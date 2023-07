Suomen ainoa sokerinvalmistaja tyytyväinen: Kohonneet hinnat ovat tuoneet uusia sokerijuurikkaan viljelijöitä

Säkylässä sokeria valmistava Sucros on sopinut uusista tuottajahinnoista viljelijöitä edustavan MTK:n kanssa. Tänä vuonna uusia viljelijöitä on sata, ja viljelyala on kasvanut 30 prosenttia.

Avaa kuvien katselu Sokerijuurikaspelto kuvattuna 6.7.2022. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle