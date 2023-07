Heinäkuu alkaa viileänä, sateisena ja tuulisena – eikä loppua näy ainakaan lähipäivinä

Heinäkuu on monelle suomalaiselle kesälomakuukausi, mutta säät eivät vielä suosi ainakaan auringonpalvojia.

– Viikko alkaa viileten, mutta keskimäärin lämpötilat pysyttelevät maanantaina ja tiistaina kuitenkin vain hieman 20 asteen alapuolella, kertoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

Sadealueilla saattaa olla hetkellisesti viileämpää ilmaa, mutta lämpötilat pysyttelevät silloinkin 15 asteen molemmin puolin.

Alkava viikko on Etelä-Suomessa tuulinen. Kovimmillaan tuuli puhaltaa kuitenkin jo maanantaina ja tiistaina, jolloin on paikoin myös varoituksia puuskista. Loppuviikko on tyynempi etelässäkin.

Sateissa huomattavia paikallisia eroja

Avaa kuvien katselu Kuva: Nina Karusto/Yle

Sateet puolestaan osuvat alkuviikosta lähes koko maahan ja jatkuvat viikon edetessä. Paikalliset erot ovat kuitenkin suuria.

– Esimerkiksi maanantaina on aamupäivään mennessä satanut suuressa osassa maata vain 1–5 millimetriä, mutta esimerkiksi Puumalassa on satanut jo 39 millimetriä. Myös esimerkiksi Kauhavalla ja Jyväskylässä on tullut 17 mm.

Maanantaina sateiden suurin keskittymä osuu Etelä- ja Keski-Suomeen, kun taas tiistaina se lipuu kohti Lappia.

Rantakelit antavat odottaa itseään

Säähän ei ole näkyvissä kovin nopeaa muutosta vielä ainakaan tämän viikon aikana.

– Ei ainakaan kovin laajaa poutaista aluetta ole luvassa valitettavasti vielä tällä viikolla. Ehkä loppuviikosta siellä voi jo pilkahdella vähän enemmän joitain poutaisia hetkiä, meteorologi Karusto lausuu lomalaisille lohdulliset sanat.