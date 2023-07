S-Pankin johto joutui valvojan syyniin – ovatko kuluttajan rahat turvassa? Neljä kysymystä tilanteesta

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että Finanssivalvonta selvittää S-pankin hallituksen sopivuutta, luotettavuutta sekä pankin johtajiston pätevyyttä.

Selvityksen syynä ovat useat tapaukset, joista pankki on jo saanut rangaistuksia Finanssivalvonnalta. Lisäksi pankki on saanut vuonna 2020 tietosuojavaltuutetulta huomautuksen laajasta tietoturvaongelmasta sekä kertonut viime vuonna poikkeuksellisen vakavasta tietoturvaloukkauksesta.

Viime vuonna sattuneessa tapauksessa kaksi nuorta miestä kirjautuivat S-pankin tietoturvajärjestelmässä olevan haavoittuvaisuuden avulla vieraiden ihmisten tileille. Niiltä he siirsivät haltuunsa yhteensä 1,2 miljoonaa euroa pankin asiakkaiden varoja.

Mitä asiakkaiden pitäisi tilanteesta ajatella? Kysyimme S-pankin ongelmista toimitusjohtaja Riikka Laine-Toloselta ja pankkivalvoja Finanssivalvonnan osastopäällikkö Samu Kurrilta.

Syksyllä alkanut selvitystyö ei koske lokakuussa aloittanutta uutta toimitusjohtajaa. S-Pankista kerrotaan, että Riikka Laine-Tolosesta on tehty sopivuus ja luotettavuusselvitys normaalin prosessin mukaisesti ennen hänen nimittämistään toimitusjohtajan tehtävään.

1. Ovatko ihmisten S-pankkiin tallettamat rahat turvassa?

– S-pankin asiakkailla ei ole mitään syytä huoleen. Pankki toimii vakaasti ja luotettavasti ja myös sääntelyn mukaisesti. Asiakkaidemme varat ovat turvassa ja palvelumme toimivat normaalisti, sanoo Laine-Tolonen.

– Talletukset ovat turvassa S-Pankissa. Tämä on meidän normaalia valvontatyötämme ja toimimme valvojana siten, että rahat ja talletukset on turvattu nyt ja tulevaisuudessa kaikissa suomalaisissa pankeissa, toteaa Fivan Samu Kurri.

2. S-Pankki hallinnoi lähes 8 miljardin euron arvoisia talletuksia ja 6 miljardin euron sijoitusvaroja. Mitä Fiva käytännössä tutkii S-Pankissa?

– Selvitämme S-Pankin johtamista, johtamisjärjestelmiä ja hallintoa eli miten ongelmiin puututaan, niitä korjataan ja varmistetaan ettei ongelma toistu. Selvitämme myös, ovatko digitaaliset järjestelmät luotettavia ja virheettömiä, sanoo Kurri.

3. Miten asiakkaat voivat luottaa pankin johtoon, jos siihen ei näytä luottavan valvojakaan?

– Nyt menossa oleva johdon arviointi liittyy paitsi uusiin valvontakäytäntöihin myös siihen, että S-Pankilla on ollut useampia seuraamusmaksuja viime vuosina. Fiva on arvioinut pankin hallituksen ja johdon jäsenten luotettavuutta ja pätevyyttä tehtävään jo aiemmin, eikä niissä ole ollut mitään huomautettavaa. Siinä mielessä asiakkaat voivat olla turvallisin mielin, sanoo pankin toimitusjohtaja Laine-Tolonen.

– Kyse on vielä kesken olevasta selvitystyöstä. Meillä on vielä johtopäätökset tekemättä, enkä halua lähteä ennakoimaan kokonaisselvityksen tuloksia. Äärivaihtoehto on, että henkilöiden toimintamahdollisuuksiin hallituksessa tulee saktioita ja jopa rajoituksia. Toisessa ääripäässä on se, että tältä osin asiat ovat kunnossa eikä seuraamuksia tule, muotoilee Fivan Kurri.

4. Miten S-Pankki on parantanut käytäntöjään asiakkaiden varojen turvaamiseksi?

– Olemme käyneet läpi toimintojamme ja parantaneet muun muassa järjestelmän testauskäytäntöjä. Koko ajan myös tarkkailemme, että palvelut toimivat. Lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota asiakaspalautteeseen eli siihen, että viesteihin vastataan ripeästi ja mahdollisiin pankkipalveluja koskeviin huoliin saa apua nopeasti, sanoo Laine-Tolonen.