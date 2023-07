Päätoimittaja Ilja Kosygin arvelee Venäjän olevan matkalla sisällissotaan: “Jopa sodan kannattajat uskovat siihen”

Venäläisen oppositiomedia Dovodin päätoimittaja Ilja Kosygin lähti kotiseudultaan Vladimirista Puolaan voidakseen raportoida yleisölle rehellisesti Venäjän sotatappioista.

Hän kokoaa listaa kuolleista venäläissotilaista todistaakseen, että Venäjä valehtelee sodassa kaatuneiden määrästä.

Hän uskoo Venäjän olevan matkalla kaaokseen.

Millaisessa tilanteessa vastaat tähän puheluun?

Olen Krakovan lentokentällä. Päiväni on kulunut valmistautumalla tulevaan matkaan.

Olet Dovod-tiimisi kanssa selvittänyt sodan alusta Ukrainassa kuolleiden venäläissotilaiden henkilöllisyyksiä. Mitä olette saaneet selville?

Selvitämme Vladimirin alueelle haudattujen venäläissotilaiden kohtaloita. Olemme vahvistaneet 260 sotilaan henkilöllisyyden. Olemme esimerkiksi saaneet selville, että Wagner on värvännyt riveihinsä useita vankeuteen tuomittuja murhaajia. Karkeasti voi sanoa, venäläiset murhaajat murhaavat ihmisiä Ukrainassa.

Mistä saatte tietoja Ukrainassa kuolleiden venäläissotilaiden henkilöllisyyksistä?

Monista lähteistä. Käytämme esimerkiksi oikeuden dokumentteja, sosiaalista mediaa ja vuodettuja asiakirjoja. Saamme usein omaisilta ja ystäviltä vahvistuksen sotilaan henkilöllisyydestä. Lisäksi meillä on vapaaehtoisista koostuva verkosto, joka tutkii sotilaiden hautoja.

Miksi aloit selvittää kuolleiden venäläissotilaiden henkilöllisyyksiä?

Minulla ei ollut vaihtoehtoa. Dovod on ainoa vladimirilainen paikallismedia, joka voi kirjoittaa Venäjän sotatappioista. Haluamme, että venäläiset tietävät, keitä niin kutsutut sotasankarit todellisuudessa ovat. Haluamme lisätä tietoa siitä, millaisia ihmisiä sotii Ukrainassa.

Millaisen vastaanoton selvityksenne Ukrainassa kuolleista ex-rikollisista on saanut?

Ihmisten suhtautuminen Wagner-sotilaisiin on muutoksessa. Sodan alkuaikoina Ukrainassa kuolleita Wagner-sotilaita pidettiin kansallissankareina, vaikka tiedettiin, että monet heistä ovat rikollisia. Wagner-kapinan jälkeen heitä lakattiin sanomasta kansallissankareiksi.

Paljonko venäläissotilaita on kuollut Ukrainassa?

Dovod, BBC ja [venäläinen oppositiomedia] Mediazona ovat onnistuneet vahvistamaan 26 000 venäläissotilaan kuoleman Ukrainassa. Yhteisen näkemyksemme mukaan hautausmaille eri puolilla Venäjää on todennäköisesti haudattu ainakin 50 000 sotilasta.

Luku ei tietenkään yksinään kerro Venäjän sotilastappioista koko totuutta. Monia ihmisiä on ilmoitettu kadonneiksi. Lisäksi Venäjä hautaa sotilaita Itä-Ukrainan miehitetyille alueille. Sieltä on vaikea saada tietoja.

Arvioni mukaan tietomme sotilastappioista pitäisi kertoa vähintään kolmella, jotta päästään yhtään lähelle Venäjän todellisia tappioita.

Venäjän puolustusvoimien uusin tieto kuolleista on syyskuulta 2022. Venäjän mukaan 5 937 sotilasta olisi kuollut Ukrainassa sodan alkamisen jälkeen. Miksi ihmiset uskovat valtiojohdon tietoja?

Enemmistö venäläisistä sanoo tietävänsä, että hallinto valehtelee kaatuneista. Keskustellessani sodan kannattajien kanssa olen huomannut, että he eivät useinkaan muuta mieltään, vaikka heille esittelisi loputtomasti faktoja sodan kauheuksista. Sodan kannattajat sanovat uskovansa mieluummin Venäjän valtiota kuin tutkivia toimittajia.

Millainen mieliala Venäjällä vallitsee nyt sodan suhteen?

Tuntuu, että ihmiset turvautuvat yhä useammin kuluneeseen retoriikkaan, jonka mukaan vaihtoehtoja ei ole. Jotkut lietsovat pelkoa, että maa hajoaa ja vaipuu kaaokseen, jos Venäjä häviää. Monet myöntävät sodan olevan hirveä asia, mutta heistä sotaa on jatkettava, kunnes Venäjä voittaa.

Olet työskennellyt vuosia toimittajana ja poliittisena aktivistina. Sinua vastaan on nostettu rikossyytteitä ja asuntoosi on tehty kotietsintä kahdesti. Wagner-pomo Jevgeni Prigožin nosti sinua vastaan kanteen kunnianloukkauksesta ja voitti oikeusjutun. Mitä ajattelet tästä?

Oikeus määräsi minut maksamaan Prigožinille 500 000 ruplan (5 000 euron) korvaukset kunnianloukkauksesta, koska haastateltavani väitti virheellisesti Prigožinin syyllistyneen alaikäisten houkuttelemiseen prostituoiduiksi. Todellisuudessa Prigožin houkutteli alaikäisiä rikolliseen toimintaan.

Minua on epäilty Aleksei Navalnyin FBK-järjestöä koskevassa rikosjutussa ja Mihail Hodorkovskin Jukos-jutussa. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että minut on vedetty juttuihin mukaan, koska edustan Venäjän turvallisuusviranomaiselle FSB:lle oppositiota. FSB ei näköjään välitä siitä, että en ole koskaan tavannut Navalnyita tai Hodorkovskia.

Dovod ja sen toimitus raportoivat venäläiselle yleisölle ulkomailta. Miksi Dovodin toimitus on Puolassa eikä Venäjällä?

Sotilastappiot ovat valtavan arka aihe Kremlille. Venäjällä työskentelevät toimittajat voivat joutua sotilastappioista rehellisesti kertomisesta vankilaan. Se rikkoo esimerkiksi lakia Venäjän armeijaa koskevien tietojen levittämisestä.

Dovod on paikallismedia. Miten paikallisjournalismia voi tehdä etänä?

Yllättävän helposti. Pelkäsin, että lähteemme ja yleisömme kaikkoavat, jos emme ole Vladimirissa. Yksikään peloistani ei ole käynyt toteen. Vladimirissä asuvat ihmiset välittävät meille yhä vinkkejä, kuvia ja tietoja.

Millaisia haasteita ulkomailla toimiva venäläinen oppositiomedia kohtaa?

Vaikeinta on tavoittaa venäläiset sodan kannattajat. Olen paljasjalkainen vladimirilainen, mutta [Vladimir] Putinin tukijoille olen aina ollut ulkopuolinen ja maanpetturi. Asun Puolassa tai Vladimirissa, sodan kannattajat pitävät minua ja edustamaani mediaa marginaalisena.

Miten ja missä venäläiset oppositiomediat tavoittavat yleisöjä tällä hetkellä?

On suorastaan ällistyttävää, että sodan aikana yleisömme on kasvanut hurjasti. Dovodin verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat on Venäjällä estetty, ja niihin pääsee vain VPN-yhteydellä. Tavoitamme venäläiset yleisöt Telegramissa. Myös Youtube on tärkeä media venäläisille oppositiolle.

Millaiset aiheet puhuttavat paikallisia sodan lisäksi?

Liikekannallepano on monilla jatkuvasti mielessä. Sodan lisäksi puhuttavat arkiset asiat. Vladimirin alueella asuu noin miljoona ihmistä, kaupungissa reilut 300 000. Kunta on muuttotappioinen. Nuoret lähtevät suurkaupunkeihin. Monia aloja vaivaa työvoimapula. Syntyvyys on pohjamudissa. Satojen miesten kuolema on Vladimirille valtava menetys.

Wagner järjesti hiljattain aseellisen kapinan Venäjällä. Miten kapinaan suhtauduttiin Vladimirissa?

Kapinan aikana Vladimirin kuvernööri sai roppakaupalla lokaa niskaansa sosiaalisessa mediassa. Kapina-aamuna kuvernööri ja paikalliset virkamiehet alkoivat yhtäkkiä joukolla vannoa lojaaliuttaan Putinille sosiaalisessa mediassa. Tämä johti hirveään tuohtumukseen paikallisten keskuudessa.

Putin piti ”linjapuheensa” Wagnerin kapinan jälkeen. Miten luulet kapinan ja Putinin esiintymisen vaikuttaneen venäläisten ajatuksiin sodasta?

Jokin muuttui massojen tietoisuudessa Wagnerin kapinan ja Putinin puheen aikana. Somessa Putinia kuvailtiin heikoksi johtajaksi. Moni kertoi olleensa pettynyt. Jotkut totesivat, että Putinilla ei ole palleja ja että Putiniin pyyhittiin jalat kuten rättiin.

Mikä on muuttunut venäläisten massojen tietoisuudessa?

Sodan alku, liikekannallepano ja viimeisimpänä Wagner ovat jakaneet venäläisiä uudella tavalla. Venäjä on nyt paljon lähempänä sisällissotaa, kun vuosi sitten. Wagnerin kapina todisti sen. Jopa sodan kannattajat uskovat sisällissodan syttymiseen.

Miten arvioit Wagner-jupakan vaikuttavan Kremliin?

Presidentti on koko poliittisen järjestelmän graalin malja, melkein kuin pyhimys. Putin ei ole koskaan aiemmin näyttänyt niin heikolta kuin Wagnerin kapinan aikana. Jos ajatus Putinista heikkona johtajana alkaa levitä kansalaisten keskuudessa, johtaa se todennäköisesti suureen kuohuntaan Venäjän poliittisessa järjestelmässä. Tuntuu, että näemme suuria muutoksia jo vuonna 2024.

Mitä tunteita koet isänmaatasi kohtaan?

Lähinnä negatiivisia tunteita. Päällimmäisenä koen jonkinlaista pettymystä. Moraalisesti arveluttavat sotahullut ovat olleet osa yhteiskuntaa, jossa olen elänyt 38 vuotta, enkä ole edes tajunnut sitä.

Haluaisitko palata Venäjälle?

Vaikea uskoa, että lähiaikoina tapahtuisi sellaista muutosta, että voisin palata. Uskon, että Venäjää odottavat vaikeat ajat. Voi käydä niin, että palaan Venäjälle. Toki sisälläni elää pikkuruinen toivo siitä, että jonain päivänä palaan kotimaahani.

Tässä juttusarjassa soitamme venäläisille ja etsimme vastauksia siihen, mitä Venäjän eri ammattien edustajille, kansalaisyhteiskunnalle, toimittajille ja aktivisteille kuuluu.

