Maalittamisen kriminalisointi oli työn alla viime syksynä – pysähtyi eduskuntavaaleihin, haasteina määritelmä ja sananvapaus

Maalittaminen voi olla sitä, että henkilön sosiaalinen media ja sähköpostilaatikko tulvivat vihaviesteistä. Sitä, että soitellaan yöllä tai seurataan kotiin. Sitä, että henkilö nostetaan tikun nokkaan verkossa ja ihmisiä usutetaan maalitetun kimppuun.

Maalitetulle voidaan lähettää jopa tuhkaa tai ulosteita postissa. Maalitetun nimeä saatetaan levitellä ja pyytää muitakin kertomaan tai levittämään tätä koskevaa tietoa.

Pahimmillaan maalittaminen saattaa johtaa väkivallalla uhkaamiseen tai jopa sen toteuttamiseen. Maalittamisen seuraukset eivät myöskään rajoitu pelkästään maalitettuun vaan kohteeksi saattavat päätyä myös tämän läheiset.

Maalittamiselle ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Sisäministeriö määrittelee termin seuraavasti:

”Maalittaminen on toimintaa, jossa yksittäinen henkilö omin toimin tai muita mobilisoimalla käynnistää tai kannustaa yhteen kohteeseen kohdistuvan järjestäytyneen häirinnän, joka voi olla suoraa tai epäsuoraa. Keinoja ovat muun muassa mustamaalaaminen, yksityisluontoisten tietojen levittäminen tai uhkaaminen. Maalittaminen voi kohdistua myös henkilöön hänen läheistensä kautta. Maalittamisen tavoitteena on vaikuttaa ihmisiin tai yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin sekä erityisesti niitä kohtaan tunnettuun luottamukseen.”

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho kertoo, että journalistisen jutun kritiikki voi olla todella laajaa, perusteellista ja negatiivistakin, mutta sen tulee kuitenkin olla asiallista. Maalittaminen eroaa kritiikistä siinä, että kommentoidaan itse asian lisäksi henkilöä, tämän seksuaalisuutta, harrastuksia tai muuta vastaavaa. Ahon mukaan maalittaminen koskee lähes aina nuoria naisia.

Maalittaminen on noussut puheenaiheeksi tällä viikolla, kun Iltalehden toimittaja sai sosiaalisessa mediassa näkökulmatekstistään osakseen runsaasti arvostelua.

Päätoimittajien yhdistys (PTY) ja Journalistiliitto ovat ottaneet kantaa toimittajan saamaan palautteeseen ja nostaneet esiin toimittajiin kohdistuvan häirinnän ja maalittamisen.

– Ongelmaksi koituu, jos jaetaan ihmisen kuvaa ja häntä arvostellaan muusta kuin työstä. Niin juuri tässä tapahtui. Puutuimme asiaan, koska olemme nähneet saman kuvion aiemmin, se vaan eskaloituu ja pahenee, Aho kommentoi.

Avaa kuvien katselu Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho kertoo, että maalittaminen koskee lähes aina nuoria naisia. Kuva: Mikko Koski / Yle

Maalittamisen kriminalisointia selvitetty

Oikeusministeriössä selvitettiin viime syksynä, tarvitseeko rikoslainsäädäntöä muuttaa, jotta maalittamiseen voitaisiin puuttua paremmin.

Ministeriö ehdotti, että maalittamisesta tulisi tehdä rangaistavaa. Tällä hetkellä maalittamiseen pystytään puuttumaan rikoslain voimin esimerkiksi yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä tai kunnianloukkauksena.

– Rikosprosessissa arvioidaan, mikä ylittää sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä ja milloin mennään rajan yli, kommentoi selvitystä valmistellut oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva.

Vuodenvaihteen jälkeen asia ei ole edennyt eduskuntavaalien ja hallituksen vaihtumisen vuoksi. Kanerva kertoo, ettei maalittamista mainita uudessa hallitusohjelmassa.

Selvityksen aikana ilmeni Kanervan mukaan, että maalittamisen määritelmästä ollaan hyvin erimielisiä. Jos hankkeen kanssa jatkettaisiin, määritelmää jouduttaisiin pohtimaan ja yhdenmukaistamaan. Lisäksi saaduissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, että kriminalisointi saattaisi kaventaa epähyväksyttävällä tavalla sananvapautta, hän kertoo.

Ahon mukaan myös Journalistiliitto on ottanut kannan, ettei maalittamisen kriminalisointi ole hyvä asia, sillä sen määritteleminen on osoittautunut vaikeaksi. Maalittamiselle kuitenkin tulisi tehdä jotain, koska sen määrä on runsastunut ja puheet koventuneet.

– Toimittajat ovat jo nyt vastahakoisia kirjoittamaan joistakin aiheista maalittamisen aiheuttaman pelon takia, mikä vähentää sananvapautta, hän sanoo.

Ahon mukaan ei ole tietoa siitä, millaisia vaikutuksia tällä on demokratiaan pitkällä aikavälillä. Hän tuo myös esiin, ettei maalittaminen rajoitu pelkästään toimittajiin, vaan se koskee monia ammattiryhmiä tutkijoista tuomareihin ja on täten laaja yhteiskunnallinen ongelma.

Tutkijat, tuomarit, opettajat, poliisit, poliitikot

Maalittaminen kohdistuu oikeusministeriön arviomuistion mukaan henkilöön tämän työtehtävien tai yhteiskunnallisten tehtävien vuoksi. Maalittamistoimenpiteiden kohteeksi saattavat joutua viranomaisista muun muassa tuomarit, poliisit tai syyttäjät.

Yhteiskunnallisia tehtäviä hoitavat poliitikot, opettajat, toimittajat tai tutkijat saavat myös osakseen maalittamista.

Suomen syyttäjäyhdistyksen vuoden 2018 jäsenkyselyyn vastanneista 40 prosenttia kertoi kokeneensa vihapuhetta tai maalittamista. Vuotta myöhemmin tehdyn Suomen Tuomariliiton jäsenkyselyn mukaan kaksi kolmesta tuomarista on joutunut epäasiallisen käytöksen ja vaikuttamisen kohteiksi.

Poliisihallituksen vuoden 2019 kyselytutkimuksen mukaan lähes kolmannes poliisin henkilöstöstä on kohdannut maalittamista.

Vuosien 2019 ja 2020 hankkeessa paljastui, että kuntapäättäjistä reilu kolmannes on kokenut tehtäviinsä liittyvää vihapuhetta. Toisen vuonna 2018 tehdyn hyvinvointikyselyn mukaan kaksi viidestä kuntajohtajasta on kokenut uhkailua tai häirintää.

Kansanedustajista ja heidän avustajistaan sen sijaan vajaa puolet kertoi kohdanneensa vihapuhetta, ja joissain tapauksissa vihapuhe oli ulottunut myös läheisiin. Kysely toteuttiin vuonna 2019.

Tampereen yliopiston tutkimuksessa vuosina 2017 ja 2018 vajaa kolmannes tutkijoista ilmoitti kokeneensa vihapuhetta. Opetusalan ammattijärjestön vuoden 2019 kyselyn mukaan lähes joka neljäs vastaajista oli kokenut vakavaa ja toistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua, mutta pääosa epäasiallisesta kohtelusta oli tullut työtovereiden ja esimiesten taholta.

Toimittajista lähes joka kuudes oli saanut kahden viime vuoden aikana viestejä, joissa uhkailtiin väkivallalla, paljastuu Journalistiliiton vuoden 2016 kyselystä.

Vuoden 2019 tutkimuksen mukaan Yleisradion journalisteista ja sisältötyöntekijöistä kuudenneksesta oli esitetty loukkaavia väitteitä tai huhuja tai heidän yksityiselämänsä tietoja oli levitetty. Lisäksi neljännes oli joutunut systemaattisten tai masinoitujen palautekampanjoiden kohteeksi.

Mielipidejohtajien näytettävä hyvää esimerkkiä

Näiden lisäksi maalittamisen kohteeksi voi joutua oikeastaan kuka tahansa esimerkiksi mielipiteensä, ulkonäkönsä tai etnisen taustan takia.

Ahon mukaan kysymyksen ytimessä on se, että jokaisen toiminnalla on merkitystä maalittamisen vähentämisessä – siinä mistä tykkäämme somessa ja millaista sisältöä uudelleenjaamme. Erityisen suuri vastuu kohdistuu kuitenkin mielipidejohtajiin.

– Erityisesti johtavassa asemassa olevien tulisi näyttää mallia, ettei tällaista saa tehdä, kuten pääministeri Petteri Orpo (kok.) tänään tiistaina tuomitsi. Meidän täytyy pystyä yhteiskuntana parempaan keskusteluyhteyteen, Journalistiliiton puheenjohtaja painottaa.