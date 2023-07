Itkien kotiin joka treenistä – seiväshyppääjä Elina Lampela paini neljä vuotta hyppykammon kanssa

Yleisurheilun Oulun GP-kilpailu Ylen kanavilla lauantaina 8.7. Suora lähetys Areenassa klo 14.35 ja TV2:ssa klo 16.30.

– On hankala sanoa, mikä siinä hypyssä pelottaa. Siinä ehkä tulee semmoinen blackout päähän. Ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, kolminkertainen arvokisahyppääjä Elina Lampela kuvailee hyppykammoa Sportlivissä.

Hän tunsi ahdistusta jo ennen treenejä. Pelotti mennä treeneihin, kun ei tiennyt, mitä niistä taas tulee – ja pystyykö hän ollenkaan hyppäämään.

Seivästä oli vaikea saada kuoppaan ja hyppy toisensa jälkeen päättyi läpijuoksuun. Hän jatkoi kilpailemista, mutta tuloskehitys pysähtyi.

Hyppykammo sai kenties alkunsa, kun Lampela kahdeksan vuotta sitten yritti hypätä pidemmällä seipäällä ja tuli alas radalle patjan sijaan.

– Mitään vaarallista ei tapahtunut ja kaikki paikat olivat ehjänä. Mutta ehkä siitä jäi pieni pelko takaraivoon. Että tässä voi periaatteessa käydä huonostikin.

Tätä seurasi neljä vaikeaa vuotta. Elina Lampela oli 17-vuotias ongelmien alkaessa.

Nyt Lampela, 25, on parempi kuin koskaan ennen.

Katso Sportlivin minidokumentti siitä, millaista on elää hyppykammon kanssa ja kuinka Elina Lampela lopulta pääsi kammostaan yli:

Sportliv: Elina Lampela.

”Onhan se siistin näköistä”

Elina Lampela tykkää vauhdikkaista tilanteista ja itsensä haastamisesta. Kun hän pääsi kokeilemaan seiväshyppyä Oulun Pyrinnön yleisurheiluryhmässä, laji tuntui heti hänen omaltaan.

Se sopi hänen persoonallisuuteensa.

– Seiväshyppy on vähän extreme-laji. Siinä tarvitsee akrobaattisuutta ja onhan se siistin näköistä, ​​Lampela sanoo.

Lampela teki ensimmäiset kilpailuhyppynsä 11-vuotiaana vuonna 2010. Vain kolme vuotta myöhemmin hän osallistui Hollannissa Euroopan nuorten olympiafestivaaleihin, joissa hän hyppäsi 402 ja teki 15-vuotiaiden Suomen ennätyksen.

Seuraavina vuosina Lampela paransi myös 17- ja 19-vuotiaiden Suomen ennätyksiä, ja vuonna 2015 hän oli yhdessä Wilma Murron kanssa ikäryhmässään maailmantilaston kärjessä.

Samana vuonna hän hyppäsi 432, mikä lopulta pysyi hänen henkilökohtaisena ennätyksenään viisi vuotta.

Seiväshypyn anatomia – ja mikä voi mennä pieleen

Seiväshyppy ei ole kuin muut yleisurheilulajit. Monen asian pitää mennä oikein, jotta hyppy ylipäänsä toteutuu. Puhumattakaan onnistuneesta hypystä.

Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää päästä mahdollisimman kovaa kuopalle.

Mitä nopeammin tulee ponnistusvaiheeseen, sitä enemmän energiaa saa siirrettyä seipääseen. Ja mitä enemmän energiaa, sitä isompia seipäitä ja korkeampia otteita pystyy käyttämään.

Maastalähdön jälkeen tulee loitonnusvaihe, jolloin käsillä työnnetään seivästä vasten samalla, kun lantio ja jalat heilautetaan pään yläpuolelle.

Sitten käännytään kohti rimaa, joka ylitetään maha edellä. Riman päällä pitäisi päästä niin sanottuun kuppiasentoon, jotta lantio menisi mahdollisimman korkealla.

– Suorituksen pitää olla tosi automatisoitu. Paras tilanne on, kun ei ole hirveästi ajatuksia päässä. Kaikki tapahtuu niin nopeasti, ettei siinä ehdi ajatella. Jos ajattelee jotain, se vaihe hypystä on jo mennyt ohi.

Mielikuvaharjoituksissa pystyy käymään hyppytekniikkaa tarkasti läpi, mutta ei oikeassa hypyssä. Käytännössä moni asia voi mennä pieleen.

– Jos huomaa, että askelmerkit eivät täsmää, lähtee ehkä tykittämään liian kovaa. Sitten tulee ponnistus liian alle. Silloin on hankala enää korjata hyppyä, ja saattaa käydä niin, että tulee alas radalle.

Hypyn pelottavin ja kriittisin vaihe on maastalähtö.

Maastalähtö voi Lampelan mukaan tuhota koko hypyn. Mutta jos se onnistuu, loppuhyppykin menee yleensä hyvin.

– Silloin kerkeää jopa tuulettamaan ilmalennon aikana. Epäonnistuneen maastalähdön jälkeen odottaa vain, että pääsee alas patjalle, jotta voi alkaa analysoida, mikä meni pieleen.

Läpijuoksujen noidankehä

Kesän 2015 epäonnistuneen kisahypyn jälkeen läpijuoksut alkoivat lisääntyä. Silloin Lampela ei vielä kiinnittänyt siihen juuri huomiota, koska kaikille seiväshyppääjille sattuu välillä läpijuoksuja.

Seuraavana vuonna hänellä alkoi olla vaikeuksia saada seivästä kuoppaan. Läpijuoksuja tuli yhä enemmän, eikä hän pystynyt käyttämään yhtä isoja seipäitä ja korkeita otteita kuin aiemmin. Samalla pelko kasvoi.

– Ei tekeminen silloin voi olla rentoa ja vapautunutta, vaan se oli semmoista puristamista, mistä ei tietenkään tule yhtään mitään.

Avaa kuvien katselu Elina Lampela edustaa vanhaa koulukuntaa ja kirjoittaa kaikki treenimerkintänsä ruutuvihkoon. Kuva: Wilma Båsk / Yle

Tilanne paheni ja lopulta Elina Lampela ei kyennyt enää hyppäämään.

– Pelotti mennä treeneihin, kun oli epävarma fiilis, että voi ei, mitähän tästäkin treenistä nyt tulee. Kun hyppäsin, tunsin ahdistusta. On tosi hankala itsekään ymmärtää, mikä siinä on.

Lampela kävi päässään ahdistavia ajatuksia: mitä jos askelmerkki tulee liian lähelle ja putoan alas radalle? Tai mitä jos ponnistus tulee liian kaukaa, enkä pääse patjoille asti?

– Ehkä siinä oli joku sellainen pelko, että jotain pahaa tapahtuu. Että jotenkin loukkaantuu, Lampela miettii.

– Oli tosi raskasta ajatella, että pystynköhän enää ikinä hyppäämään.

Koska läpijuoksut ovat joka tapauksessa melko yleisiä, kesti aikaa ennen kuin hän oli valmis myöntämään, että hänellä oli ongelma.

Tie takaisin

Elina Lampela alkoi tehdä hyppyjä hiekalle. Sen sijaan, että seipään olisi pitänyt osua metallikuoppaan, se sai osua mihin tahansa hiekkakuopassa.

– Se teki hyppäämisestä rennompaa ja oli helppo tapa saada paljon maastalähtöjä.

Avaa kuvien katselu Kun Lampela oli jälleen valmis haastamaan seiväskuoppaa, hän aloitti lyhyillä vauhdeilla ja seipäillä ja matalilla otteilla. Pikkuhiljaa negatiivinen kierre muuttui positiiviseksi. Kuva: Marianne Nyman / Yle

– Negatiivinen kierre oli sitä, että tuli paljon läpijuoksuja ja sai itkien lähteä melkein joka hyppytreenistä kotiin. Nyt se käännettiin siihen, että vaikka hyppäsi pienillä seipäillä, ne olivat silti onnistuneita treenejä.

Lampela ymmärsi, ettei tilanteesta ole muuta ulospääsyä kuin edetä pikkuhiljaa. Samalla mielikuvaharjoittelusta tuli tärkeä työkalu hyppykammon kukistamiseen.

Mielikuvaharjoittelussa tarkoituksena on käydä hyppy läpi mahdollisimman tarkasti ja omasta perspektiivistään. Ei niin, että seuraa suoritusta sivusta.

Avaa kuvien katselu Seiväshyppääjillä saattaa olla viikossa ainoastaan 1–2 hyppyharjoitusta, joissa he tekevät noin kymmenen ”oikeaa” hyppyä. Kuva: Wilma Båsk / Yle

Myöhemmin Lampela on kokenut mielikuvaharjoittelun hyväksi menetelmäksi myös silloin, kun haluaa muuttaa jotain hyppytekniikassaan. Silloin voi mielessään visualisoida, millaisia hyppyjä haluaisi tehdä.

Helmikuussa 2020 Elina Lampela onnistui viimein parantamaan lähes tasan viisi vuotta vanhaa ennätystään kolmella sentillä. Kesän aikana ennätys nousi vielä viisitoista senttimetriä 450:een.

Olympiaunelma auttoi jaksamaan

Vaikka Elina Lampelan hyppykammo kesti kauan, hän ei koskaan vakavasti harkinnut lopettamista.

Hän oli haaveillut olympialaisista lapsesta asti, ja se unelma sai hänet jatkamaan päivittäistä työtä. Sekä tieto siitä, ettei 432 ole hänen maksiminsa. Hän ei halunnut sen jäävän ennätyksekseen.

– Jossain kohtaa ajattelin, että sitten kun hyppään sen yli, sitten voin lopettaa. Mutta siinä vaiheessa en tietenkään halunnut enää lopettaa, Lampela sanoo kolme vuotta myöhemmin.

Avaa kuvien katselu Niinä vuosina, kun Lampela kärsi hyppykammosta, hän pystyi kuitenkin määrätietoisesti kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan. Kuva: Marianne Nyman / Yle

Kun Lampela kesällä 2020 ylitti 450 ja Tokion olympialaiset ​​oli siirretty vuodella eteenpäin koronapandemian vuoksi, hän alkoi pikkuhiljaa miettiä, voisiko hänellä olla mahdollisuuksia päästä mukaan.

Hänen edelliset arvokisansa olivat vuoden 2015 alle 20-vuotiaiden EM-kilpailut.

– Siitä oli aika iso hyppy olympialaisiin. Kyllä minut suoraan syvään päätyyn laitettiin siinä kohtaa, Lampela muistelee.

– Yhtäkkiä löysin itseni olympiakylästä, ympärilläni huippu-urheilijoita, joita olin ennen nähnyt vain televisiosta, ja ajattelin: ”Apua, mitä minä täällä teen?”

Lampela jäi ilman tulosta olympiadebyytissään, mutta on sen jälkeen kilpaillut sekä EM- että MM-kisoissa viime kesänä ja halli-EM-kilpailuissa viime talvena.

Avaa kuvien katselu Vaikka Lampela kävi korkealla riman yläpuolella, Tokion olympialaisten karsintakilpailujen saldoksi jäi kolme pudotusta korkeudesta 425. Kuva: EPA-EFE

Avaa kuvien katselu Viime keväänä Lampela suoritti kandidaatin tutkinnon molekyylibiotieteistä. Nyt opiskeluissa odottaa todennäköisesti välivuosi, kun Lampela keskittyy täysillä urheilu-uraansa. Kuva: Marianne Nyman / Yle

460 ja MM-kisat

Tänä vuonna Lampela ja hänen valmentajansa Rauli Pudas ovat keskittyneet nopeuden kehittämiseen ja maastalähdön parantamiseen. Kun nämä saadaan toimimaan yhdessä, luvassa on ennätyksiin vaadittavia lisäsenttejä.

Kesäkuussa Lampela paransi ennätyksensä 456:een ja kesän tavoitteena on ylittää vähintään 460.

Kauden päätavoite ovat Budapestin MM-kisat elokuussa. Sinne Lampela lähtee jo astetta kokeneempana urheilijana, joka on selättänyt hyppykammon.

– Huippu-urheilijana on välillä tosi raskasta. Etenkin silloin, kun ei kulje ja treeneissä on tosi nihkeää, ja kun kisoista ei tule sellaisia tuloksia, mitä toivoisi. Se on tosi rankkaa.

– Mutta sitten ne hyvät päivät, hyvät kisat, hyvät treenit. Kyllä silloin aina tajuaa, että vitsi, tämä on vain niin parasta.