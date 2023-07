Erittäin uhanalainen hietaneilikka sai lisää kasvualaa lentokentän reunalta ihmisen avustuksella

Metsähallitus on onnistunut laajentamaan hietaneilikan elinalaa Jämijärven lentokentän reunoilla. Harjualueilla elävän rauhoitetun kasvin luontaiset elinympäristöt ovat huvenneet.

Erittäin uhanalaiseksi luokitellun hietaneilikan kasvupaikkoja on onnistuttu laajentamaan Pohjois-Satakunnassa sijaitsevan Jämijärven lentokentän laidoilla.

Metsähallitus on istuttanut hietaneilikkaa Jämijärven harrasteilmailussa käytetyn lentokentän reunoilla kahtena syksynä. Taimet on kasvatettu lentokentän alueelta kerätyistä siemenistä. Siementen keruu on luvanvaraista toimintaa.

Lentokentällä jo aiemmin kasvanutta luontaista hietaneilikkakantaa on myös saatu leviämään muokkaamalla maata kasvustojen ympärillä muun muassa äestämällä.

Viimeinen istutus syksyllä

Metsähallituksen työn tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa hietaneilikan nykyisiä esiintymisalueita.

– Syksyllä on tulossa tällä erää viimeinen taimierä. Sen jälkeen seuraamme kasvustojen kehittymistä ja jatkamme hoitotoimia, kuten maanpinnan paljastuksia tarpeen vaatiessa, metsäasiantuntija Iiro Reinola sanoo Metsähallituksen lähettämässä tiedotteessa.

Hietaneilikka kasvaa aurinkoisilla, niukkaravinteisilla ja avoimilla harjutörmillä ja rapakivijyrkänteillä. Sitä uhkaa elinympäristöjen kasvaminen umpeen ja maankäyttö.

Kasvi jää helposti isompiensa varjoon ja joutuu väistymään. Hietaneilikka on löytänyt korvaavia elinympäristöjä lentokentiltä ja autoteiden varsilta.

Hietaneilikalla elää erittäin uhanalainen hyönteinen, hietaneilikkavyökoi. Yksi hyönteisen harvoista elinpaikoista Suomessa on nimenomaan Jämijärvellä.