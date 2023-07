The Blessed Madonna hehkuttaa kasaria ja loistaa remiksauksillaan: uusi festari toi Helsinkiin tanssimusiikin isoja nimiä

The Blessed Madonna esiintymässä U Nation -festivaalilla 01.07. 2023.

Helsingin Kansalaistorilla järjestetyllä U Nation -festivaalilla esiintyivät muun muassa The Blessed Madonna ja Eric Prydz.

– I love Helsinki, Marea Stamper eli The Blessed Madonna toteaa pariinkiin otteeseen ja hehkuttaa kaupungin viihtyisyyttä ja arkkitehtuuria.

Helsingistä The Blessed Madonnalla onkin jo jonkin verran kokemusta: hän on esiintynyt aiemmin Kaiku-yökerhossa ja Flow-festivaalilla, ja nyt siis ensimmäistä kertaa järjestetyllä, elektroniseen tanssimusiikkiin keskittyvässä U Nation -tapahtumassa.

Äskettäin amerikkalais-DJ esiintyi Iso-Britannian jättiläismäisellä Glastonbury-festivaalilla. Tapahtumassa oli mukana myös artistin suuri idoli ja roolimalli eli Blondie-yhtyeestä tuttu Debbie Harry. Blondien kultakausi sijoittui 1970-luvun lopulta 1980-luvun alkuun, ja bändi sekoitteli surutta erilaisia tyylilajeja luovasti toisiinsa.

– Blondie seikkaili aikoinaan popin, punkin ja jopa hip hopin maisemissa, ja Debbie Harry oli kuin kotonaan kaikissa näissä genreissä. Lisäksi Harry näyttää edelleen uskomattoman upealta, The Blessed Madonna toteaa äskettäin 78 vuotta täyttäneestä ikonisesta laulajasta.

The Blessed Madonnan tuotannossa ja DJ-seteissä kuuluukin vahvasti kasari.

– Ensimmäinen oma LP-levyni oli Talking Headsin Speaking in Tongues, ja siitä minulle vinkkasi John-setäni. Pidin myös Elvis Costellon ja The The Go-Go’sin kaltaisista artisteista. Kasari on ehdottomasti minun aikakauttani.

The Blessed Madonnan DJ-settiin kuului muun muassa It's Raining Men, joka viittaisi lauantain vaihtelevaan säähän. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Katolisen kirkon ristiriitaiset aallokot

Positiivista energiaa huokuvista DJ-seteistään tunnettu The Blessed Madonna on tehnyt yhteistyötä muun muassa Dua Lipan kanssa, ja hänen sydäntään lähellä ovat erilaiset vähemmistöt ja ihmisoikeudet. Artistin mukaan esimerkiksi Pride on kokenut viime vuosina melkoisen muodonmuutoksen. Seksuaalivähemmistöjen aktivismi sai Yhdysvalloissa alkunsa Stonewallin mellakoista vuonna 1969.

– Pride edusti aiemmin vähemmän valtavirtaa. Luulisin että kaikkialla maailmassa tapahtuvat hyökkäykset queer-oikeuksia kohtaan, joita pitkälti harjoittavat amerikkalaiset oikeistolaidan kristityt ja vastaavat ryhmät, vievät Pridea kohti uusia ulottuvuuksia. Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää Priden alkuperää eli sitä, että kyse on vastarinnasta.

Taiteilijan mukaan suvaitsemattomuus johtuu usein siitä, että ihmiset häpeävät itseään.

– Erilaisissa viharyhmissä on henkilöitä, joita leimaa itseinho. Jotkut taas ovat suvaitsemattomia, koska he kuvittelevat olevansa parempia kuin toiset. Kiitän Jumalaa, etten ole tuollainen ihminen.

The Blessed Madonna eli Marea Stamper tunnettiin aiemmin taiteilijanimellä The Black Madonna. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

The Blessed Madonnan taustaa leimaa katolilaisuus. Hänen entinen taiteilijanimensä oli The Black Madonna, joka viittasi Neitsyt Mariasta tehtyyn kuuluisaan, keskiaikaiseen Musta Madonna -maalaukseen. Musta Madonna taas on ollut artistin perheen nimikkopyhimys. Artistinimeään taiteilija vaihtoi vuonna 2020 sensitiivisyyssyiden takia.

– Olen yksi näistä ”kaikkien aikojen pahoista katolisista”. Toisaalta olen hyvin tyytyväinen kasvatukseeni, koska kuuluin edistykselliseen katoliseen perheseen ja isovanhempani olivat kansalaisoikeusaktivisteja. Toki tiedän, että tämä ei ole kaikkien kokemus, eikä minulla ole tarpeeksi negatiivisia sanoja kuvaamaan sitä, mitä katolinen kirkko on tehnyt kolonialismin nimissä ja kuinka se on edesauttanut uskonnollisilla säännöillään AIDSin leviämistä. Luulisin kuitenkin, että nykyinen paavi on näistä asioista kanssani samaa mieltä.

Sää ei suosinut U Nationia lauantaina, mutta tämä ei juurikaan haitannut tunnelmaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tapahtumassa lauantaina esiintynyt DJ Orkidea ja fanikohtaaminen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tapahtuma jäjrestettiin Helsingin ytimessä: vasemmalla näkyy Oodi ja oikealla Sanomatalo Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Sisarukset Sara Kahila ja Essi Kahila: – Olemme olleet täällä parisen tuntia. Vettä on satanut, mutta nyt paistaa jo vähän aurinko. Musiikki on kylläkin ollut hyvää. Miljöö on todella toimiva ja tänne oli helppo saapua julkisilla. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Remiksaamisen jalo taito

Viime vuonna The Blessed Madonna julkaisi Serotinin Moonbeams -kappaleen, jonka musiikkivideossa nousee hyvin esille menneiden vuosikymmenien bilenostalgia. Artisti luonnehtii kappaletta eräänlaiseksi rakkauskirjeeksi.

– Kappale viittaa siihen, millaiseksi koin teini-ikäisenä silloisen rave-skenen, ja kuinka todella rakastat juhlimista. Tapasin tulevan aviomieheni raveissa, joissa myös suutelin häntä ensimmäisen kerran. Monet kauneimmista ihmissuhteistani ovat syntyneet nimenomaan näissä tapahtumissa.

Lukuisia remiksauksia tehneellä The Blessed Madonnalla on selkeät periaatteet, kuinka biisi pistetään uuteen uskoon.

– Se että kunnioitan jotakin kappaletta ei tarkoita sitä, ettenkö voisi tuhota sitä rakastavalla tavalla. Pohjimmiltaan remiksaaminen tarkoittaa minulle sitä, että menen kappaleen sisälle ja etsin laulun selkärangan ja ytimen, jossa ei ole mitään ylimääräistä. Lähden siitä sitten liikkeelle.

The Blessed Madonnan fanien pukeutumistyyliä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Dua Lipan kanssa tehty Club Future Nostalgia -levy (2020) teki myös selväksi muutaman asian.

– Siinä huomasi hyvin nopeasti, että 15-16-vuotiaat Dua Lipa -fanit eivät tykkää hirveästi, jos remiksauksen soundi on hyvin erilaisen kuin alkuperäisen kappaleen. Mielestäni on hienoa, että nykyisin remiksauksia löytyy myös isojen artistien pop-albumeilta.

The Blessed Madonna mukaan esimerkiksi New Orderin Blue Mondayn kaltaisten ikonisten kappaleiden salaisuus löytyy kahden genren kohtaamisesta.

– Rakastan pop-musiikkia. Hyvä pop-musiikki on myös upeaa tanssimusaa, ja kun nämä kaksi asiaa yhdistyvät, syntyy täydellinen lopputulos, joka elää ikuisesti. Jos onnistut iskemään tähän saumaan edes kerran elämässäsi, olet saanut enemmän aikaan kuin monet ihmiset koko musiikillisen uransa aikana.