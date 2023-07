Julkkisjuontaja jankutti “väestönvaihdosta” 400 kertaa – näin äärioikeisto istutti salaliiton ihmisten mieliin USA:ssa ja Ranskassa

Republikaanien kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene, Fox-kanavan ankkuri Tucker Carlson ja entinen presidentti Donald Trump viettivät aikaa golfklubilla Bedminsterissä New Jerseyssä heinäkuussa 2022.

Termi “väestönvaihto” on herättänyt keskustelua Suomessa. Ranskassa ja Yhdysvalloissa salaliiton toistaminen on saanut yhä useammat uskomaan siihen.

– Valta on annettava kansalle takaisin vähemmistöiltä, jotka sortavat enemmistöä.

Näin ranskalainen äärioikeistolainen kommentaattori Éric Zemmour totesi presidentinvaalikampanjansa avauspuheessa syksyllä 2021.

Useista viharikoksista tuomittu Zemmour on Ranskassa kuuluisa televisiokasvo. Hän ei maininnut väestönvaihtoteoriasta ainoastaan vaalikampanjassaan, vaan on toistanut salaliittoa jo vuosien ajan julkisuudessa.

Niin ikään syksyllä 2021 julkaistu kyselytutkimus osoitti, että ranskalaisista jopa 67 prosenttia on huolissaan väestönvaihdosta.

Tutkijoiden mukaan Zemmour onkin ollut yksi avaintekijöistä, jotka ovat toiminnallaan nostaneet salaliiton keskustelun valtavirtaan.

Tässä jutussa käydään läpi sitä, miten poliitikot tai muut vaikuttajat eri maissa ovat nostaneet salaliiton väestönvaihdosta poliittiseen keskusteluun.

Termi on herättänyt vilkasta keskustelua myös Suomessa sen jälkeen, kun sisäministeri Mari Rantasen (ps.) nettikirjoituksissaan käyttämät viittaukset väestönvaihtoon nousivat julkisuuteen viime viikolla.

Rantanen ja useat muut perussuomalaisten johtohahmot irtisanoutuivat sunnuntaina salaliittoteorioista. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kommentoinut, että hänen mielestään Rantasella ei ole mitään tekemistä terrorismin tai äärioikeistolaisuuden kanssa.

Rantasen lisäksi väestönvaihtoon ovat aikaisemmin viitanneet ainakin valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), oikeusministeri Leena Meri (ps.) ja eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.). Helsingin Sanomien mukaan myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on viitannut asiaan useasti täysistunnoissa pitämissään puheissa.

Éric Zemmour julkaisi kampanjavideonsa Youtubessa marraskuussa 2021. Zemmour sai presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella seitsemän prosenttia äänistä. Video: ZZVNRO / EBU

Salaliitto väestönvaihdosta herättää huolta ranskalaisissa

Salaliittoteoria viljelee uhkakuvaa, jonka mukaan ei-valkoiset maahanmuuttajat korvaavat valkoisen väestön Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tutkijan mukaan monet ranskalaiset tietävät väestönvaihto-termin, mutta eivät välttämättä sitä, mistä se on tullut tai mikä on teorian totuuspohja.

– Monet eivät välttämättä edes tiedä, että kyseessä on salaliittoteoria, yliopistotutkija Gwenaëlle Bauvois Helsingin yliopistosta sanoo. Bauvois on tutkinut muun muassa salaliittoteorioita ja äärioikeistoa Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Teoria väestönvaihdosta levisi Ranskassa jo ennen Zemmourin vaalikampanjointia.

Bauvois’n mukaan termi yleistyi 2010-luvulla, kun ranskalainen etnonationalistinen kirjailija Renaud Camus tarttui asiaan. Kirjassaan Camus väittää, että muslimit ovat suuri uhka, joka johtaa ranskalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuhoon.

Avaa kuvien katselu Äärioikeistolaisen Éric Zemmourin kannattajat kiinnittivät vaalimainosta äänestypaikan seinään Pariisissa huhtikuussa 2022. Kuva: Christophe Petit Tesson / EPA

Camus ja Zemmour väittävät, että maahanmuuttajataustaiset muslimit ovat syrjäyttämässä Ranskan kantaväestön. Todellisuudessa alle kymmenen prosenttia Ranskan väestöstä on muslimeja.

Salaliittoteorian levittäjät myös syyttävät ilmiöstä niitä, jotka väitetysti sallivat sen.

– Ranskassa teoriaan uskovat ihmiset syyttävät myös muun muassa liberaalia eliittiä, Euroopan unionia ja maan hallitusta, Bauvois luonnehtii.

Tutkijan mukaan vuoden 2015 pakolaiskriisi oli sysäys, jonka myötä salaliitto väestönvaihdosta siirtyi poliittisen keskustelun valtavirtaan. Myös osa Ranskan republikaaneista alkoi käyttää termiä.

Sama näkyi Ranskan vuoden 2022 vaaleissa, kun yksi presidenttikisan pääehdokkaista tarttui salaliittoon. Keskustaoikeistolaisen puolueen Valérie Pécresse toisti viestin väestönvaihdosta kilpaillessaan äänestäjistä Zemmourin ja muun oikeiston kanssa.

Salaliittoteoriasta ovat puhuneet myös useat muut oikeistopopulistiset poliitikot, kuten Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump, Ranskan kansallisen liittouman kärkipoliitikko Marine Le Pen sekä Italian pääministeri Giorgia Meloni, Bauvois luettelee.

– Nähdäkseni on aivan selvää, että teoriassa on rasistisia elementtejä. Jos poliitikko sanoo, että esimerkiksi mustat tai pakolaiset suunnittelevat korvaavansa alkuperäisen kansan, tarkoittaen valtaosin valkoista sellaista, silloin se on rasistinen salaliittoteoria, Bauvois sanoo.

Avaa kuvien katselu Isä lohdutti lapsiaan ruokakaupan edustalla Buffalon kaupungissa toukokuun 15. päivä 2022. Päivää aikaisemmin äärioikeistolainen ampuja tappoi kaupassa kymmenen ihmistä. Kuva: Aaron Josefczyk / AOP

Fox News toisti teoriaa Yhdysvalloissa

Väestönvaihtoteoria on noussut otsikoihin myös äärioikeistolaisten terroritekojen, kuten Yhdysvalloissa toukokuussa 2022 tapahtuneen Buffalon joukkoampumisen yhteydessä. Ennen tekoaan ampuja tiettävästi kirjoitti manifestin, jossa hän viittasi väestönvaihtoon.

Yhdysvalloissa teorian näkyvä levittäjä on ollut konservatiivien suosiman uutiskanavan Fox Newsin entinen ankkuri Tucker Carlson.

Carlsonin keskusteluohjelma pyöri kanavalla vuodesta 2016 huhtikuuhun 2023, ja sinä aikana hän ehti lietsoa uhkakuvaa väestönvaihdosta yli 400 jaksossa. Ohjelmalla oli noin kolme miljoonaa katsojaa jaksoa kohden.

Asiantuntijat ovat sanoneet, että Carlsonin puheilla ja Buffalon joukkomurhalla olisi yhteys.

Carlson väittää, että väestönvaihto on osa demokraattisen puolueen valtapyrkimyksiä.

Hän on muun muassa sanonut, että demokraatit haluavat korvata Yhdysvaltain väestöä ”tottelevaisemmilla äänestäjillä kehitysmaista” pysyäkseen vallassa.

The Washington Post huomauttaa, että todellisuudessa suurin demografinen uhka republikaanipuolueelle ovat nuoret äänestäjät, jotka suosivat demokraatteja.

Avaa kuvien katselu Lopettakaa rasististen valheiden myyminen, lukee Tucker Carlsonia esittävässä kyltissä. Mielenosoittajat kokoontuivat Fox Newsin toimiston eteen New Yorkissa huhtikuussa 2023. Kuva: IMAGO/ZUMA Wire/ All Over Press

Myös republikaanipuolueen poliitikkojen keskuudessa väestönvaihtotermi on tullut yhä hyväksyttävämmäksi osaksi kielenkäyttöä.

Esimerkiksi senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell ei suostunut Buffalon ampumistapauksen jälkeen tuomitsemaan tai kiistämään väestönvaihtoteoriaa, vaikka häneltä kysyttiin asiaa toistuvasti lehdistötilaisuudessa.

Salaliitto on saanut jalansijaa myös yhdysvaltalaisten ajattelussa.

Vuonna 2022 julkaistun kyselytutkimuksen mukaan 61 prosenttia Trumpin äänestäjistä ja 53 prosenttia Fox Newsin katsojista uskoo teoriaan.

Toisen, vuonna 2021 julkaistun kyselyn mukaan merkittävä määrä amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvaltoihin saapuvat ihmiset eivät muuta maahan vain paremman elämän toivossa – vaan siksi, että ulkomaalaiset haluavat vaikuttaa Yhdysvaltain vaaleihin ja elämäntapaan.

Sama uhkakuva, eri vihollinen

Myös Suomessa on selvitetty salaliittoihin uskovien ihmisten ajatuksia.

Useiden suomalaisyliopistojen yhteishankkeen Finscin kyselytutkimuksessa 10,2 prosenttia vastanneista kertoi uskovansa siihen, että länsimaiden valkoista väestöä ollaan tietoisesti korvaamassa Lähi-idästä ja Afrikasta tulevilla ihmisillä.

Väitöskirjatutkija Niki Sopasen mukaan sillä on merkitystä, millaisia termejä poliitikot käyttävät ja miten.

Väestönvaihdon kaltaiset salaliittoteoriat saavat vastakaikua äänestäjäkunnassa, kun poliitikot onnistuvat paketoimaan ihmisten huolet yhteiskunnallisesta muutoksesta ”kutsuviksi paketeiksi”, hän kertoo.

Voisiko ajatus väestönvaihdosta normalisoitua myös suomalaisessa poliittisessa keskustelussa?

– Vaikka maahanmuuttajia on Suomessa vähän, on mahdollista, että konservatiivisten nationalistien vaalima invaasio-narratiivi valtavirtaistuu, millä nimellä se sitten jatkossa kulkeekaan, salaliittoihin perehtynyt Sopanen Helsingin yliopistosta pohtii.

Tutkija Bauvois’n mukaan Suomessa termin käyttö poikkeaa Ranskassa ja Yhdysvalloissa käydystä keskustelusta siten, että viholliskuva on eri.

Ranskassa väestönvaihdosteoriaa käytettiin ensin muslimeja vastaan. Sen jälkeen se laajeni koskemaan maahanmuuttajia Afrikasta ja lopulta myös Lähi-idästä. Yhdysvalloissa kohteena ovat erityisesti mustat ja meksikolaiset.

Suomessa puolestaan esimerkiksi maahanmuuttovastaiset ryhmät ja äärioikeistolaiset poliitikot alkoivat käyttää termiä vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen, Bauvois sanoo.

– Voisi sanoa, että teorian sisältö on maasta riippumatta sama, mutta ”vihollinen” muuttuu riippuen kontekstista, hän sanoo.