Kaikille tutut eurosetelit uudistuvat – keskuspankki avasi äänestyksen uusien setelien kuvituksesta

Euroopan keskuspankki käynnistää eurosetelien täydellisen uudistustyön ja kysyy nyt eurooppalaisilta, minkälaiset setelit he haluavat.

Kaikille tuttujen eurosetelien ulkonäkö muuttuu.

Euroopan keskuspankki EKP on päättänyt käynnistää eurosetelien uudistustyön ja pyytää nyt eurooppalaisia avukseen.

Eurooppalaisilla on elokuun loppuun asti aikaa antaa mielipiteensä siitä, millä teemalla uudet setelit kuvitetaan. Vielä ei äänestetä setelien lopullisesta ulkonäöstä, vaan teemoista.

Kysely on auki EKP:n verkkosivulla ja vastausaikaa on elokuun loppuun saakka.

Uusien eurosetelien teema on jokin näistä:

Linnut – vapaita, vahvoja ja innoittavia

Eurooppalainen kulttuuri

Eurooppalaisten arvojen toteutuminen luonnossa

Tulevaisuus omissa käsissämme

Kädet – rakennamme Eurooppaa yhdessä

Eurooppa - yksilöinä yhdessä

Joet – Euroopan elämän virta

Mutta mistä meiltä kysytään mielipidettä? Tähän ja neljään muuhunkin kysymykseen vastaa Euroopan keskuspankin vanhempi asiantuntija Satu Hietanen.

1. Mikä seteleissä muuttuu?

– Laajasta uudistuksesta on todella kyse. Tällä kertaa ei olla tekemässä vain päivitystä tälle nykyiselle setelisarjalle vaan luomassa euroseteleille kokonaan uutta ulkoasua, EKP:n Hietanen sanoo.

2. Mihin kansalaiset voivat kyselyssä vaikuttaa?

– Nyt kysytään ensisijaisesti euroalueen kansalaisten näkemyksiä seitsemästä teemasta, joiden pohjalta valitaan seteleille kuva-aiheet. Mieluisimman teeman lisäksi voi kertoa myös vähiten mieluisimman vaihtoehdon.

– Teemat on muodostanut asiantuntijaryhmä, jossa on ollut mukana edustaja jokaisesta euromaasta. Teemoja on ollut harkitsemassa saman pöydän ääressä myös Euroopan keskuspankin neuvosto, joka viime kädessä päättää äänestystuloksen pohjalta millä teemalla uusia seteleitä ryhdytään suunnittelemaan.

– Järjestämme uuden kyselytutkimuksen suunnittelukilpailun jälkeen. Silloinkin yleisö pääsee lausumaan mielipiteensä useammasta mahdollisesta ulkoasusta.

3. Käteisen käyttö vähenee ja EKP valmistelee jo digieuroa. Mihin seteliuudistusta tarvitaan?

– Seteli on yhä monille tärkeä maksuväline. Keskuspankin vastuulla on varmistaa, että käteinen pysyy luotettavana ja helppona maksutapana jatkossakin. Seteleitä kehitetään muun muassa siksi, että haluamme pysyä askeleen edellä seteliväärentäjiä.

– Ensimmäiset eurosetelit laskettiin liikkeeseen yli 20 vuotta sitten ja toisenkin sarjan liikkeeseen laskusta on vierähtänyt vuosia. On aika katsoa eteenpäin ja suunnitella uusille euroseteleille samaistuttava ja silmää miellyttävä ulkoasu.

4. Euromaista suomalaiset käyttävät ostoksilla käteistä kaikista vähiten. Miksi suomalaisten pitäisi olla kiinnostunut uusista euroseteleistä?

– Suomesta katsottuna sitä voi olla vaikea uskoa, mutta myös esimerkiksi Saksassa käteinen on hyvin suosittu maksutapa ja käteistä kannattaa olla aina mukana.

– Tuoreimman maksutapatutkimuksen mukaan 59 prosenttia vähittäiskauppaostoista tehdään yhä euroalueella käteisellä. Eniten käteistä käyttävät maltalaiset, vähiten suomalaiset.

– Samassa tutkimuksessa 60 prosenttia kuitenkin myös ilmoitti, että heille on tärkeää pitää käteinen yhtenä maksuvaihtoehtona, joten kyllä suomalaistenkin kannattaa olla tästä kyselystä kiinnostuneita, Hietanen sanoo.

5. Milloin uudet eurosetelit ovat käytössä?

– Suunnitteluvaihe päättyy arviolta vuonna 2026. Sen jälkeen Euroopan keskuspankin neuvosto päättää valmistamisesta ja liikkeellelaskusta. Tämänkin päätöksen jälkeen vierähtää vielä useampi vuosi ennen kuin niitä voi automaatista nostaa ja lompakkoon laittaa, EKP:n Hietanen sanoo.

Nyt liikkeellä on kaksi eurosetelisarjaa 1.1.2002 eurosetelit ja -kolikot otettiin käyttöön 12 EU-maassa muun muassa Suomessa. Ensimmäisen sarjan kuva-aiheina on Euroopan kulttuurihistorian eri aikakausien arkkitehtuurin tyylisuuntia. Toinen setelisarja otettiin käyttöön seteli kerrallaan vuosina 2013–2019. Sitä kutsutaan Europa-sarjaksi, koska setelien turvatekijöistä kahdessa on kreikkalaisesta mytologiasta tutun Europa-neidon kasvokuva. Kuva on otettu Louvren kokoelmissa olevasta maljakosta. Setelit ovat suuruudeltaan 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 (ei enää paineta) euroa.

Kaikki eurosetelit kummastakin setelisarjasta ovat laillisia maksuvälineitä kaikkialla euroalueella.

