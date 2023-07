Kuningas Charlesin Sandringhamin kartanoalue on yhdistetty uhanalaisten lintujen katoamisiin ja kuolemiin

Kuningas Charlesin yksityinen Sandringhamin kartanoalueella on tutkittu 18 epäilyttävää petolintuihin liittyvää tapausta.

The Guardian -lehden keräämien tietojen mukaan kuningas Charlesin yksityinen Sandringhamin kartano on yhdistetty suojeltujen petolintujen kuolemiin ja katoamisiin.

The Guardian kertoo, että kiinteistön ympärillä on havaittu kahden vuosikymmenen aikana 18 tapausta, joissa on epäilty esimerkiksi harvinaisten lintujen ampumisia tai rotanmyrkkyjen väärinkäyttöä.

Sandringham kattaa noin 8 100 hehtaaria puistoa, viljelysmaata ja metsää. Kiinteistölle mahtuisi siis yhteensä noin 1 653 Helsingin Olympiastadionia.

The Guardianin saamien virallisten asiakirjojen mukaan poliisi ja valvontaviranomaiset ovat säännöllisesti tutkineet kuninkaan omistuksessa olevaa tilaa. Viimeisin tutkinta päättyi aiemmin tänä vuonna.

Eräs tapaus koski kahden niittysuohaukan katoamista. Niittysuohaukka on yksi Iso-Britannian harvinaisimmista ja uhanalaisimmista petolinnuista.

Kummallakin niittysuohaukalla oli satelliittitunnistimet, ja molemmat katosivat yhtäkkiä ilman varoitusta, ensimmäinen elokuussa vuonna 2014 ja toinen elokuussa vuonna 2017.

Poliisi tutki molempia tapauksia, mutta koska lintujen ruumiita ei löydetty, rikoksesta ei ollut näyttöä.

Sandringham kiisti tietävänsä mitään lintujen katoamisesta.

Toinen mediahuomiota saanut tapaus oli vuoden 2007 lokakuussa, kun poliisi kuulusteli prinssi Harrya ja hänen ystäväänsä sen jälkeen, kun kaksi sinisuohaukkaa oli ammuttu Sandringhamin yllä. Tästä ei kuitenkaan seurannut pidätyksiä tai syytteitä.

Avaa kuvien katselu Eräs Sandringhamin ympäristössä kuolleista linnuista oli sinisuohaukka. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Yksi viimeaikaisista tapauksista koski isohaarahaukkaa, joka löydettiin Sandringhamin lähellä sijaitsevalta rannalta vuonna 2021. Tutkimuksissa linnun maksasta löydettiin jäämiä kolmesta erilaisesta rotanmyrkystä, ja röntgenissä linnusta löydettiin luodinreikä. Rotanmyrkyn väärinkäyttöä on epäilty alueella aikaisemminkin.

Vain yksi tapaus on kuitenkin johtanut syytteeseen. Vuonna 2006 Sandringhamin riistanhoitajalle määrättiin 500 punnan sakko, kun hän myönsi vammauttaneensa suojellun pöllön. Kolme muuta syytettä hylättiin, yksi syytteistä koski rotanmyrkkyjen virheellistä käyttöä.

Sandringhamin tiedottaja vastasi, että se tekee yhteistyötä kaikkien väitettyjen villieläinten tai torjunta-ainetapahtumien tutkinnassa. Heidän mukaansa suurin osa The Guardianin esittämistä väittämistä tutkittiin ilman lisätoimia tai ne perustuivat vähäisiin todisteisiin.