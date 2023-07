Suomalaistaiteilijat loistavat kansainvälisellä valokuvafestivaalilla – Yeboyah: äiti on suurin esikuvani

Valokuvaaja Emma Sarpaniemen unelma on käynyt toteen. Hänen teoksensa Self-portrait as Cindy on tänä vuonna Euroopan merkittävimmän valokuvafestivaalin Rencontres d’Arlesin tunnuskuva. Tapahtuma järjestetään Etelä-Ranskassa, ja siellä vierailee vuosittain yli 100 000 kävijää.

– Olen vieläkin todella häkeltynyt tästä mahdollisuudesta, olen aika sanaton. Se merkitsee minulle todella paljon, Sarpaniemi kuvailee.

Maanantaina avautuneen festivaalin päänäyttelyssä nähdään tänä kesänä useita suomalaisia taiteilijoita. Mukana ovat Sarpaniemen lisäksi valokuvaajat Lada Suomenrinne ja viime vuonna kuollut Raakel Kuukka sekä Kuukan tytär, taiteilija Yeboyah.

Kotimaiset valokuvaajat ovat mukana Søsterskap – Sisaruus -näyttelyssä, jossa tarkastellaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion nousua ja laskua feminismin näkökulmasta. Näyttelyssä on teoksia seitsemältätoista eri valokuvaajalta, kolmesta eri sukupolvesta.

Avaa kuvien katselu Emma Sarpaniemen teos Self-portrait as Cindy on tänä vuonna Rencontres d’Arlesin tunnuskuva. Kuva: Emma Sarpaniemi

Avaa kuvien katselu Sarpaniemi osallistuu festivaalin päänäyttelyyn, joka on herättänyt kiinnostusta ranskalaisissa medioissa jo ennen avautumistaan. Kuva: Emma Sarpaniemi

Teokset saavat alkunsa kirpputorilta

Sarpaniemi kertoo, että festivaalille pääseminen herätti hänessä ylpeyttä ja kiitollisuutta. Sarpaniemeltä on näyttelyssä esillä kaksi valokuvasarjaa: Two Ways to Carry a Cauliflower, jossa on hänen omakuviaan sekä When the Sun goes down We see Lemons, jossa on potretteja Sarpaniemestä hänen ystäviensä kanssa.

Sarpaniemi käsittelee teoksissaan naiseutta, ystävyyttä, läheisyyttä, leikkisyyttä, performatiivisuutta sekä valokuvaajan roolia. Teokset saavat usein alkunsa kirpputorilta.

– Katselen, mitä erilaisia leluja, tavaroita ja vaatteita löydän ja lähden niiden kautta rakentamaan kuvaa, Sarpaniemi kertoo.

Avaa kuvien katselu Sarpaniemi saa teoksiinsa inspiraatiota elokuvista ja maalaustaiteesta. Kuva: Anna-Kaisa Rastenberger

Kuvat on otettu filmikameralla lankalaukaisimen avulla. Sarpaniemen mukaan kuvaustilanne on usein iloinen ja merkityksellisen tuntuinen. Hän haluaa luoda kuvattaville hyvän ja turvallisen olon.

Sarpaniemi on opiskellut Royal Academy of Art -taidekoulussa Alankomaissa. Hän valmistui muutama vuosi sitten ja muutti takaisin Helsinkiin. Kouluaikoinaan Sarpaniemi teki paljon kaupallisia töitä, mutta viime vuosina hän on keskittynyt taiteelliseen työskentelyyn.

– Olen ollut onnekas, että on ollut näyttelyitä ja olen saanut apurahoja. On tullut mahdollisuuksia esittää omaa taidetta, hän iloitsee.

Avaa kuvien katselu Sarpaniemi käsittelee teoksissaan muun muassa naiseutta, ystävyyttä, läheisyyttä ja leikkisyyttä. Kuva: Emma Sarpaniemi

Avaa kuvien katselu Sarpaniemi piirtää etukäteen kuvia asennoista, joita hän haluaa kuvaustilanteessa tehdä. Kuva: Emma Sarpaniemi

Äiti on suurin esikuva

Myös Amare Kuukka, taiteilijanimeltään Yeboyah, kertoo, että valokuvafestivaalin päänäyttelyyn pääseminen merkitsee hänelle paljon. Häneltä on näyttelyssä esillä visuaalinen kokonaisuus, Elovena Visual EP, jonka hän teki ystäviensä kanssa vuonna 2019.

– Se, että pääsee kansainvälisesti Ranskaan esittelemään omaa taidetta, on todella iso juttu minulle, Yeboyah kuvailee.

Erityisen paljon Yeboyahille merkitsee se, että samalla festivaalilla on myös äidin teoksia. Hänen äitinsä, valokuvataiteilija Raakel Kuukka kuoli viime kesänä.

Äiti oli mukana myös Elovena Visual EP:n tekemisessä.

– Kuvaukset olivat suurilta osin äitini lapsuudenkodissa Kouvolassa. Hän oli siellä huolehtimassa, että kaikilla on hyvä olla, Yeboyah kertoo.

Yeboyahin ja hänen äitinsä teokset ovat näyttelyssä esillä rinta rinnan. Vasemmalla kuvassa on Raakel Kuukan ottamia kuvia tyttärestään, oikealla Yeboyahin Elovena Visual EP. Video: Anna-Kaisa Rastenberger

Yeboyah on kiitollinen, että hän on saanut kasvaa perheessä, jossa taiteellisuuteen ja luovuuteen on kannustettu. Hän nimeää äitinsä suurimmaksi esikuvakseen.

– Meillä on aina järjestetty pieniä maalaushetkiä, on saanut soittaa pianoa, tanssia ja laulaa. Sitten kun siitä on tullut enemmän ammatillista, myös siihen minua on kannustettu.

Elovena Visual EP:ssä Yeboyah halusi luoda utopian, jossa hän on ystäviensä kanssa luonnon keskellä nauttimassa auringosta. Hän haluaa näyttää teoksellaan, että myös pehmeys on tapa osoittaa mieltä.

– Se, että uskaltaa levätä ja ottaa iisisti, olla menemättä mukaan kaikkeen siihen hirveään kiireeseen ja painamiseen, se on jo kantaaottavaa ja radikaalia.

Juttua tarkennettu 4.7. klo 11.30

Rencontres d'Arlesin näyttelyt ovat avoinna 3.7.–24.9.2023.