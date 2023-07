Tällaisen Helsingin Yhdysvaltain presidentti kohtaa: ”Emme tee vierailua varten mitään erityistä”

Helsingissä on alettu valmistautua Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin ensiviikkoiseen vierailuun. Biden saapuu kaupunkiin Sauli Niinistön kutsumana Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokouksen takia.

Vierailuun liittyvät turvajärjestelyt ovat suurvallan johtajan mukaisia, kommentoi ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisilaitokselta.

– Pyrimme tietysti siihen, että tapahtuma saa sujua turvallisesti ja häiriöittä. Jokaiseen tapahtumaan liittyy epävarmuuksia viimeiseen tuntiin saakka, sillä esimerkiksi aikatauluissa voi ilmetä muutoksia vielä viime hetkillä, kuvailee Porola tapahtuman luonnetta.

Huippukokous pidetään torstaina 13. heinäkuuta Presidentinlinnassa. Poliisi eristää tapaamisten aikana tiettyjä alueita. Myös liikenne ruuhkautuu jonkin verran saattueiden aikana.

Vierailun ohjelmaa ei ole vielä julkistettu, mutta Porolan mukaan ohjelma sisältää vain ”pieniä siirtymiä” paikasta toiseen.

– Ei siis sukkuloida kaiken aikaa. Kun aikataulut selviävät, tiedämme paremmin, mitä reittejä presidentin ja pääministerien autot kulkevat. Kaupungissa on paljon katuremontteja ja poikkeusjärjestelyjä. Käytämme niitä reittejä, jotka ovat käytettävissä.

Helsingin poliisilaitos valmistautuu vierailuun myös lisäresurssein.

– Apua on pyydetty muilta poliisiyksiköiltä ja muilta viranomaisilta, Porola sanoo.

”Tämä on iso operaatio”

Vierailua varten ei tehdä sen kummempia muutoksia kaupunkikuvaan, kertoo Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

– Emme tee vierailua varten mitään erityistä siivousoperaatiota, vaan näytämme Helsinkiä sellaisena kuin se on. On hienoa, että Helsinki voi toimia tällaisen vierailun näyttämönä Pohjoismaiden pääministereille ja Yhdysvaltain presidentille. Toivotaan, että sääkin on hyvä.

Tapahtumaa varten paikalle odotetaan paljon kansainvälistä mediaa.

Lehdistökeskuksena toimii Presidentinlinnan läheisyydessä sijaitseva Helsingin kaupungintalo.

– Tämä on iso operaatio. Odotamme paikalle median edustajia lukuisista eri maista. Olemme varautuneet noin 100–150 toimittajaan ympäri maailmaa, sanoo ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän päällikkö Sirpa Nyberg.

Kun Yhdysvaltojen edellinen presidentti Donald Trump vieraili Suomessa vuonna 2018, lehdistökeskuksena toimi Finlandiatalo.

Tuolloin myös Kauppatorilla sijaitsevaa Allas Sea Pool -rakennusta hyödynnettiin vierailua varten, kun kansainvälinen media työskenteli merikylpylässä.

Ylen tietojen mukaan Allas Sea Poolilla on torstaina 13. heinäkuuta koko päivän kestävä yksityistilaisuus. Lisäksi Katajanokalla sijaitseva Marina Congress Center on varattu yhdysvaltalaismedian käyttöön.

Helsingissä on nähty kuluvana vuonna muitakin arvovaltaisia vieraita – esimerkiksi toukokuussa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Toimittaja Antti Kurra summasi videolla, miksi presidentti piipahti Suomessa ja miten vierailu Helsingissä näkyi.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 4. heinäkuuta kello 23:een asti.