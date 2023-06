Ylen tiedot: Hallituspuolueiden puheenjohtajat pikaisesti puhelinkeskusteluihin Junnilasta

Neljän hallituspuolueen puheenjohtajien on määrä keskustella tänään elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan ja koko hallituksen tilanteesta.

Hallituspuolueiden puheenjohtajien on tarkoitus keskustella muun muassa elinkeinoministeri Junnilaan liittyvistä kysymyksistä.

Ylen tietojen mukaan neljän hallituspuolueen – kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien – puheenjohtajien on määrä keskustella elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) tilanteesta tänään puhelimitse.

Alun perin hallituspuolueiden puheenjohtajien oli tarkoitus kokoontua keskustelemaan ensi viikon tiistaina.

Puhelinkeskusteluja pidetään muun muassa pääministerin, kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ja valtiovarainministerin, perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kesken, jahka Eurooppa-neuvoston kokous Brysselissä on päättynyt.

Orpo osallistuu kokoukseen parhaillaan Brysselissä, sen ennakoidaan jatkuvan ainakin iltapäivään asti. Kokouksen jälkeen Orpo pitää tiedotustilaisuuden.

Puheenjohtajien kaavaillun keskustelun aiheena on muun muassa ministeri Junnilan esille tulleet yhteydet äärioikeistoon. Asiaa on kommentoinut tänään presidentti Sauli Niinistö MTV3:lle.

Niinistö kertoo pitävänsä tilannetta maan hallitukselle ”kovin kiusallisena, vähintään” .

– Tietysti noin yleisemmin hallituksen täytyy pitää huolta siitä, että sen politiikka ulkomailla tiedetään ja politiikan sisältö on sellaista, joka myöskin nauttii läntistä arvostusta ja on meidän arvojemme mukaista. Ja sen seikan selvä esiin tuominen on varmasti tärkeätä, presidentti sanoi MTV3:n haastattelussa.

Hallituksessa puhuttaa myös Junnilan vuonna 2019 tekemä kirjallinen kysymys ”ilmastoaborteista”. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi aamulle Ylelle, että myös Junnilan kirjallisesta kysymyksestä tullaan hallituksessa keskustelemaan.

– Hallituksessa tämäkin uutinen perataan läpi, Häkkänen sanoi Ylen aamussa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on tänään luonnehtinut kysymystä Helsingin Sanomien haastattelussa täysin tuomittavaksi.

– Tämähän on järkyttävää tekstiä. Ajatus ilmeisesti on, että väestönkasvua hillittäisiin afrikkalaisten äitien aborttien kautta. Tämä on pahimman luokan ekofasismia, Essayah sanoo HS:lle.

Uutista päivitetty 12:36: Hallituspuolueiden puheenjohtajat keskustelevat perjantaina puhelimessa, mutta eivät pidä yhteistä puhelinkokousta, kuten jutussa ensin kirjoitettiin.