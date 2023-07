Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu kommentoi ensi kertaa Wagnerin aloittamaa kapinaa

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu kommentoi maanantaina puolustusministeriön järjestämässä etäkokouksessa ensi kertaa palkkasotilasyhtiö Wagnerin aloittamaa kapinaa.

– Kommentoin seuraavaa kysymystä vain lyhyesti, sillä asevoimien ylipäällikkö [Vladimir Putin] on jo antanut aiheesta perustavanlaatuisia vastauksia. Puhumme tietysti 23.–25. kesäkuuta nähdystä yrityksestä epävakauttaa Venäjää, Šoigu sanoi kokouksessa.

– Kyseiset suunnitelmat epäonnistuivat enimmäkseen siksi, että asevoimat osoitti uskollisuutta vannomaansa valaa ja maansa palvelemista kohtaan. Provokaatio ei vaikuttanut sotilaidemme toimintaan Ukrainassa. He jatkoivat urheasti tehtäviensä suorittamista. Kiitän armeijamme henkilökuntaa tunnollisesta työstä.

Šoigu antoi kokouksessa myös tilannepäivityksen Ukrainassa käynnissä olevan ”erityisoperaation” tilasta. Erityisoperaatio on Venäjän viranomaisten käyttämä nimi Ukrainassa käynnistämälleen hyökkäyssodalle.

– Asevoimamme jatkaa tehokkaasti vihollisen vahingoittamista, heikentäen huomattavasti heidän hyökkäyspotentiaaliaan.

Šoigun mukaan venäläisjoukot ovat pelkästään Donetskin ja Zaporižžjan alueilla onnistuneet tuhoamaan 15 Ukrainan lentokonetta, kolme helikopteria ja 920 panssaroitua ajoneuvoa, mukaan lukien 16 Leopard-panssarivaunua.

– Kesäkuun alusta lähtien Ukraina on menettänyt yli 2 500 erilaista asejärjestelmää. Lisäksi Venäjän ilmapuolustus on viimeisen kuukauden aikana torjunut 158 HIMARS- ja 25 Storm Shadow -ohjusta, sekä tuhonnut 386 miehittämätöntä lennokkia, Šoigu väittää.

Puolustusministeri jatkoi suuria puheitaan väittämällä, ettei Ukraina ole saavuttanut tavoitteitaan yhdelläkään rintamasuunnalla. Šoigun mukaan tämä kertoo venäläissotilaiden pätevyydestä, sekä liian suurista odotuksista kehuttujen länsimaalaisten aseiden suhteen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi myönsi maanantaina viime viikon olleen vaikea. Samalla hän valoi uskoa Ukrainan joukkoihin ja tukijoihin.

– Jatkamme etenemistä yksi askel kerrallaan. Haluan kiittää kaikkia Ukrainan puolustajia ja heitä, jotka johtavat tätä sotaa kohti Ukrainan voittoa, Zelenskyi sanoo julkaisemassaan lausunnossa.

Tilannekatsauksen ja Wagnerin taannoisen kapinayrityksen kommentoinnin lisäksi Šoigu keskittyi Ukrainan mustamaalaamisen ja Kremlin propagandakoneiston viestin edistämiseen. Hän esimerkiksi väitti, että merkittäviä tappioita kärsineet ukrainalaiset jatkavat hyökkäämistä lähinnä länsimaalaisten johtajien määräyksestä. Venäjä on pitkään yrittänyt luoda Ukrainasta kuvaa valtiona, jota hallitsee länsimaalaisten natsien johtama nukkehallitus.

Lisäksi Šoigu väittää, että Kiovan hallinto yrittää kompensoida heikkoa sotamenestystään suorittamalla terrori-iskuja siviilikohteisiin. Todellisuudessa Venäjä on hyökkäyssodan alusta lähtien iskenyt itse toistuvasti siviilikohteisiin Ukrainassa. YK:n kesäkuussa esittämän arvion mukaan sodassa on kuollut yli 9 000 siviiliä, jonka lisäksi loukkaantuneita on ainakin 15 000.