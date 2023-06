Joensuussa loukkaantunut sirkuksen surmanajaja selvinnee säikähdyksellä – onnettomuuden syy oli virhearvio, sanoo sirkuksen johtaja

Sirkus Finlandian näytöksessä Joensuussa loukkaantunut surmanajaja selvinnee tapauksesta ilman pysyviä vammoja.

– Hänet nukutettiin ja kuvattiin eilen. Ei löytynyt mitään murtumia, mikä on hyvä asia. Toivotaan, että selvittiin pelkällä säikähdyksellä, sirkuksen johtaja Carl Jernström sanoi perjantaina aamupäivällä.

Onnettomuus johtui Jernströmin mukaan todennäköisesti inhimillisestä virheestä.

– Pieni virhearvio ja luiskahdus. Siellä saattoi olla hieman kosteutta, mutta toisaalta he ovat tottuneet siihen, että kosteutta voi olla.

Loukkaantunut ajaja oli kokenut ja noin 35-vuotias. Brasilialaiseen Diorios-ryhmään kuuluva mies tekee itse päätöksen jatkostaan kiertueella.

Esitys tehdään toistaiseksi neljällä esiintyjällä viiden sijasta tai sitten käytetään kiertueella olevaa vara-ajajaa.

Keskeyttäminen harvinaista

Surmanajo on vaarallista ja esityksissä on maailmalla tapahtunut myös kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Avaa kuvien katselu Surmanajossa ajetaan moottoripyörillä suuren metallipallon sisällä. Joensuun onnettomuus sattui tässä pallossa. Kuva: Lucas Holm / Yle

Torstain loukkaantuminen ei ole ensimmäinen Diorios-ryhmälle tällä Suomen kiertueella tapahtunut. Aikaisemmin kiertueella yhden ajajan jalka murtui, kun moottoripyörä lipesi ja kaatui jalan päälle numeron jo loputtua. Yleisö ei loukkaantumista huomannut, mutta ajaja joutui jättämään kiertueen kesken.

Pieniä loukkaantumisia tapahtuu sirkuksessa silloin tällöin.

– Elävässä näytöksessä voi aina sattua jotain, vaikka kuinka harjoitellaan, Carl Jernström sanoo.

Esityksen keskeyttäminen on kuitenkin hyvin harvinaista. Torstainakin kyseessä oli viimeinen ohjelmanumero, josta pois jäi vain loppuhuipennus.

Avaa kuvien katselu Diorios-ryhmä on esiintynyt Sirkus Finlandian mukana tällä ohjelmakaudella runsaat kaksi kuukautta. Kuva: Lucas Holm / Yle

Esitys on joskus keskeytetty esimerkiksi katsojan saatua sairaskohtauksen.

Vaara kuuluu sirkukseen

Viimeksi Sirkus Finlandian esityksessä tapahtui vakava loukkaantuminen Carl Jernströmin mukaan kymmenisen vuotta sitten.

Silloin esitykseen kuului pyörivä laite, jonka varassa esiintyjä roikkui. Laite meni epäkuntoon ja esiintyjä yritti ratkaista tilanteen hyppäämällä portaille yleisön väliin. Hän osui kuitenkin pylvääseen.

– Silloin kysyimme yleisöltä, että jatketaanko näytöstä ja yleisö halusi jatkaa, Jernström sanoo.

Päähän loukkaantunut esiintyjä joutui lopulta lopettamaan uransa.

Avaa kuvien katselu Sirkus Finlandian esitykset jatkuvat onnettomuudesta huolimatta Joensuussa jo tänään perjantaina. Kuva: Lucas Holm / Yle

Jokainen sirkuslainen tietää alaan liittyvät riskit ja sen, että että esityksiä ei hevillä keskeytetä tai peruta.

Sirkus Finlandiassakin tehtiin päätös jatkaa kiertuetta ja esityksiä normaalisti jo torstaina illalla, vaikka loukkaantuneen ajajan kunnosta ei vielä ollut tarkempaa tietoa

– Niin kuin näytösmaailmassa sanotaan: show must go on, Jernström sanoo.

