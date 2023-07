Tutkija Bidenin tulosta: Historiallinen vierailu korostaa, että Suomi on Yhdysvaltojen suojeluksessa

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailu Suomessa on varmistunut. Biden tekee ensimmäisen vierailunsa Nato-Suomeen torstaina 13. heinäkuuta.

Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen tutkija Maria Lindén pitää vierailua merkittävänä.

– Tämä liittyy tietenkin Venäjään, mutta eri tavalla kuin aiemmat Yhdysvaltain presidenttien vierailut Suomessa, Lindén huomauttaa.

Aikaisemmin Yhdysvaltojen presidentit ovat vierailleet Suomessa tapaamassa Venäjän johtoa tai he ovat pysähtyneet matkalla Venäjälle. Viimeksi Helsinki toimi tapaamispaikkana Donald Trumpille ja Vladimir Putinille heinäkuussa 2018.

– Nyt tilanne on erilainen. Tänne tullaan enemminkin korostamaan sitä, että ei aiota tavata Venäjän valtionjohtoa, Lindén sanoo.

– Nyt ollaan uudessa maailman ajassa, jossa Suomi on Nato-liittolainen. Yhdysvaltain presidentti tulee ensimmäistä kertaa vierailulle Nato-Suomeen.

Avaa kuvien katselu Tutkija Maria Lindén pitää Bidenin Helsingin-vierailua historiallisena. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Presidentit Sauli Niinistö ja Joe Bidenin tapasivat toisiaan ahkerasti koko Suomen Nato-prosessin aikana. Bidenin Helsingin-vierailusta tulee presidenttien neljäs kahdenkeskinen tapaaminen reilun vuoden aikana. Aiemmat tapaamiset olivat Washingtonissa viime vuoden maalis- ja toukokuussa sekä tämän vuoden maaliskuussa.

– Biden tulee tänne korostamaan sitä, että Yhdysvallat on Suomen liittolainen ja että Suomi on Yhdysvaltojen suojeluksessa. Kyllä tämä on historiallinen vierailu, tutkija Maria Lindén sanoo.

– Se korostaa Yhdysvaltojen ja Suomen suhteen tämänhetkistä läheisyyttä, ja Suomen Nato-liittolaisuuden merkitystä Yhdysvaltojen näkökulmasta. Kyllä se Venäjälle minun mielestäni lähettää sellaisen signaalin, että Yhdysvallat on Suomen tukena ja seisoo Suomen takana.

Bidenin Suomen-vierailua on uumoiltu jo jonkin aikaa, ja sen on uskottu ajoittuvan Naton Vilnan-huippukokouksen yhteyteen. Julkisuudessa arvioitiin, että Biden tulisi Helsinkiin ennen Vilnan kokousta, mutta nyt hän tulee vasta sen jälkeen.

– En näe, että se sitä symboliikkaa muuttaa.

Valkoinen talo kertoo kotisivuillaan, että Biden matkustaa Eurooppaan 9. heinäkuuta. Hän vierailee ensin Lontoossa, missä hän tapaa kuningas Charles III:n ja pääministeri Rishi Sunakin. Sen jälkeen ohjelmassa ovat Naton huippukokous Vilnassa sekä Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokous Helsingissä.