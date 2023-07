Orpon hallituksella edessään pelisääntökeskustelu – PS:n Mäkelä: Luottamuksen rakentaminen vaatii vakuutuksen RKP:lta

Hallituspuolueiden edustajat vakuuttivat A-studiossa maanantaina, että hallitus on toimintakykyinen. He kuitenkin myönsivät, että hallituskumppaneiden on tärkeä keskustella yhteisistä pelisäännöistä.