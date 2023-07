Hallitus haluaa nostaa ensiasunnon ostajille tarjottavaa lainamäärää – pankkien mielestä järjestelmää kannattaisi uudistaa muutenkin

Toukokuussa asp-lainoja nostettiin lähes kolmannes enemmän kuin vuosi sitten, vaikka samaan aikaan asuntolainojen kysyntä on vähentynyt, kertoo Suomen suurin asuntolainoittaja OP.

Lahtelainen Jaakko Ranta, 25, aikoo pian ostaa ensimmäisen oman kotinsa.

– Kaksiota olen katsonut, rivitalosta tai kerrostalosta. Osakemuotoiset asuntoyhtiöt ovat helppoja ensiasunnoksi. Pihatyöt ja muut sellaiset on mietitty valmiiksi.

Ranta aikoo ostaa ensimmäisen oman kotinsa ensiasunnon ostajille tarkoitetulla asp-lainalla. Niiden suosio on kasvussa.

Toukokuussa asp-lainoja nostettiiin lähes kolmannes enemmän kuin vuosi sitten, vaikka samaan aikaan asuntolainojen kysyntä on kutistunut, kertoo Suomen suurin asuntolainoittaja OP. Sama on havaittu Nordeassa.

Niin ikään lainan keskikoko on kasvanut: pääkaupunkiseudulla se on keskimäärin 165 000 euroa ja muualla Suomessa noin 108 000 euroa. Koko maassa ASP-lainan keskikoko on kasvanut vuodentakaisesta lähes 10 prosenttia.

Kasvu johtuu vuoden alussa voimaan tulleesta lakimuutoksesta, joka nosti pariskuntien asp-lainan enimmäismäärää, sanoo OP:n asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi.

– Jos kaksi asp-säästäjää ostaa yhteisen kohteen, lainan enimmäismäärä on puolitoista kertaa aiempaa suurempi. Se nostaa lainojen keskikokoa.

Tätä asp tarkoittaa Asp eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä tukee suomalaisia ensimmäisen omistusasunnon ostamisessa. Pankki voi myöntää asp-lainan, kun asuntosäästäjä on kartuttanut asp-tililleen vähintään 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Aspiin kuuluu muun muassa valtion korkotuki kymmeneksi vuodeksi, maksuton valtiontakaus ja lisäkorko säästöille. Yksin asp-lainan ottava saa asp-lainaa enimmillään Helsingissä 215 000 euroa, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla 160 000 euroa, Tampereella ja Turussa 140 000 euroa ja muissa kunnissa 120 000 euroa. Lähde: Valtiokonttori

”Asp-säästöjen varma tuotto kiinnosti”

Jaakko Ranta on säästänyt ensiasuntoa varten yhteensä kolme vuotta. Hän avasi tilin armeijan käytyään.

– Halusin säästää tulevaisuutta varten, ja silloin korot olivat vielä tosi matalat, joten asp-säästöistä saatava varma tuotto kiinnosti.

Asp-säästämisessä Rantaa houkutteli myös se, että valtion takauksen takia asuntolainaa on sen avulla helpompi saada.

– Samalla tulee säästettyä käsiraha. Silloin en sitä ajatellut, mutta varsinkin nyt asp-lainan korkosuoja on ajankohtainen: valtio hyvittää osan korosta, kun se ylittää 3,8 prosenttia. Nouseva korko ei ole niin iso riski.

Avaa kuvien katselu Jaakko Ranta etsii kaksiota Lahden seudulta. Kerrostalo tai rivitalo on helpompi varsinkin ensiasunnon ostajalle, hän sanoo. Kuva: Jonni Mukkala

Rannan arvio ensiasunnon hinnasta on enintään 150 000 euroa. Asp-lainan enimmäismäärä Lahdessa on 120 000.

– Sehän ei ole kauhean korkea, sillä ei ihan saa sellaista asuntoa, mitä havittelee, Ranta sanoo.

Asp-lainaa varten täytyy kuitenkin olla vähintään kymmenen prosenttia säästettynä asunnon kauppahinnasta.

– Kun sen lisää siihen maksimilainamäärään, se mahdollistaa vähän mielekkäämmän asunnon, Ranta sanoo.

Asunnon budjettia kasvattaa myös se, että hänen tyttöystävänsä aikoo ostaa asunnosta osan. Hän ei ole asp-säästäjä, vaan ottaa tavallisen asuntolainan, Ranta sanoo.

Asp-lainan määrä riippuu asunnon sijainnista. Alla oleva taulukko näyttää, paljonko lainaa voi tällä hetkellä enimmillään saada eri alueilla.

Asunnon sijaintikunta Lainan enimmäismäärä yksin, euroa Lainan enimmäismäärä kaksin, euroa Helsinki 215 000 322 500 Espoo, Kauniainen, Vantaa 160 000 240 000 Tampere, Turku 140 000 210 000 Muu Suomi 120 000 180 000

Enimmäismäärä nousemassa entisestään

Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo nostaa asp-lainan enimmäismäärää entisestään.

Korotus on hyvä asia erityisesti kasvukeskuksissa, missä asuntojen hinnat ovat muuta maata korkeampia, sanoo konttorinjohtaja Juho Kankaala Danske Bankista.

– Uudistuksessa tulisi ottaa huomioon etenkin yksin elävät ensiasunnon ostajat.

Enimmäismäärän nosto auttaisi yhä useampaa nuorta löytämään omia tarpeitaan vastaavan ensiasunnon.

Myös Jaakko Ranta pitää enimmäismäärän korotusta hyvänä uudistuksena, vaikka se ei todennäköisesti ehdi häntä auttaakaan.

Enimmäismäärän korotuksen vaikutus asp-lainojen keskikokoon voi kuitenkin jäädä pieneksi.

Käytännössä sitä kierretään niin, että ostajalla on asp:n lisäksi toinen asuntolaina ylimenevälle summalle, OP:n Satu Nurmi kertoo.

Pari vuotta sitten tehty enimmäismäärän korotus nosti asp-lainojen keskimääräistä kokoa vain kolme prosenttia. Vuodenvaihteen pariskuntakorotus sen sijaan toi kahdeksan prosentin kasvun.

Avaa kuvien katselu Tieto asp-lainan eduista pitäisi saada leviämään laajemmalle joukolle, sanoo OP:n Satu Nurmi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Danske Bankissa toivotaankin suurempia muutoksia asp-järjestelmään.

– Omarahoitusosuus pitäisi laskea viiteen prosenttiin, se on nyt kaksinkertainen tavalliseen asuntolainaan verrattuna, Juho Kankaala sanoo.

Asp-lainaan ei voi saada pankin tarjoamaa markkinaehtoista korkosuojaa eikä asuntoa voi käyttää remonttilainan vakuutena, Kankaala luettelee muutostarpeita. Laina-aikakin on rajattu tiukasti 25 vuoteen.

– Yhä useampi nuori haluaa pidemmän laina-ajan, että voi sopeuttaa omaa talouttaan vallitsevaan korkotilanteeseen, Kankaala sanoo.

Avaa kuvien katselu Asp-ehtoja pitäisi muuttaa niin, että entistä useampi nuori pääsi ostamaan ensiasunnon, sanoo konttorinjohtaja Juho Kankaala Danske Bankista. Kuva: Paavo Jantunen / Yle

Asp-säästämisen alaikäraja aiotaan poistaa

Hallitusohjelmassa mainitaan myös asp-säästötilin avaamisen alaikärajan poisto. Nykyisellään tilin voi avata 15–44-vuotias.

Pankeissa pidetään epätodennäköisenä, että alaikärajan poisto toisi suuria määriä uusia asp-säästäjiä, sillä harvalla alle 15-vuotiaalla on palkkatuloja.

– Tilille voi tallettaa vain omalla työllä ansaittuja varoja, kuten palkkatuloja tai esimerkiksi koulusta saadun stipendin, Satu Nurmi sanoo.

Samaa mieltä on Jaakko Ranta.

– Ensiasunnon ostaminen on varmaan aika kaukainen asia, en olisi itse 15-vuotiaana vielä sitä osannut ajatella.

Jos ehtoja muutetaan samalla, kun alaikäraja poistuu, tilien määrä voisi kasvaa, Danske Bankin Juho Kankaala arvioi.

– Jos tilille voisi laittaa lahjarahoja, yhä useammalla nuorella voisi olla mahdollisuus säästää esimerkiksi syntymäpäivä- ja joululahjarahoja ja kartuttaa tiliä hyvissä ajoin ennen ensiasunnon hankintaa.

Kokonaisuutena ensiasunnon ostajilla on asuntomarkkinoilla nyt aiempaa parempi tilanne, OP:n Satu Nurmi sanoo.

– Ensiasunnoiksi sopivia kohteita on tullut markkinoille paljon ja on aikaa vertailla kohteita. Kun oli paljon sijoittajia markkinoilla, tietyt pienemmät kohteet menivät tosi nopeasti sijoittajille, eivätkä ensiasunnonostajat välttämättä ehtineet kauppaan mukaan.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 11.7. kello 23:een saakka.