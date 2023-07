Ruotsalaisen In Flames -metalliyhtyeen Anders Fridén: ”Olen ylpeä siitä, että olemme luoneet soundin, joka tunnetaan – pidit siitä tai et”

Tuskassa viikonloppuna esiintynyt In Flames on otettu Suomessa lämpimästi vastaan jo yhtyeen uran alkuvaiheissa. Yle tapasi yhtyeen laulajan Anders Fridénin Tuska-festivaalilla.

Lippikseen ja huppariin pukeutunut Anders Fridén hörppii harvakseltaan kahvia pahvimukista backstage-alueen sinisessä kontissa. In Flames -yhtyeen laulaja antaa itsestään varsin mutkattoman ja rauhallisen vaikutelman.

Toista on lavalla: siellä Fridén on ehtymättömällä energialla raivoava tornado, jonka edestä katoavat risut ja männynkävytkin.

Ruotsalainen In Flames perustettiin vuonna 1990, ja Fridén liittyi siihen viisi vuotta myöhemmin. Työura Ruotsin menestyneimpiin kuuluvassa metalliyhtyeessä on siis kestänyt jo lähes kolme vuosikymmentä.

In Flames on seikkaillut parinkin eri metalligenren välimaastossa, mutta Anders Fridénin mukaan bändin kategorointi on varsin yksinkertainen juttu: kyseessä on yhtye, jonka musiikki pohjaa ensisijaisesti melodioihin ja aggressiivisuuteen.

– Minulle tämä tarkoittaa sitä, että soitamme metallia. Kasvoin kuuntelemalla ensin hard rockia, sitten speed ja thrash metalia. Sen jälkeen kuvioihin tuli death metal, joka vaikutti minuun todella voimakkaasti. Asiahan on niin, että etenkin uran alkuvaiheessa varastellaan ja lainaillaan riffejä vähän joka puolelta – ja etenkin omilta idoleilta.

Fridénin mukaan tällainen vaihe on In Flamesin kohdalla auttamattomasti ohitse.

– Emme juurikaan hae inspiraatiota muilta artisteilta. Minun mielestäni In Flames on hyvin uniikki yhtye, ja riippumatta siitä, mihin genreen haluatkaan sen heittää, yhtye on kuitenkin hyvin tunnistettavissa. Ja kun jonakin päivänä tämä kaikki on ohitse, olen ylpeä siitä, että olemme luoneet soundin, joka tunnetaan – pidit siitä tai et.

Avaa kuvien katselu Tuoreen Foregone-levyn kansitaidetta. Kuva: Nuclear Blast

Kun ihminen kohtaa luojansa

In Flamesin uusin albumi Foregone ilmestyi tämän vuoden helmikuussa. Levyltä nousee hyvin esille Anders Fridénin taidokkuus sanoittajana.

Lyriikoissa riittää suuria teemoja ja pohdiskeltavaa, ja lisäksi ne avautuvat useampaan eri suuntaan. Tästä käy hyvänä esimerkkinä Meet Your Maker, jossa luomakunnan kruunuksi itsensä kuvitteleva olento kohtaa lopullisen tilinteon hetken.

– Laulu kertoo, mitä ajattelet, kun kohtaat luojasi. Oletko tyytyväinen elämääsi tai tekemiisi päätöksiin? Jotkut ihmiset ovat tällaisella hetkellä että fuck it, voisinko vähempää välittää ja suuntaavat kohti seuraavaa mahdollista elämää. Toiset taas ryhtyvät pohdiskelemaan ja arvioimaan, että voisinpa vielä tehdä asioita toisin.

Fridénin mukaan Meet Your Makerissä kyse ei ole pelkästä yksilöstä, vaan laulun tematiikka kohoaa kohti yhteiskunnallisia mittasuhteita.

– Me emme todellakaan opi virheistämme, vaikka meidän pitäisi. Etenkin tällä hetkellä maailma menee täysin väärään suuntaan. Vihamielisyyttä on paljon ja puhumisen sijaan ihmiset huutavat toisilleen. Meidän pitäisi ajatella asioita uusiksi ja muuttaa suuntaamme ennen kuin on liian myöhäistä.

Mutta entäpä Fridén itse, haluaisiko hän kohdata elämänsä ehtoopuolella luojansa?

– Kyllä, ja mielellään jossakin baarissa viskilasillisen ääressä, heh! No, ei minulla ole kiinnostusta tavata luojaani ainakaan ihan heti, koska minulla on vieläkin paljon tekemistä.

Avaa kuvien katselu In Flames kuuluu ruotsalaisen metallin menestystarinoihin. Kuva: REVOLVER.SE

Energiavirrat korvaavat uskonnon

Vaikka toisin voisi luulla, pohdiskelevista lyriikoistaan huolimatta Anders Fridén ei ole millään tavalla uskonnollinen ihminen.

– En usko siihen, että tuolla ylhäällä pilvien keskellä on jonkinlainen Jumala. Olen sitä mieltä, että meitä ympäröivät erilaiset energiat ja että nuo energiat virtaavat henkilöstä toiseen ja pitkin maapalloa. Valitettavasti uskonnoilla on melko usein taipumusta alistaa ja tuottaa pelkoa. Samalla toki ymmärrän, että ihmiset haluavat luottaa johonkin ja hakea jostakin apua vaikeissa elämäntilanteissa.

Fridén sanoo suoraan, että In Flamesin kautta hän haluaa saada ihmiset ajattelemaan – ja ehkä näkemään asioita uudella tavalla.

– Kyse ei ole uskonnollisista tai poliittisista viesteistä. Pidän siitä, että fanit tulevat kertomaan, miten he tulkitsevat jotakin biisiäni. En koskaan korjaile heidän tulkintojaan. Sen jälkeen, kun laulu on julkaistu, se ei ole enää minun omaisuuttani.

Fridénin mukaan kaoottinen nykymaailma on paikka, josta inspiraatiota ei ole kovin vaikeaa löytää. Toisaalta kyse on myös tasapainoilusta: ihan kaikenlaista kamaa ei fanien niskaan voi jatkuvalla syötöllä kaataa.

– Olen kuitenkin esiintyvä taiteilija. Haluan tuottaa ihmisille hyviä fiiliksiä, jotta he voisivat paeta sitä kaaosta, jonka keskellä he juuri nyt elävät.

Jos huonosti käy, kaoottiseen maailmaan tuo lisää kaoottisuutta tekoäly, joka on viime aikoina mullistanut myös kuvataiteita ja musiikkia. Anders Fridén epäilee vahvasti, josko In Flames ryhtyisi jossakin vaiheessa prosessoimaan metalliaan tekoälyn avulla.

– Eihän kyse olisi silloin enää minun musiikistani. Minä olen se, joka luo ja tekee musiikkia – se joka haluaa tehdä musiikkia – ja nimenomaan tämä tuottaa minulle iloa. Minusta on upeaa mennä studioon ja sitten lähteä sieltä jutun kanssa, joka omasta mielestäni ja taiteilijana on täysin valmis. Tekoäly veisi minulta pois kaiken sen, miksi yleensä täällä olen.

Avaa kuvien katselu In Flames esiintymässä Milanossa viime vuoden joulukuussa. Kuva: Andrea Ripamonti / All Over Press

Suomi saa suitsutusta

Kuten moni muukin ruotsalainen metalliartisti, jaksaa Anders Fridénkin hehkuttaa suomalaista metallikulttuuria. Hänen suosikkeihinsa ovat kuuluneet muun muassa varhainen Amorphis, Sentenced ja Children of Bodom.

– Kun aloitimme, olimme todella kateellisia suomalaiselle metalliskenelle. Suomessa metalli keikkui listojen kärjessä, kun taas Ruotsissa se oli puhdasta undergroundia. Oli aivan mahtavaa tulla Suomeen ensimmäisen kerran. Suomi oli myös ensimmäisiä maita, joka otti In Flamesin omakseen.

Sitten In Flamesin alkuaikojen on ruotsalainen yhteiskunta kokenut radikaaleja muutoksia rikollisuuden takia. Jengiväkivaltaan liittyvät ampumiset ja räjähdykset ovat nyky-Ruotsissa lähes jokapäiväisiä.

Lähiöihin taas on syntynyt rinnakkaisyhteiskuntia, joissa länsimaisilla arvoilla ei mitään merkitystä. Monen muun ruotsalaisen tavoin Anders Fridén kokee kysymyksen kotimaansa tulevaisuudennäkymistä äärimmäisen hankalana.

– Tietysti vastustan jengiväkivallan kaltaisia ilmiöitä. Toisaalta olen sitä mieltä, että ilmapiiri on muuttunut kovemmaksi, minne sitten maailmassa menetkään. En ole huolissani Ruotsin tulevaisuudesta, mutta koska olen isä, minua huolestuttaa lasteni puolesta. Tämä on vaikea kysymys enkä pysty vastaamaan siihen muutamassa minuutissa. Se vaatisi syvällisempää keskustelua.