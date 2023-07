Jo viides kuolonuhri – Imatran moottorikerhon mukaan katurata on turvallinen

Imatranajoja häiritsi paikoin rankka vesisade. Kuva on lauantailta 1.7.2023.

Sunnuntaina Imatranajo-kilpailussa sattui murheellinen tapaus, kun yksi kilpailja sai surmansa.

Iltapäivällä klo 15.42 IRRC Superbike -luokan tutustumiskierroksen aikana 30-vuotias hollantilainen kuljettaja Joey den Besten kaatui moottoripyörällään ja ajautui pois radalta. Kuljettaja menehtyi onnettomuudessa saamiinsa vammoihin.

Kisa keskeytettiin välittömästi onnettomuuden jälkeen. Tapahtuman järjestäjä kertoo tiedotteessaan, että Suomen moottoriliitto on perustanut tutkijalautakunnan tapahtuman tutkimiseksi.

Tapahtuma ajettiin kuitenkin loppuun keskeyttämisen jälkeen.

Poliisi tutkii tapahtumaa kuolemansyyn selvittämisenä, eikä toistaiseksi tiedota asiassa enempää.

Rata turvallinen

Imatranajon hallituksen puheenjohtajan Marjaana Pakkasen mukaan Imatran katurata on katuratasarjan osakilpailusta yksi turvallisimmista.

– Meillä on turvallisuuteen kiinnitetty huomiota niin paljon, että se on saanut kiitosta muilta, myös kuljettajilta. Kaikki mahdollinen tehdään, ja he tietävät myös sen.

Pakkanen sanoo, että kuljettajat ovat itse eilen sunnuntaina kertoneet, että he tietävät riskit ja ajavat omasta halustaan ja rakkaudesta mottoripyöräilyyn ja kilpailemiseen. Myös menehtynyt henkilö on tiennyt riskit.

Pakkasen mukaan sääolosuhteet kilpailun aikana ovat olleet vaikeat katuradalla. Etenkin Imatralla katuun muodostuu talven aikana uria, jotka keräävät vettä ja aiheuttavat omat vaaransa.

Ajajat halusivat jatkaa

Marjaana Pakkasen mukaan tutustumiskierrosta ei ollut syytä keskeyttää sateen takia, koska tutustumiskierroksella nopeudet eivät ole yleensä kilpailun tapaisia. Kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui tutustumiskierrosken aikana.

Kilpailu keskeytettiin onnettomuuden jälkeen. Pakkanen sanoo, että kilpailijoilta kysyttiin, että haluavatko he jatkaa kilpailua ja he halusivat jatkaa.

Kilpailu ajettiin loppuun keskeyttämisen jälkeen.

– Meillä ei ollut syytä, miksi kilpailu olisi pitänyt lopettaa kesken.

Rankka sadekeli ja kuljettajien kaatumiset keskeyttivät tämän vuoden kilpailun useaan otteeseen.

Sade liukastutti katuradan Imatralla. Video lauantailta. Video: Juha-Pekka Taskinen / Yle

Pakkasen mukaan ei ole mitään syytä, miksi Imatranajoa ei järjestettäisi normaalisti ensi vuonna.

Perinteinen moottoripyörätapahtuma on vaatinut vuosien varrella yhteensä viisi kuolonuhria. Viimeksi kuljettaja kuoli vuoden 2019 Imatranajossa.

Imatranajot järjestettiin aluksi vuosina 1964–1982. Tapahtuma alkoi uudelleen vuonna 2016.