Väestönvaihdosta puhuminen oli Mari Rantaselta tietoinen valinta, arvioi tutkija: ”On olemassa lukematon joukko muita ilmaisuja”

Populismiin ja salaliittoteorioihin perehtynyt yliopistotutkija Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta arvioi, että tuore sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on tietoisesti käyttänyt väestönvaihto-termiä sosiaalisen median päivityksissään.

Pyhösen mukaan käytettävissä olisi lukematon määrä salonkikelpoisia ilmaisuja väestön muutoksesta puhumiseen, mutta Rantanen on käyttänyt sitä, joka on poliittisesti herkkä.

– Hän valitsee ja nimenomaisesti käyttää väestönvaihto-termiä, joka on yksi niistä hyvin harvoista, jotka linkittyvät salaliittoteorioihin ja toimivat koirapillinä.

– Se ei ole vahinko vaan aivan tietoinen valinta Rantaselta. On olemassa lukematon joukko muita ilmaisuja, joilla väestön muutoksesta voi puhua, Pyrhönen painottaa.

Rantasen kirjoitukset ovat nyt nousseet tarkasteluun ministeri- ja puoluekollega Vilhelm Junnilan (ps.) eroon johtaneiden käänteiden myötä. Rantanen on viitannut väestönvaihtoon jakaessaan tekstejä väestörakenteesta. Hänen johtamansa sisäministeriö pitää salaliittoteoriaa väestönvaihdosta yhtenä äärioikeiston perusteluista väkivallalle.

– Rantasen puheet ovat oikeistopopulistisesta pelikirjasta täysin suoraan. Hän viittaa väestönmuutosasioihin tällä nimenomaisella termillä, jota ei käytetä missään tieteellisessä tutkimuksessa, eikä ole vakiintunut.

Putositko kärryiltä Junnilan eroon johtaneista tapahtumista? Alla olevalla videolla kerromme olennaiset käänteet:

Toimittaja Jari Valtee kertoo videolla olennaisimmat käänteet, jotka edelsivät elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan eropyyntöä.

Somesiivous ihmetyttää

Rantanen on viime päivinä siivonnut somepäivityksiään. Kotisivuilta on muun muassa poistunut virke, jossa leikitellään sinisilmäisyys-termillä. Pyrhönen ihmettelee Rantasen reaktioita.

– Nyt hän lähti ilmiselvästi linjalle, jonka mukaisesti on poistanut näkyviltä omia sosiaalisen median päivityksiään. Se herättää ihmisissä epäilyksiä ja huolenaihetta ja näyttää oudolta. Tämä vaikuttaa hyvin erikoiselta, tykillä kärpästä -tyyppiseltä reaktiolta ja nostaa kysymyksiä, mitä kaikkea statuspäivityksissä on ollut, kun ne on poistettu.

Pyrhösen neuvo Rantaselle on yksinkertainen.

– Hänen täytyy ilmoittaa, että nyt hän ymmärtää, että se termi on väärä käyttää ja hän luopuu sen käytöstä. Se Rantasen pitää tehdä, ei mitään sen kummempaa.

Pyrhönen ei ota kantaa Rantasen mahdollisuuksiin jatkaa ministerinä.

”Ongelman nimi on periksiantamaton retoriikka ”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on ärhäkästi puolustanut kohun keskelle joutuneita puolue- ja ministerikollegoitaan.

Mitä Purran kannattaisi nyt tehdä?

– Purran kohdalla on olennaista, mitä hänen pitäisi jättää tekemättä. Purra on hyvin vahvasti sanonut koko ajan, että emme missään nimessä anna tuumaakaan periksi missään vaiheessa ja kutsumme asioita niiden oikeilla nimillä.

– Tuollainen retoriikka uhkaa tehdä mahdottomaksi Purran johtaman puolueen kanssa työskentelyn. Ongelman nimi on täysin periksiantamaton retoriikka, jossa vain vetäydytään omaan kuoreen.

Pyrhösen mielestä Purran kannattaisi nyt toimia samoin kuin poliitikot yleensäkin erimielisyyksissä: pallotellaan asioita, otetaan joku askel eteen, toinen taakse. Ylipäätään hänen pitäisi suhtautua tilanteeseen rauhallisemmin, Pyrhönen arvioi.

– Nyt hänen kommenttinsa ovat täysin päinvastoin. Ennemmin Purran fokus konkreettiseen politiikan tekoon ja tavoitteisiin, eikä tähän kehystykseen, että kaikki muut valehtelevat ja yrittävät peittää totuuden kansalta.