Onko tässä pitsan esi-isä? Pompeijin kaivauksissa löytyi fresko, jonka yksityiskohta näyttää hämmästyttävän tutulta

Fresko löytyi vain 23 kilometrin päästä Napolista, joka on pitsan synnyinpaikka.

Pompejista löytynyt fresko kuvaa mahdollisesti 2000 vuotta vanhaa pitsan esi-isää. Todennäköistä kuitenkin on, että kyseessä on eräänlainen focaccia-leipä.

Pompejista on löydetty pitsan mahdollista esi-isää kuvaava fresko, kertoo Italian kulttuuriministeriö.

Fresko löytyi viimeaikaisten kaivausten yhteydessä leipomon viereisen talon seinältä Pompejin arkeologisen puiston Regio IX-alueella.

Alue sijaitsee vain noin 23 kilometrin päässä Napolista, jossa nykyisenlainen pitsa sai alkunsa 1700-luvulla.

Pompeji oli antiikin Rooman kaupunki, jonka Vesuvius-tulivuoren purkaus tuhosi 2000 vuotta sitten. Kaupunki on säilynyt kivi- ja tuhkakerroksen alla hyvin, ja sieltä tehdään edelleen uusia löytöjä.

Vaikka freskossa esiintyvä leipä näyttää erehdyttävästi pitsalta, kyseessä ei ole pitsa ainakaan sellaisena kuin me sen tunnemme. Pitsan tyypillisimpiä ainesosia kuten tomaatteja ja mozzarellaa ei vielä tunnettu 2000 vuotta sitten.

Pitsan sijaan freskossa on todennäköisesti focaccia-leipä, jota valmistettiin jo antiikin Roomassa. Leipä on tarjoiltu mausteiden ja pestokastikkeen kera. Se on kuvassa hopeatarjottimella, ja sen ohella tarjotaan erilaisia hedelmiä ja viiniä.