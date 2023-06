Venäjän ulkoministeri: Paluuta entiseen normaaliin Suomen ja Venäjän suhteissa ei ole

MOSKOVA Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo, että Venäjän ja Suomen suhteissa ei ole enää paluuta entiseen normaaliin, vaikka suhteita jossain vaiheessa alettaisiin paikata nykytilasta.

– Luonnollisesti, jos keskustelemme uusien suhteiden raameista, me otamme täysimääräisesti huomioon Suomen muuttuneen statuksen. Tarkoitan Suomen liittymistä Natoon ja Naton kanssa allekirjoitettuun asiakirjaan, joka myös sallii Naton sotilaallisen infrastruktuurin sijoittamisen Suomen alueelle, Lavrov sanoi.

– Emme voi jättää sitä huomiotta, ja varmaankaan paluuta bisnekseen kuten tavallisesti ei enää tule.

Lavrov vastasi Ylen kysymykseen Suomen ja Venäjän suhteista pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Tällä hetkellä suhteiden tulppana on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, mutta odotetusti Lavrov ei pitänyt sotaa syynä Suomen asennemuutokseen.

– Suhteet eivät vain omia aikojaan repeytyneet. Ne repi Suomen hallitus, joka yhtäkkiä luopui pitkistä hyvän naapuruuden ja molempia hyödyttävän yhteistyön perinteistä, Lavrov syytti.

Venäjän johdon toistaman kertomuksen mukaan sodan päästi valloilleen länsi, joka vain käyttää Ukrainaa välikappaleenaan Venäjää vastaan.

Lavrov: Diplomatiassa ei tarvetta normaaliaikojen kontaktimäärälle

Samaan sävyyn Lavrov käsitteli myös Suomen ja Venäjän edustustojen vaikeuksia muun muassa pankkiyhteyksissä.

Venäjä on jäädyttänyt Suomen edustustojen tilit ja perustellut toimia hankaluuksilla, joita Venäjän edustustoilla on Suomessa.

Tässä kuussa Suomen Pietarin pääkonsulaatti kärsi katkoista matkapuhelinyhteyksissä. Katkot liittyivät juuri pankkimaksujen vaikeuksiin.

Ulkoministeri Lavrov ei kommentoinut, käydäänkö ongelmien ratkaisemiseksi mitään keskusteluja.

– Emme me olleet aloitteentekijöitä maidemme välien jyrkkään heikkenemiseen, muun muassa diplomatian alalla, Lavrov sanoi.

– Rehellisesti sanoen en näe tarvetta sellaiselle määrälle diplomaattisia kontakteja kuin normaaliin aikaan – ennen kuin länsi julisti meille sodan ukrainalaisen natsihallinnon kautta, Lavrov sanoi.

Venäjä väittää, että Ukrainassa on vallassa venäjänkielistä väestöä sortava natsihallinto, vaikka esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on juutalainen, jonka äidinkieli on venäjä.

Vastatessaan venäläisen Kommersant-sanomalehden kysymykseen arktisen alueen yhteistyöstä Lavrov kehui Arktista neuvostoa hyvänä epäpoliittisena yhteistyömuotona. Senkin länsi on pilaamassa, Lavrov valitti.

– On alettu käydä keskusteluja, että pitäisi löytää myös rooli Natolle merenkulun turvallisuuden takaamiseksi.

Lavrov sanoi, että merenkulun turvallisuuden Koillisväylällä takaa Venäjä.

– Leijonanosa sen pituudesta on meidän aluevesillämme ja vastaamme sen turvallisuudesta.

Lavrov sanoi, että arktisella alueelle ei ole sellaisia kysymyksiä, joiden ratkaisuun tarvittaisiin sotilaallisen voiman näyttämistä.

Sitten hän palasi taas Natoon.

– Mutta Naton ruokahalu kasvaa. Se söi Suomen ja yrittää suostutella Ruotsia olemaan polttamatta koraaneja, jotta voisi pikimmiten kalastaa sen Pohjois-Atlantin liittoon, Venäjän ulkoministeri veisteli.

– Nämä prosessit eivät herätä optimismia, ja vastaamme niihin sotilasteknisillä toimilla, Lavrov varoitti.

Venäjä hakee nyt sympatiaa lännen ulkopuolelta

Lavrov esitti lehdistötilaisuudessa ajatuksen, että YK:n turvallisuusneuvostoa pitäisi laajentaa, jotta Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maat saisivat sinne enemmän edustusta.

Lavrovin ajatus tuskin etenee mihinkään nykyisen vastakkainasettelun oloissa, ja hän on varmasti siitä hyvin tietoinen.

Venäjä pyrkii ulkopoliittisessa retoriikassaan vetoamaan ”kollektiivisen lännen” ulkopuoliseen maailmaan.

Siinä se käyttää hyväkseen niin sanotun globaalin etelän maiden tyytymättömyyttä länsivaltojen ylimittaiseen vaikutusvaltaan maailmanpolitiikassa.

Lavrov viittasi länsimaihin termillä ”kultainen miljardi”. Termi on peräisin salaliittoteoriasta, jonka mukaan globaalien eliittien salaseura pyrkii kasaamaan omaisuuksia miljardille rikkaimmalle ihmiselle muun ihmiskunnan kustannuksella.