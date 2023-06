Näin suomalaiset reagoivat elinkeinoministeri Junnilan eroon: ”Kaikki ovat varmaan hyvillään tästä ratkaisusta”, ”Fiksu veto häneltä”

Tieto ministeri Vilhelm Junnilan (ps) eropäätöksestä levisi suomalaisten keskuudessa nopeasti perjantaina.

Junnilan eropäätös oli Tampereella asuvien Marjaleena Kolin ja Tuula Lehtisen mielestä oikea ratkaisu.

– Olen seurannut tätä uutisointia ja koko ajan tulee lisää ja lisää asioita ilmi. Näen, että hän on henkilö, joka ei ole ihan ymmärtänyt vitsailua, jota hän on tehnyt, Koli sanoo.

Lehtinen näkee asian toisella tavalla.

– Minusta hän on ymmärtänyt hyvin vitsailunsa ja se on ollut hyvin tarkoitushakuista. Mielestäni on ehdottomasti oikein, että hän eroaa.

Junnilan aiemmat äärioikeistoon viittaavat puheet ja vitsailu natsisymboleilla nousivat julkisuuteen juhannuksen alla.

Avaa kuvien katselu Elinkeinoministeri Junnilan eropäätös oli Tampereella asuvien Tuula Lehtisen (vas.) ja Marjaleena Kolin mielestä oikea ratkaisu. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Helsingin Kampista tavoitetun Lassi Vilhomaan mielestä on erikoista, että tilanne on päässyt tähän pisteeseen asti.

– Aika omituista, että tällaisia kavereita saadaan ministereiksi. Ihmisiä, joilla on suhteellisen selviä kytköksiä, istuu tällaisissa positioissa, Vilhomaa miettii epäuskoisena.

Salolainen Ismo Kuusela pitää Junnilan eroa hyvänä asiana.

– Hänen toimintansa ei varmaan ole ollut ministerille soveliasta. Jatkuvasti on ollut jotakin, Kuusela miettii.

Sievissä asuvan Reija Aspforsin mukaan Junnilan jatkaminen elinkeinoministerin roolissa olisi aiheuttanut Suomelle mainehaittaa ympäri maailmaa.

– Minusta (ero) oli fiksu veto häneltä, Aspfors sanoo.

Kuopiolaisen Ismo Nymanin mukaan on vaikea nähdä, miten Junnila olisi voinut jatkaa uskottavasti tehtävässään.

– Kaikki ovat varmaan hyvillään tästä ratkaisusta.

Avaa kuvien katselu Ismo Nyman uskoo, että päätös erosta oli aiheellinen. Kuva: Petri Julkunen / Yle

Osa kyseenalaistaa eropäätöksen

Anja Mustonen Kajaanista on sitä mieltä, että ihminen saa leikkiä vakavillakin asioilla.

– Tämä oli mielestäni tällaista poliittista peliä, oppositio halusi turhaa kärhämää hallitukselle. En tietenkään ole sitä mieltä, että natsismista kannattaisi aina puhua. Se on vakava asia meidän historiassa. Ehkä turhan suuri kohu kuitenkin nousi, Mustonen sanoo.

Junnilan kotikonnuilla Naantalissa asuva Hemmo Jokila sanoo, ettei eropäätös herätä hänessä suurempia tunteita.

– Mulle ei ole oikeastaan sen enempää väliä. Mun mielestä ei olisi tarvinnut erota.

Uutinen Junnilan eroaikeista tavoitti Lahden kauppatorilla olleen Raimo Koukosen vain hetki ennen haastattelua.

– Sarkastisesti voisi ajatella, että kun siellä oli ne kaksi sataa muuta tuomitsemassa, niin onko heillä puhtaat kalsarit, kysyy Koukonen.

Koukonen on kuitenkin sitä mieltä, että eroon oli aihetta. Junnila toimi hänen mielestään sopimattomasti.

Avaa kuvien katselu Raimo Koukosen pohtii, onko kaikilla kansanedustajilla ”puhtaat kalsarit”. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

”Puisto on aika eri tyyppinen kuin tämä eroaja”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Junnilan eroilmoitusta EU-huippukokouksen yhteydessä tänään Brysselissä pitämässään tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hallitus on toimintakykyinen.

Suonenjokelaisen Matti Puustisen mielestä Junnilan ero on hyvä asia uskottavuuden kannalta. Hän ei usko hallituksen tulevaisuuteen pitkällä tähtäimellä.

– Voi se tämän joulun nähdä, mutta ei seuraavaa, Puustinen sanoo.

Myös Päivi Keskiniva Rovaniemeltä uskoo, että hallitus ei tule pärjäämään hyvin jatkossa. Hänen mielestään muitakin eroja saattaa tulla.

– Nykyinen hallitus on hyvin outo. Tehdyt päätökset ovat ylipäätään pöyristyttäviä, Keskiniva kertoo.

Avaa kuvien katselu Päivi Keskinivan (vas.) mielestä hallituksen tulevaisuus voi olla vaikea. Oikealla Keskinivan tytär Petra Tuominen. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Junnilan kanssa ministerisalkun jakava Sakari Puisto (ps.) kertoi Ylelle torstaina, että hän olisi pyynnön tullessa valmis harkitsemaan ministerivastuunsa aikaistamista.

Tuula Lehtinen kertoo, että suhtautuisi toiveikkaammin hallitukseen, jos Puisto siirtyisi suunniteltua aiemmin elinkeinoministerin rooliin.

– Arvelisin, että Puisto on aika eri tyyppinen kuin tämä eroaja.

Ylen MOT-toimituksen tietojen mukaan Junnila vaikuttaa antaneen julkisuuteen virheellisiä tietoja työurastaan ja opiskeluistaan.

Junnila on väittänyt olevansa yrittäjä, ja opiskelleensa valtio-oppia yliopistossa. MOT ei kuitenkaan löytänyt todisteita aktiivisesta yritystoiminnasta tai opiskelusta.

Marjaleena Kolille tämä tuli yllätyksenä.

– Hän vaikuttaa niin asialliselta ulospäin. Hänessä on ollut vääränlaista uskottavuutta.

