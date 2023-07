Pienen kylän asukkaat rakensivat talkoilla kesäteatterin, jotta klassikkokirjan juhlanäytös voidaan järjestää sen oikealla tapahtumapaikalla

On kulunut viisikymmentä vuotta siitä, kun korpikirjailijan tittelin saaneen Heikki Turusen Simpauttaja julkaistiin. Siitä lähtien Simpauttajan Hojo Hojo -tervehdys on kaikunut joka kesä eri puolilla Suomea kesäteattereiden tarjonnassa, joskus useammallakin estradilla samalle kesää.

Simpauttaja on ehtinyt miehen ikään, ja on juhlanäytäntöjen vuoro. Niiden paikka on itseoikeutetusti Vuonislahdessa.

– Tännehän se on tehty, ja täällä pitää juhlaesityskin tietysti tehdä. Katsomosta näkee lähestulkoon kaikki kirjan tapahtumapaikat, myhäilee Simpauttajan Vuonislahteen ohjannut Kai Paavilainen.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja Kai Paavilainen ensi-illan alla uuden kesäteatterin katsomossa. Kuva: Siru Päivinen / Yle

Näyttämöllä nähdään 16 henkilöä, osa heistä on Simpauttajan kanssa jo vanhoja tuttuja. Suurin osa näyttelijöistä on Lieksan Teatterista, mukana on esiintyjiä myös Nurmeksesta ja Tohmajärveltä.

– Impan rooliin löytyi Aleksi Parviainen Tohmajärveltä ja Ottona on Pyry Korkalainen Nurmeksesta. Nuoret miehet esittävät kertomuksen nuoria miehiä, se toimii hienosti, Paavilainen toteaa.

Uuteen Vuonis-Kukkuteatteriin näytelmän tuottaa Kulttuuriseura Pielisen Lumo. Simpauttajan julkaisemisen 50-vuotisjuhlan kunniaksi yhdistys tilasi uuden dramatisoinnin ohjaaja Kai Paavilaiselta.

Musiikin sovituksesta ja esityksestä vastaa muusikko Jari Lappalainen ja näytelmän puvustuksesta Riitta Laakso.

Pienen kylän väkivahva talkoonäyte

Simpauttajan juhlia varten Vuonislahdella talkoiltiin pienellä porukalla, mutta sitäkin näyttävämmin. Vanhan kesäteatterin rakenteista saatiin näyttämötarpeet uudelle näyttämölle, ja katsomo kohosi upouudesta materiaalista.

– Ei voi kuin ihmetellä tämän pienen kylän tekemisen henkeä. Muutama aktiivipuurtaja kannatteli projektin läpi, ja tarvikkeitakin on saatu lahjoituksena melkoisesti, ohjaaja Paavilainen toteaa.

Uusi kesäteatteri kohosi aivan Vuonislahden kylän sydämeen, vanhan tanssilavan viereen. Rakenteen on tehty sitä silmällä pitäen, että paikalla voidaan toteuttaa jatkossa vaikkapa musiikkiesityksiä ja muitakin yleisötapahtumia.

Vaikka Simpauttaja kertoo muutoksesta, ihmisyys on silti ennallaan

Vaikka maailma ja elämisen tavat elinkeinoineen ovat muuttuneet 50 vuodessa paljon, on ihminen pohjimmiltaan pysynyt samana.

– Klassikon Simpauttajasta tekee syvä ja totuudenmukainen tarina pohjoiskarjalaisesta kylästä, ja sen oikeista ihmisistä. Samat hahmot tunnistetaan kyllä muillakin kylillä. Ja samat tunteet löytää katsoja itsestäänkin, joiden kanssa roolihahmot kipuilevat, Kai Paavilainen toteaa.

Paavilainen käsikirjoitti näytelmän Otolle ja Impalle hieman painavammat ja näkyvämmät roolit.

– Otot meillä on edelleen keskuudessamme. Samoin vaikutteille alttiit nuoret miehet, ja keski-ikänsä kanssa kipuilevat aikuiset. Ihmisyydestähän tässä on kyse, siitä Simpauttaja kertoo.