Oppositiopuolueet moittivat kokoomusta hitaaksi Junnilan tapauksessa – Matias Mäkynen: ”Uskon, että kamelin selkä katkeaa”

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan ero on herättänyt oppositiopuolueissa kritiikkiä hallituksen toimintatavoista.

Oppositiopuolueet äänestivät elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) epäluottamusta keskiviikkona tämän äärioikeistoyhteyksien takia. Perjantaina Junnila ilmoitti luopuvansa ministerisalkustaan.

Nyt ainakin suurimmissa oppositiopuolueissa on herännyt kritiikkiä hallituksen toimintapoja kohtaan. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää erikoisena sitä, että hallituksen johto ei tehnyt omia ratkaisujaan jo luottamusäänestyksessä, ja jatkoi kaikesta huolimatta Junnilan tukemista.

– Pidän koko hallitukselle hyvin kiusallisena, että vielä kaksi päivää sitten he äänestivät Junnilan luottamuksen puolesta ja nyt on ääni kellossa muuttunut vain pari päivää myöhemmin.

Myös sosiaalidemokraattien varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kommentoi hallituksen toimintaa asiassa kriittiseen sävyyn.

– Tietysti perussuomalaiset mutta myös kokoomus jatkoi tukea Junnilalle loppuun asti, kunnes tilanne näytti kestämättömältä jopa heidän näkökulmastaan. Eli aitoja johtopäätöksiä ei tunnuta vetäneen.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mielestä hallituksen johdon eli pääministeri Petteri Orpon (kok.) olisi pitänyt puuttua asiaan jo paljon aikaisemmin.

– Herää kysymys siitä, että pääministeri on todennut, että on nollatoleranssi kaikille ääriliikkeille ja flirttailulle äärioikeiston suuntaan, mutta ei valitettavasti ihan vaikuta siltä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi Ylelle lauantaina, ettei hänellä ole enää tarvetta kommentoida Junnilan tapausta. Hän arvioi kuitenkin aiemmin Twitterissä, että Junnilan ero ministerin tehtävästä oli ”ainut oikea ratkaisu”.

– Ilmi tulleita vakavia asioita on paljon. Luottamusta ei ole, Saarikko kirjoitti.

Pesäeroa ei ole tehty

Sekä vasemmistoliiton Andersson että vihreiden Virta pitävät huolestuttavana sitä, ettei perussuomalaisten puoluejohto ole suoraan irtautunut Junnilaa koskevista asioista tai pitänyt hänen väitteitään ongelmallisina.

– Itse asiassa tämä on käännetty niin, että olisi kyse jonkinlaisesta ajojahdista, kiusaamisesta perussuomalaisten suuntaan. Haluan uskoa, että kaikki perussuomalaiset eivät hyväksy sitä, että Suomessa annetaan sijaa ääriliikkeille, Virta toteaa.

Muun muassa tämän takia vasemmistoliiton Andersson arvioi, että uusia, hallitukselle epämieluisia tietoja voi tulla esille niin kauan, kun perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa.

– En usko, että keskustelu tulee loppumaan koko hallituskauden aikana – ja kansainvälinen kirjoittelu tulee jatkumaan, Andersson sanoo.

Nopeampaa reagointia jatkossa

Vilhelm Junnila ei ole kuitenkaan ainoa ministeri, josta on noussut viimeaikoina kritiikkiä. Myös sisäministeri Mari Rantasen (ps.) aiemmat puheet väestönvaihdosta ovat herättäneet laajaa keskustelua oppositiopuolueissa.

SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen pitää Rantasen kommentteja vakavina.

– Tietysti jos on kysymys teorioista, joilla oikeutetaan väkivaltaa näissä äärioikeistolaisissa piireissä ja joita sisäministeriö on pitänyt vahingollisina, niin kyllä se on vakava asia, varsinkin nykyisen sisäministerin toimesta.

Suurimpien oppositiopuolueiden puheenjohtajat toivoisivat, että tulevaisuudessa hallituksen johto reagoisi vastaaviin tilanteisiin nopeammin.

– Näyttää, että asioihin herätään vasta siinä vaiheessa, kun henkilöt ovat niin korkeassa asemassa kuin ministerinä, vaikka kyllä tämä on ollut ihan yhtä vakavaa, kun puolueen henkilöt ovat toimineet kansanedustajina, Mäkynen arvioi.

Oppositiopuolueissa arvioidaan, että hallitus ei tule pysymään kasassa seuraava neljää vuotta, tai ainakaan turbulenssi ei tule loppumaan.

– Hallitusohjelma on niin radikaali, etten usko, että kaikki puolueet ovat edes ymmärtäneet, mitä ovat tulleet sopineeksi. Uskon, että hajautumista tapahtuu, kamelin selkä katkeaa ja Orpon taival loppuu, Mäkynen sanoo.