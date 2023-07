Tenojoen kyttyrälohenpyyntiin on ilmoittautunut jo 11 pyyntihanketta – norjalaiset puolestaan rakensivat suuren padon joen poikki

Tenojoen alajuoksulle on rakennettu suuri pato, jonka tarkoituksena on pysätttää vieraslaji kyttyrälohen nousu Tenojokeen. Tämän kokoluokan patoa ei Norjassa ole koskaan aiemmin nähty.

– Tämä on minun tietojeni mukaan suurin pato, joka Norjasta löytyy. Se on noin 170 metriä leveä ja kattaa koko joen leveyden, eli se on todella suuri. Meillä on ollut iso joukko ihmisiä rakentamassa patoa, kertoo projektinjohtaja Roar Sandodden Norjan Eläinlääkäri-instituutista NRK:lle.

Avaa kuvien katselu Norjalaisten rakentama pato on Tana Brun lähistöllä. Lohipatoa rakennettiin juhannuksen alla. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Viime vuosina kyttyrälohesta on tullut riesa pohjoisessa ja muun muassa Näätämöjoella ja Tenolla on pyritty pysäyttämään kyttyrälohen leviäminen erilaisin pyyntimenetelmin. Tänä kesänä rakennetun padon toivotaan estävän suurimman osan nousevista kyttyrälohista, jotteivät ne pääsisi edemmäs Tenojokeen.

Odotukset ovat korkealla, mutta haasteitakin löytyy.

– Olemme koko ajan herkässä tilanteessa, sillä mikäli joki alkaa tulvimaan, Tenon vesimäärä kaksin- tai kolminkertaistuu. Silloin syntyy haasteita. Toisaalta myös kuiva kesä ja suuret vedenlämpötilat voivat tuoda ongelmia, pohtii Sandodden.

Avaa kuvien katselu Lohipadon toiminnalle on suuret odotukset. Vastaavaa ei ole ennen Norjassa rakennettu. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Pato toimii myös nykyaikaisella tekniikkalaitteistolla, jotka voivat lopettaa toimimasta.

– Mikäli pienempiä teknisiä haasteita syntyy, kykenemme laitteillamme keräämään kaloja. Mutta näin isoilla laitteistoilla on aina mahdollista, ettei kaikki toimikaan, sanoo Sandodden.

Padon rakentajat ovat kuitenkin toiveikkaita, että nykyaikainen pato voi pelastaa Tenon kyttyrälohelta.

– Meillä riittää toivoa. Tätä ei ole kokeiltu ennen. Teno on iso joki, joten paljon voi tapahtua. Emme voi päättää luonnon puolesta, mutta meillä on usko siihen, että patomme tulee pysäyttämään kyttyrälohet.

Avaa kuvien katselu Tenon lohipadossa hyödynnetään paljon nykyaikaista tekniikkaa, jotta Atlantin lohi pääsee nousemaan ja vieraslaji kyttyrälohi jää alajuoksulle. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Vapaaehtoisten pyyntihankkeet mukaan kyttyrälohen pysäyttämiseen

Lapin Ely-keskuksessa otettiin Norjan puolelle rakennettu pato tyytyväisinä vastaan. Kala-asiantuntija Kare Koivisto vieraili juhannuksen jälkeen Tana brun lähistöllä padon rakennustyömaalla ja vaikuttui näkemästään.

– Toivotaan, että pato toimii, kaikki näytti oikein hyvältä. Jos sillä suurin osa kyttyrälohista saadaan kerättyä talteen, olisi se mahtava asia. Tämä on kokeilu samalla. Veden korkeus ja lämpötila ovat varsin optimaaliset tällä hetkellä ja pato on saatu hyvin pystytettyä, kertoo Koivisto.

Saman kokoluokan hankkeeseen ei vielä Suomen puolella ryhdytty, mutta Lapin Ely-keskus on puolestaan kutsunut vapaaehtoisia kyttyrälohen pyyntiin.

Avaa kuvien katselu Kyttyrälohesta on tullut riesa pohjoisen lohijoissa. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Tänä kesänä pyynnistä kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan pyyntihankkeeseen, jossa pyritään kalastamaan kyttyrälohia pois joesta niin paljon kuin on mahdollista. Pyynti on ollut mahdollista jo ongella ja vapapyydyksillä muun kalastuksen ohella, mutta kyttyrälohta saa pyytää myös verkoilla.

– Paikalliset kalastajat, jotka haluavat osallistua, voivat ilmoittaa pyyntihankkeensa ja kertoa samalla, millaisilla pyydyksillä aikovat kyttyrälohen pyynnin toteuttaa, jotteivät samalla pyydä suojeltua Atlantin lohta sivusaaliina. Ilmoittautumisessa täytyy kertoa pyyntitapa ja pyyntipaikka.

Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut 11 pyyntihanketta, joissa on mukana 2–5 henkilöä. Ely-keskus painottaa, ettei kulkuttamista tai verkkopyyntiä saa tehdä alueilla, joissa herkässä tilassa elävä Atlantin lohi esiintyy.

– Toivomme kalastajilta kärsivällisyyttä päästää Atlantin lohet takaisin jokeen, mikäli niitä sivussa tarttuu pyydyksiin, painottaa Koivisto.

Vaikka nyt hankkeita riittää kyttyrälohen leviämisen estämiseksi, ei vieraslajia ole helppoa hävittää kokonaan Tenojoesta.

– Nyt pyrimme rajaamaan nousevien kyttyrälohien määrää. Nyt Norjan padolla on todella suuri rooli siinä, miten pyynti lähtee käyntiin ja miten se erottelee kyttyrälohet muista kaloista. Siinä vaiheessa, kun kyttyrälohi pääsee nousemaan koskista ylös, pyynti alkaa olemaan hankalampaa, kertoo Koivisto.