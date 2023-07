Tilastot eivät tue väestönvaihtoteoriaa – ”Vaikuttaa aika absurdilta”, sanoo asiantuntija

Väitteet Suomen väestönvaihdosta eivät tilastojen perusteella pidä paikkaansa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on viitannut alkuvuodesta tviiteissään väestönvaihtoon. Väestönvaihto on äärioikeistolainen salaliittoteoria, jonka mukaan esimerkiksi juutalaiset pyrkivät korvaamaan valkoisen väestön ei-valkoisella maahanmuuton avulla.

Väestönvaihtoteoriaan ovat viitanneet Rantasen lisäksi myös muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), oikeusministeri Leena Meri (ps.) sekä eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.).

Rantanen kertoi perjantaina Twitterissä, ettei usko salaliittoihin, mutta sanoi, että tilastojen valossa Euroopan demografinen muutos on tosiasia.

Tilastot kertovat, että noin 80 prosentissa Suomen kunnista maahanmuuttajia on alle viisi prosenttia väestöstä. Vain 13 kunnassa maahanmuuttajia on yli 15 prosenttia väestöstä. Suomessa on 309 kuntaa.

– Väite väestönvaihdosta vaikuttaa aika absurdilta, sanoo aluekehityksen asiantuntija, Turun kaupungin tutkimusjohtaja Timo Aro STT:lle.

Aro on myös sitoutumattomana kaupunginvaltuutettuna vihreiden valtuustoryhmässä Porissa.

Vieraskielisiä liki puoli miljoonaa

Tilastokeskuksen mukaan suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä väheni viime vuonna reilulla 22 000:lla ja vieraskielisten määrä kasvoi lähes 38 000:lla. Tämä on eniten 40 vuoteen. Yhteensä vieraskielisiä on Suomessa vajaat puoli miljoonaa. Suurimmat maahanmuuttajien kieliryhmät ovat venäjä, viro ja arabia.

Aron mukaan ennätys selittyy sillä, että työ- ja koulutusperusteiselle maahanmuutolle asetetut tavoitteet toteutuivat ensimmäisen kerran viime vuonna.

Aro sanoo, että jos työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton määrä jatkuisi samanlaisena, huolet huoltosuhteesta ja työikäisen väestön määrän vähenemisestä poistuisivat ajan myötä.

Hyvä vai huono maahanmuuttaja?

Aron mukaan väestönvaihdosta puhuvat perustelevat teoriaansa sillä, että maahanmuuttajien määrän kasvu on ollut Suomessa nopeaa.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo sanoo STT:lle, että väestömuutokset eivät tapahdu nopeasti. Rapo antaa esimerkin: Suomessa asuvista 36-vuotiaista oli vuonna 2000 ulkomaalaistaustaisia 3,6 prosenttia ja viime vuoden lopussa noin 18 prosenttia.

– Väestöilmiöissä muutokset tapahtuvat yleensä hitaasti ja vievät vuosikymmeniä, Rapo sanoo.