Tiukempi jätelaki astui voimaan, mutta silti joissakin taloyhtiöissä on kierrätys rempallaan – nämä astiat pitää löytyä roskakatoksesta

Jätteiden lajitteluvaatimukset kiristyivät 1. heinäkuuta.

Uudistuneen jätelainsäädännön mukaan kaikkien taloyhtiöiden, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa, tulee järjestää kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräys.

Lisäksi kierrätysastiat täytyy olla edelleen kuiva- ja biojätteille sekä paperille. Biojätteet voi myös kompostoida, jolloin niistä saa multaa taloyhtiön asukkaiden käyttöön.

Osassa taloyhtiöitä kierrätys on silti jäänyt hoitamatta kuntoon.

Isännöitsijät patistamaan taloyhtiötä

Osassa maata asiat ovat hyvällä mallilla, mutta esimerkiksi Etelä-Karjalassa on vielä 500 taloyhtiötä, jotka eivät olet päivittäneet jätteiden lajittelua lain vaatimalle tasolle. Se on 40 prosenttia kaikista vähintään viiden huoneiston taloyhtiöistä.

Etelä-Karjalan jätehuollon viestintäkoordinaattorin Tiina Virtasen mukaan uudesta jätelaista on tiedotettu jo hyvissä ajoin.

Avaa kuvien katselu Monissa taloyhtiössä on jouduttu suurentamaan jätekatoksia, jotta jätteiden lajittelu onnistuu lain vaatimusten mukaan. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

– Asiasta on rummutettu ja isännöitsijöitä muistutettu. Lisäksi erilaisia tilaisuuksia on pidetty jo viime vuoden puolelta lähtien, joten tietoa kyllä taloyhtiöissä pitäisi olla, sanoo Tiina Virtanen.

Syitä asian hoitamattomuuteen on monia. Jätekatokset saattavat olla liian pieniä jatkuvasti laajentuneen lajitteluvelvoitteen myötä, ja osa taloyhtiöistä ei ole syystä tai toisesta saanut asiaa käsiteltyä.

– Isännöitsijät eivät ole patistaneet taloyhtiötä riittävästi asian hoitamiseksi, mutta syitä voi olla muitakin, sanoo Tiina Virtanen.

Avaa kuvien katselu Jätteiden kierrätys vaatii asukkaalta tarkkaavaisuutta. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Lounais-Suomessa lain edellyttämä jätehuolto puuttuu vielä noin puolella taloyhtiöistä.

Palvelujohtaja Cati Huhdan mukaan Lounais-Suomen jätehuollon alueella siirrytään porrastetusti noudattamaan uutta jätelakia.

– Ensimmäisenä voimaan tulee Salo-Paimio-Sauvon seutu ja loput alueen kunnista tulee mukaan lokakuun alkuun mennessä.

Jäteyhtiö on lähettänyt taloyhtiöille kirjeitä ja pyytänyt niitä tarkistamaan jäteastioiden tarpeen.

– Tämä aiheuttaa haastetta jätehuollolle, jonka olisi jo pitänyt saada keräysreitit kuntoon

Taloyhtiöille ei tule alkuun sanktioita, vaikka asia ei heti heinäkuun alussa olisi hoidettu, lupaa Etelä-Karjalan jätehuollosta viestintäkoordinaattori Tiina Virtanen.

– Taloyhtiöihin lähetetään aluksi huomautuskirjeitä asian kuntoon saattamiseksi. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että laki on laki ja sitä on syytä noudattaa, kiteyttää Tiina Virtanen.

