdessa yhtiössä: hallintoneuvoston jäsen VR-Yhtymässä sekä hallituksen puheenjohtaja Naantalin Matkailu Oy:ssä. Jälkimmäinen on Naantalin kaupungin omistama matkailunedistämisyhtiö.

Junnilan asema kummassakin yhtiössä liittyy hänen poliittisiin luottamustehtäviinsä kansanedustajana ja Naantalin kaupunginvaltuuston jäsenenä.

Ainoa viittaus muihin yrityksiin löytyy Junnilan eduskunnalle ja Naantalin kaupungille jättämistä sidonnaisuusilmoituksista. Junnila kertoo olevansa hallituksen puheenjohtaja ja osakas organisaatiossa nimeltä “Sloncechmura”. Słońce Chmura on puolaa ja tarkoittaa suomeksi puotapilveä.

Kyseessä on mahdollisesti puolalainen start up -yritys, jota Junnila on kertonut verkkosivuilla kehittäneensä.

Puolan kaupparekisterissä ei kuitenkaan ole Sloncechmura- tai Słońce Chmura -nimistä yhtiötä. Junnilaa ei ole merkitty Puolan kaupparekisterissä vastuuhenkilöksi myöskään missään muussa yhtiössä. Junnilan ilmoittama termi ei myöskään tuota hakutuloksia verkossa tai kansainvälisissä yritystietokannoissa.

Avaa kuvien katselu Naantalin kaupungille jättämässään sidonnaisuusilmoituksessa Vilhelm Junnila kertoo olevansa hallituksen puheenjohtaja “Sloncechmurassa”. MOT-toimitukselle jäi epäselväksi, onko kyse yrityksestä ja jos on, minkä maalaisesta. Kuva: Naantalin kaupungin sidonnaisuusilmoitus

Harhaanjohtavaa tietoa yliopisto-opinnoista

Ministeri Junnila vaikuttaa antaneen harhaanjohtajaa tietoa myös koulutushistoriastaan. Junnila kertoo opinnoistaan verkkosivuillaan seuraavalla tavalla: “Opiskelin ammattikorkeakoulussa taloushallinnon tietojärjestelmiä ja työn ohella valtio-oppia yliopistossa.”

MOT:n selvityksen perusteella väite valtio-opin opinnoista on kyseenalainen.

Turun yliopistosta saadun tietojen mukaan Junnilalla oli opiskeluoikeus Turun avoimessa yliopistossa vuosina 2018–2019. Avoimeen yliopistoon ei ole pääsykokeita ja se on kaikille avoin, maksullinen koulutusväylä. Sen kautta ei voi suorittaa korkeakoulututkintoa.

Opinnot jäivät suunnitelmien asteelle. Turun yliopistosta saadun tiedon mukaan Junnila ei suorittanut avoimessa yliopistossa yhtäkään kurssia. Junnilalla ei ole suorituksia myöskään muissa suomenkielisissä yliopistoissa, jotka opettavat valtio-oppia.

MOT ei löytänyt myöskään viitteitä siitä, että Junnila olisi suorittanut valtio-opin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa.

Avaa kuvien katselu Vilhelm Junnilan kotisivuilla on erilaiset versiot esittelyteksteissä riippuen siitä, kirjautuuko niille mobiilaitteelta vai pöytätietokoneella. Ajantasaisessa versiossa Junnila kertoo kehittäneensä teknologiateollisuuden startup-yritystä Puolassa, mutta myyneensä omistuksensa siinä. On epäselvää, mistä yrityksestä on kyse. Vanhemmassa versiossa Junnila kertoo opiskelevansa valtio-oppia, vaikka hän ei kirjoitushetkellä ollut vuosiin ollut kirjoilla yliopistossa. Kuva: Kuvakaappaukset Vilhelm Junnilan kotisivuilta

Junnilalla raskas ministerisalkku

MOT-toimitus lähetti Junnilalle kysymyksiä yrittäjyyttä ja opiskeluhistoriaa koskien. Kysymykset koskivat esimerkiksi sitä, minkälainen kokemus hänellä on yrittämisestä ja minkä yrityksen kautta.

Osa kysymyksistä koski sidonnaisuusilmoituksessa mainittua “Sloncechmuraa”, josta MOT-toimitus ei kyennyt löytämään mitään tietoja. MOT:ta kiinnosti myös Junnilan mahdolliset yhtiökumppanit tai nykyiset sidonnaisuudet yrityksiin, joilla voi olla vaikutusta hänen ministeritehtäviinsä.

Ministeri Junnila ei halunnut vastata Ylen kysymyksiin.

Petteri Orpon hallituksen elinkeinoministerinä Junnilan vastuualueeseen kuuluu muun muassa innovaatiot, yritysrahoitus ja ulkomaisten investointien edistäminen. Ministeritehtävissään Junnila voi joutua käsittelemään esimerkiksi suuria Suomeen suuntautuvia investointipäätöksiä.

Junnila valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2019. Sitä ennen hän työskenteli eduskunta-avustajana perussuomalaisille.

Eduskunta äänesti tämän viikon tiistaina Junnilan luottamuksesta. Vihreät, vasemmistoliitto ja SDP olivat esittäneet esittivät epäluottamusta Junnilan epäiltyjen natsisympatioiden takia.

Eduskunta antoi luottamuksen Junnilalle äänin 95–86.