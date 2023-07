Yle ja SVT vahvistavat yhteistyötään kriisitilanteissa

Muutoksen taustalla on turvallisuustilanteen heikkeneminen. Kumpikin yhtiö on panostanut selvästi kriisivalmiutensa lisäämiseen.

Yle ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ovat päättäneet vahvistaa keskinäistä yhteistyötään valmiusasioissa. Ne lupaavat tukea toistensa uutistuotantoa, jos toinen menettää toimintavalmiutensa.

Asiasta kertovat Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila ja SVT:n toimitusjohtaja Hanna Stjärne.

Mahdollisuutta muutoksiin selvitetään parhaillaan maiden lainsäädännön ja yhtiöiden tehtävänkuvien rajoissa.

Uutiset naapurimaan kautta

Yhtiöiden on tarkoitus tarvittaessa kyetä lähettämään kriisitilanteissa toistensa sisältöjä niiden tavoittavuuden varmistamiseksi. Ne lupaavat myös tukea toistensa uutistuotantoa sekä suomeksi että ruotsiksi tarpeen tullen. Tämä on mahdollista, sillä niin Ylellä kuin SVT:llä on omat ruotsin- ja suomenkieliset uutistoimituksensa.

Yhteistyön tavoitteena on myös yhtiöiden entistä tiiviimpi yhteistyö disinformaation ja informaatiovaikuttamisen torjumiseksi. Tarkoitus on kehittää faktantarkistamiseen ja valeuutisten paljastamiseen uudenlaisia keinoja.

Taustalla Venäjän hyökkäyssota

Yleisradioyhtiöiden tiivistyvän yhteistyön taustalla on Ylä-Anttilan ja Stjärnen mukaan Suomen ja Ruotsin turvallisuustilanteen raju heikkeneminen Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Kumpikin yhtiö on panostanut selvästi kriisivalmiutensa lisäämiseen sitten sodan alkamisen.

Yle ja SVT ovat julkisen palvelun yhtiöitä ja samalla osa kokonaismaanpuolustusta. Niillä on lakisääteinen velvollisuus pysyä toiminnassa kriisissä ja jopa sodassa.

– Turvaamme että maamme kansalaiset saavat uutisia, muuta ohjelmistoa ja yhteiskunnallista tietoa riippumatta siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, Ylä-Anttila ja Stjärne kirjoittavat tiedotteessa.