Pohjanmaan poliisilla kriittinen pula ruotsinkielisistä tutkijoista – tällä hetkellä ruotsinkielisten rikoksesta epäiltyjen kuulustelut venyvät

Pohjanmaan poliisi kipuilee tällä hetkellä ruotsinkielisten poliisien vajeen kanssa. Erityisen kova pula on tutkijoista.

Syynä heikentyneeseen tilanteeseen on muun muassa se, että Pohjanmaan poliisilaitoksen sisällä moni kaksikielinen poliisi on siirtynyt viime vuosina tutkinnasta muihin tehtäviin, esimerkiksi erityistutkintaryhmiin. Sen takia tutkinnassa tilanne on heikentynyt selvästi.

Tiedot käyvät ilmi poliisin toimintaympäristökatsauksesta.

Pohjanmaan poliisilaitoksella tavanomainen tilanne tänä päivänä on se, että poliisivankilassa odottaa aamulla ruotsinkielinen rikoksesta epäilty, jota pitäisi kuulustella. Töihin tulevassa tutkintaryhmässä ei kuitenkaan ole kielitaitoista tutkijaa, kertoo katsauksessa Pohjanmaan poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin ylikomisario Thomas Skur.

– Tämä ei ole kenenkään edun mukaista, että yksinkertaisia rutiiniasioita ei pystytä saman tien hoitamaan.

Kielitaitovaatimusten takia ruotsinkieliset rikosilmoitukset ja niiden selvittäminen kasaantuvat muutamalle tutkijalle.

– Laillisuusnäkökulmasta on ongelmallista, jos ruotsinkieliset joutuvat odottamaan kauemmin sitä, että heidän asiansa etenevät, Skur jatkaa poliisin katsauksessa.

Pohjanmaan poliisin lisäksi Länsi-Uudellamaalla on alueita, joissa ruotsinkielinen palvelu pitäisi pystyä turvaamaan päivittäin. Poliisilaitokset joutuvat kilpailemaan myös ruotsin kielen osaajista keskenään.

Juttujonoa purettiin talkoilla

Etenkin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla useimpien tutkinnan tehtävien hoitamiseen tarvitaan suomea ja ruotsia, sillä tulkkien käyttäminen ei ole mahdollista kotimaisten kielten osalta. Kaksikielisille poliiseille maksetaan tällä hetkellä noin kahdenkymmenen euron kielitaitolisää.

– Voisiko sujuvasti kahdella kielellä työtä tekeville olla tarjolla jokin merkittävämpi kannustin, pohtii Skur.

Alkuvuodesta poliisilaitoksella käynnistettiin projekti, jossa kaikki ruotsinkieliset poliisit osallistuivat talkoisiin, jotta juttukuormaa saatiin purettua.

– Projekti pelasti hetkellisesti Pohjanmaan poliisilaitoksen pinteestä, mutta pysyvää ratkaisua se ei tuonut ongelmaan.

Ratkaisuja tilanteeseen mietitään parhaillaan. Esillä on ollut muun muassa oman ryhmän perustaminen ruotsinkielisille asioille.

Poliisikouluun ei hae tarpeeksi moni

Poliisikoulutuksen hakijamäärä on ollut viime vuosina noin 5 000 hakijassa, mutta valintaprosessin läpäisseitä ole ollut riittävästi täyttämään kaikkia aloituspaikkoja.

Tänä vuonna tilanne on hieman parantunut, sillä kahden viimeisen hakujakson osalta kurssit on saatu lähes täyteen.

Poliisiammattikorkeakoulun tavoitteena on, että vuodessa koulutukseen saataisiin valittua yhteensä 400 uutta opiskelijaa.

Tämä onnistui viimeksi vuonna 2018, esimerkiksi viime vuonna opintoihin hyväksyttiin vain 255 opiskelijaa.