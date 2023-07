Suuretsinnät Saimaalla lopetettu tältä päivältä – yksi henkilö on vielä kateissa

Saimaalla Vehkasalon selällä sattui aamulla veneonnettomuus. Onnettomuus tapahtui Taipalsaaren kunnan alueella lähellä Lappeenrantaa.

Tuntemattomasta syystä vene oli täyttynyt vedellä ja kaatunut. Veneessä oli kaikkiaan kolme henkilöä.

Pelastuslaitos ja poliisi ovat lopettaneet kolmannen henkilön etsinnän tältä päivältä. Etsinnät jatkuvat huomenna.

Yksi heistä pelastautui itse veneestä. Poliisin mukaan pelastunut henkilö kertoi uineensa onnettomuuspaikalta parin kilometrin matkan mantereelle. Hän hälytti apua.

Pelastuslaitos ja poliisi käynnistivät etsinnät aamulla kahden kadoksiin jääneen henkilön löytämiseksi. Viranomaiset kertoivat iltapäivällä, että ovat löytäneet toisen kateissa olleen henkilön läheiseltä luodolta ja toimittaneet hänet ensiavun piiriin.

Etsinnöistä huolimatta kolmas henkilö on edelleen kateissa ja viranomaiset jatkavat huomenna etsintöjä sekä tapahtumien kulun selvittämistä.

Avaa kuvien katselu Onnettomuuspaikka on noin 10 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle, Mapceator, Open Street Map

Onnettomuuspaikan lähettyvillä on saaria ja luotoja sekä kesämökkejä. Poliisin mukaan on vaikea arvioida, kuinka todennäköistä on, että henkilö olisi vielä hengissä. Henkilöä etsittiin vedestä ja maasta.

Poliisin mukaan onnettomuus on sattunut noin kello kuuden aikaan aamulla.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta maanantaiaamuna kello 7.40.

Onnettomuusvene on pieni vene, jossa on pieni perämoottori.

Juttua muokattu klo 15.30, kun tuli tieto toisen kadonneeksi ilmoitetun henkilön löytymisestä. Alun perin jutussa kerrottiin kahden henkilön olevan kateissa.