Kansainväliset moottorikisat ovat luopuneet varikkotytöistä, mutta Imatranajo pitää edelleen kiinni perinteestä – kysyimme, miksi

Imatranajossa on mukana varikkotyttöjä markkinoimassa kilpailua.

Moottoripyöräkilpailu Imatranajossa yleisöä ja kuljettajia viihdyttävät edelleen varikkotytöt eli grid girlsit.

He näyttävät kilpailupaikat ja esiintyvät kuljettajien kanssa kilpailujen mainoksissa. Toiminta on koettu maailmalla naista esineellistävänä. Siksi siitä onkin luovuttu useissa kansainvälisissä kilpailuissa.

Miksi Imatranajo haluaa säilyttää grid girlsit?

– Toiminnassa on kyseessä kilpailujen markkinointi. Jokainen on täällä mukana omasta halustaan. Järjestetäänhän missikilpailujakin. En näe sitä naista alentavana, sanoo Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Marjaana Pakkanen.

Hän kertoo tyttöjen olevan töissä kuten kilpailun järjestäjätkin. Jonkun tulee joka tapauksessa osoittaa lähtöpaikat.

– Kuljettajat pitävät heidän mukana olostaan ja valokuvaajat haluavat ottaa kuvia tytöistä ja kuljettajista, sanoo Pakkanen.

Tapahtuman organisaattorin Heli Siisiäisen mukaan moni tiimin jäsenistä on mukana vuodesta toiseen. Toiminta on hänen mukaansa pitkälti talkootyötä ja siinä on hyvä yhteishenki.

Toiminnan tulee olla eettisesti kestävää

Moottoriliitolla ei ole virallista kantaa grid girls -toimintaan. Pääsihteeri Ville Salosen mukaan aihe tarvitsee keskustelua.

– Aina kun meillä on urheilun tasa-arvoon liittyviä asioita, ne ovat olympiakomitean vastuullisuusohjelmien kautta tärkeitä. Uskon, että tämäntyypisistä asioista ja ilmiöistä tullaan käymään vielä paljon keskustelua. Niiden pohjalta tehdään tarvittavia linjauksia. Erityisesti keskustelua tarvitaan silloin, jos ilmiö koetaan esineellistävinä ja epätasa-arvoa tuottavana.

Grid girls -toimintaa on järjestetty kansainvälisissä suuremmissa tapahtumissa, joissa on ulkopuolinen tapahtumantuottaja tai promoottori. SM-tasolla ei toimintaa juurikaan ole.

Suurissa messutapahtumissa on joskus Salosen mukaan ilmennyt väärinkäytöksiä pr-tehtävissä olevia naisia kohtaan.

– Huono käytös on aina tuomittavaa. Jokaisen tulee kunnioittaa toista tehtävistä riippumatta.

Tyttöjen pr-toiminnalla pitkä historia

Moottoriurheilussa on jo kauan ollut kuljettajia auttavia naisia.

– Parikymmentä vuotta sitten ei ollut grid girlsejä, vaan joka tiimillä oli omat ”sateenvarjotytöt”, jotka auttoivat varikolla esimerkiksi pitäen varjoa kuljettajan yllä. Heillä oli tiimin mainosvaatteet, kertoo Marjaana Pakkanen.

Sateenvarjotyttöjä on Pakkasen mukaan edelleen MotoGB-sarjassa. Formula 1:ssä on kokeiltu myös miehiä mukaan tiimiin, mutta se ei saanut kannatusta.

– Meille päin ei ole kuulunut toiveita, että mukana pitäisi olla muita sukupuolia, mutta eihän se ole pois suljettuakaan, sanoo Pakkanen.

