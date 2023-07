Suomeen on suunnitteilla kymmenkunta jättimäistä aurinkovoimalaa – eikä mene kauaa, että aurinkoenergiaa voi olla jo yhtä paljon kuin ydinvoimaa

Aurinkovoiman tuotanto kehittyy tällä hetkellä Suomessa hurjaa vauhtia, kun uusia toimijoita rynnii alalle. Uusia miljoonaluokan hankkeita putkahtelee esiin jatkuvasti, ja jo nyt aurinkovoiman tuotanto laskee päiväsaikaan sähkön hintaa. Liikkeellä on niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin sijoittajia.

Nyt suunniteltavat voimalat tuottaisivat sähköä 10 megawatista satoihin megawatteihin. Vertailun vuoksi: yhden tuulivoimalan teho on tyypillisesti 1–3 megawattia ja Olkiluoto 3 tuottaa sähköä noin 1 600 megawatin teholla.

Kantaverkkoyhtiö Fingridistä kerrotaan, että kiinnostus aurinkovoiman rakentamiseen on valtavaa. Fingridillä on erilaisia hankeaihioita ja liittymäkyselyitä tällä hetkellä lähes 70 000 megawatin edestä. Vuoden 2022 tasosta määrä on lähes viisinkertaistunut.

Läheskään kaikki vireillä olevat hankkeet eivät toteudu.

Avaa kuvien katselu Suomen suurin aurinkovoimala on rakennettu asfaltin jyrsimisellä uransa aloittaneen Jukka Juolan pellolle. Kuva: Ville Honkonen / Yle

Tällä hetkellä asennetun aurinkovoiman kapasiteetti on Suomessa noin 800 megawattia. Fingrid ennustaa tuotantomäärän kasvavan lähes kymmenkertaiseksi vuosikymmenen loppuun mennessä. Yhtiö on viime syksynä tehnyt ensimmäiset liittymissopimukset kantaverkkotason teollisesta aurinkoenergian tuotannosta.

Alan toimijat kertovat, että teollinen aurinkovoima on juuri nyt kannattavuuden kynnyksellä. Parin vuoden kuluttua julkista tukea ei enää tarvita. Vuosikymmenen lopulla aurinkovoimaa voi olla käytössä yhtä paljon kuin ydinvoimaa.

Yleisesti ottaen aurinkovoimahankkeet keskittyvät Etelä- ja Kaakkois-Suomeen sekä maan länsirannikolle. Tuotanto painottuu vahvasti kevät- ja kesäkaudelle. Aurinkoisena päivänä sähköä tulee jo nyt yhden keskikokoisen ydinreaktorin verran – eli noin 450 megawattia.

Aurinkovoimala tuottaa Suomessa sähköä noin tuhat tuntia vuodessa, kun esimerkiksi tuulivoiman tehoaika on noin kolmetuhatta tuntia vuodessa.

Suomessa on laitettu vireille jopa toistakymmentä miljoonaluokan aurinkovoimahanketta. Lähitulevaisuus näyttää, moniko niistä toteutuu. Selvää lienee, että myös tulevaisuudessa sähkö on edullisimmillaan kesäisin.

Toistaiseksi suurin toiminnassa oleva tuotantolaitos löytyy Pohjois-Pohjanmaalta Kalajoelta. Uudenkarhea aurinkopuisto valmistui vastikään toukokuussa. Jutun pääkuvan paikalla olevasta videosta näet, miltä ohrapellolle rakennetussa voimalassa näyttää.

Maanantain A-studiossa paneudutaan siihen, huomioidaanko Suomessa ympäristöä riittävästi aurinkoenergiabuumin keskellä.

