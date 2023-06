Niinistö ei näe merkkejä Putinin syrjäyttämisestä: "Se voi tapahtua vain, jos on joku vahvempi", hän arvioi MTV3:lle

Venäjä on epäjärjestyksessä, mutta tarkkaa kuvaa on tällä hetkellä vaikeaa muodostaa, sanoo Sauli Niinistö.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö uskoo, että Vladimir Putin pysyy toistaiseksi Venäjän johdossa.

– En näe selviä merkkejä siitä, että hän olisi menettämässä asemiaan. Se voi tapahtua vain, jos on joku, joka on vahvempi tai kykenee haastamaan. Sellaista liikettä ei ole näkynyt.

Niinistö kommentoi asiaa MTV3-kanavalla tasavallan presidentin kyselytunnilla perjantaina.

Niinistön mukaan tällä hetkellä on vaikeaa tehdä päätelmiä siitä, miten Wagner-joukkojen lyhyt kapina muutti Venäjän sisäistä tilannetta. Hänelle on silti selvää, että Venäjä on jonkinasteisessa epäjärjestyksessä.

– Missä maassa voi käydä niin, että yhtäkkiä osa asevoimista kääntyykin hallintoa vastaan? Sen on aika vaikea kuvitellakaan tapahtuvan, Niinistö sanoi MTV3:n haastattelussa.

Venäjällä on nähty viitteitä mahdollisista puhdistuksista armeijan johdossa Wagnerin kapinan tiimoilta. On epäilty, että osa maan korkeimmasta sotajohdosta olisi tehnyt yhteistyötä Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kanssa.

Suomen ja Venäjän yhteys on ”kovin, kovin ohut”

Suomessa on varauduttu Venäjän uhkaan eri tavoin viime vuosina. Jo ennen Nato-prosessia käytiin tarkkaan läpi, mitä Venäjä voi tehdä ja miten Suomi vastaa, kertoi Niinistö MTV3:lle.

Niinistö muisteli haastattelussa vuotta 2015, jolloin Venäjältä tuli rajan yli runsaasti Lähi-idästä lähteneitä turvapaikanhakijoita Venäjän ohjailemina. Niinistön mukaan tilanne otti koville.

– Kokonaan toinen puoli on, jos sieltä tulee todellisia pakolaisia tai sanotaan muuten lähtijöitä, jos olot Venäjällä menevät kovin levottomiksi. Ne ovat meille hyvin vaativia tilanteita.

Suomen ja Venäjän yhteys on tällä hetkellä ”kovin, kovin ohut” ja tulee myös pitkään pysymään sellaisena, uskoo Niinistö. Välttämättömät asiat hoituvat, mutta muut jäävät odottamaan pitkälle tulevaisuuteen.

Vastaava näkemys kuultiin aiemmin itänaapurin puolelta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, ettei Suomen-suhteissa ole enää paluuta entiseen normaaliin.