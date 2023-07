Asiantuntija: Naton huippukokouksessa pelissä on Ukrainan tulevaisuus

Ensi viikon huippukokous on Ukrainalle tärkeä paikka vaikuttaa sitä koskevaan länsimaiseen politiikkaan.

Ukrainan vastahyökkäys on edennyt odotettua hitaammin. Ukraina on turhautunut odotuksiin ja kokee, että ei ole saanut riittävästi kalustollista tukea, arvioi tutkija Ilmari Käihkö Ylen aamussa maanantaina.

Ukrainan puolella on Käihkön mukaan puhuttu siitä, että tällä viikolla pitää saada näyttäviä tuloksia aikaiseksi, jotta niitä voidaan esitellä ensi viikolla Naton huippukokouksessa. Huippukokous pidetään Liettuan pääkaupungissa Vilnassa.

Suurissa kokouksissa on aiemmin saatu päätöksiä aikaiseksi esimerkiksi Leopard-panssarivaunuista. Aiemmin keväällä päätöksiä toivottiin saatavan F-16-hävittäjistä, kertoo Ukrainan sotaa seuraava asiantuntija John Helin.

– Ukraina on nähnyt kokoukset itselleen poliittisesti ja sotilaallisesti tärkeinä paikkoina vaikuttaa länsimaiden politiikkaan Ukrainaa koskien, Helin sanoo.

Käihkön mukaan kokouksessa on pelissä Ukrainan tulevaisuus.

– Puhutaan turvallisuustakuista, joita tuskin tulee. Ehkä tulee turvallisuuslupauksia. Sanamuotoa haetaan kulissien takana, jotta voidaan näyttää yhtenäisyyttä, hän arvioi.

Jos turvallisuustakuita ei tule, Nato-maiden odotetaan tukevan Ukrainaa muilla tavoilla. Käihkö nostaa esiin mahdolliset päätökset F-16-hävittäjistä tai pitkän kantomatkan ohjuksista. Odotettavaa kuitenkin on, että pitkäaikainen tuki Ukrainalle jatkuu.

– Tuella päästään kiinni Venäjän odotusstrategiaan. Jos Putin toivoo, että hän voi voittaa sodan odottamalla, Ukrainan tukijoiden tulee vastata tähän ja osoittaa päättäväisyyttään pitkällä aikavälillä. Kyllähän se vaatii jotain muutakin kuin sanoja. Se vaatii tekoja, ja niitä tekoja odotetaan sitten ensi viikolla, Käihkö summaa.

”Lännen tuki Ukrainalle on syy, miksi sota on jatkunut näin pitkään”

Länsi on keskittynyt sodan aikana materiaaliapuun, mutta Helinin mukaan täytyy pohtia, onko keskitytty oikeisiin asioihin.

– Ammusten ja kaluston antaminen on ollut ensiarvoisen tärkeää. Sitten on kysytty kysymyksiä, pitäisikö tukea keskittää enemmän koulutuksen puoleen. Nyt on nähty tiettyjä ongelmia Ukrainan asevoimien koulutuksessa, ja siitä tullaan varmasti keskustelemaan Naton kokouksessa, hän sanoo.

Helinin mukaan lännen tuki Ukrainalle on syy, miksi sota on jatkunut näin pitkään. Käihkö kuitenkin lisää, että Ukraina ei ole tyytyväinen tarjotun tuen määrään.

– Emme tuota tarvittavasti ammuksia Ukrainan tarpeisiin. Tässä on paljon paikattavaa, ja Ukraina on tämän viikon kritiikissään tullut siihen tulokseen, että he eivät ole tyytyväisiä tukeen, hän sanoo.

Käihkön mukaan poliittisia päätöksiä ei ole tehty ajoissa.

– Kuinka paljon olemme valmiita maksamaan, ja kuinka isoja riskejä olemme valmiita itse ottamaan. Ei ole tämän kummallisemmista kysymyksistä kyse, mutta nämä ovat tietysti vaikeita ja äärimmäisen poliittisia kysymyksiä, Käihkö sanoo.

Katso koko haastattelu alla olevalta videolta: