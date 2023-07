Australia salli ekstaasin ja taikasienten käytön terapiassa, mutta hoito saattaa jäädä harvojen herkuksi

Psykedeelien lääkekäytöstä on herännyt Australiassa myös huolta. Kaksi asiantuntijayhdistystä vaatii laajempia tutkimuksia hoitojen riskeistä ja vaikutuksista.

Helmikuussa uutisoitiin, että Australiassa on hyväksytty MDMA:n ja psilosybiinin käyttö terapiaistuntojen apuna.

Muutokset astuivat voimaan lauantaina, jolloin Australiasta tuli ensimmäinen maa, joka luokittelee psykedeelit lääkkeiksi kansallisella tasolla.

MDMA:ta eli ekstaasia voidaan Australiassa nyt määrätä traumaperäiseen stressihäiriöön terapian tueksi. MDMA:ta on huumeena luokiteltu vaihtelevasti sekä psykedeeleihin että stimulantteihin.

Niin sanotuista taikasienistä löytyvää psilosybiiniä voidaan käyttää hoitoresistenttiin masennukseen terapian yhteydessä.

Muilta osin psykedeelien käyttö pysyy laittomana Australiassa.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että sekä MDMA että psilosybiini voivat helpottaa nopeasti vakavan masennuksen oireita. On kuitenkin vielä epäselvää, miten ne tekevät tämän.

Viime vuosina tutkimustuloksista on kerrottu muun muassa Nature-tiedejulkaisussa.

Myös huoli heräsi

Toisaalta Australian Medical Association (AMA) ja Australian ja Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP) ovat ilmaisseet huolensa aineiden lääkekäyttöön liittyen, kerrotaan BBC:n artikkelissa.

Molemmat ryhmät ovat vaatineet laajempia tutkimuksia psykedeelisista hoidoista ja varoittaneet tuntemattomista riskeistä, pitkäaikaisista sivuvaikutuksista sekä mahdollisesti hyvin rajallisista hyödyistä.

Australian lisäksi esimerkiksi Sveitsissä, Kanadassa ja Israelissa on tutkittu psykedeelien käyttöä mielenterveysongelmien hoidossa ja niiden käyttämistä lääkkeenä on helpotettu kyseisissä maissa, vaikka sitä ei olekaan laillistettu kansallisella tasolla.

Räjäytyskuva-podcastin jaksossa käsitellään psykedeelejä mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Haastateltavina jaksossa ovat psykologi ja yrittäjä Sini-Sofia Savola, sekä Psykedeelitutkimusyhdistyksen puheenjohtaja ja psykologian tohtori Samuli Kangaslampi.

Lääkkeiden saatavuus rajoitettua ja kallista

Australiassakaan psilosybiini tai MDMA-hoito eivät ole kuitenkaan kenen tahansa ulottuvilla. Niiden epäillään olevan etenkin aluksi kalliita ja saatavuuden rajattua.

BBC:n artikkelissa psykedeeliasiantuntija epäilee, että kustannukset voivat nousta jopa 30 000 Australian dollariin eli yli 18 000 euroon yhtä hoitoa kohden.

Tohtori Stephen Bright epäilee, että hoidot eivät ole ensimmäisen 12–18 kuukauden aikana laajasti saatavilla.

Mind voin Medicine Australia -järjestön puheenjohtajan Peter Huntin mukaan kaksi psilosybiiniavusteista hoitokertaa maksaisi 10 000 Australian dollaria eli 6000 euroa ja kolme MDMA-avusteista istuntoa 15 000 Australian dollaria eli 9000 euroa.

Ilman valtiontukia hoidot pysyisivät näillä hinnoilla useimpien potilaiden saavuttamattomissa.

MDMA ja psilosybiini eivät ole laillisia lääkekäytössä Suomessa, mutta tutkimusta on vireillä. Kanadalaisyhtiö Clairvoyant kertoi viime marraskuussa aloittavansa Suomessa psilosybiinin ihmiskokeet lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean hyväksynnällä.