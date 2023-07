Uusi Venäjän sotarikoksia selvittävä kansainvälinen syyttäjäkeskus aloitti toimintansa – Ukraina kutsuu ”historialliseksi hetkeksi”

Venäjä saatetaan vastuuseen sotarikoksistaan Ukrainassa. Näin ainakin länsijohtajat ovat useaan otteeseen vakuutelleet.

Venäjä ei ole kuitenkaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n jäsen, kuten eivät Yhdysvallat ja Kiinakaan ole. Siksi ICC ei voi syyttää Venäjän johtoa hyökkäyksestä Ukrainaan.

Tätä ongelmaa Euroopan unioni on yrittänyt ratkoa.

Maanantaina Haagissa toimintansa aloitti uusi Ukrainaan kohdistuneen hyökkäysrikoksen syytteeseenpanosta vastaava kansainvälinen keskus (ICPA).

”Keskus ottaa keskeisen roolin Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan tutkinnassa ja tulevien oikeudenkäyntien valmistelussa”, EU:n julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.

Käytännössä tarkoitus on kerätä todistusaineistoa Venäjän sotarikoksista. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi tulevaisuuden oikeudenkäyntien tukena. Todisteiden keräämiseen osallistuvat EU-maiden, Ukrainan, Yhdysvaltojen ja ICC:n syyttäjät.

– Uusi kansainvälinen syyttäjäkeskus on tärkeässä roolissa: sen tehtävänä on varmistaa, että syylliset, myös hyökkäysrikokseen syyllistyneet, joutuvat oikeuden eteen. Emme jätä kiveäkään kääntämättä ennen kuin Putin ja hänen liittolaisensa on saatettu vastuuseen teoistaan, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi tiedotteessa.

Ukrainan valtakunnan syyttäjä Andrij Kostin piti keskuksen perustamista merkkinä siitä, että maailma on päättänyt saattaa Venäjän vastuuseen sotarikoksistaan.

– Olemme kokoontuneet tänne todistamaan todellista historiallista hetkeä. Sanoisin jopa aikakautta määrittävää hetkeä, Kostin sanoi tiedotustilaisuudessa Haagissa.

Kostin piti päivää myös askeleena kohti Venäjän sotarikoksia selvittävän erityistuomioistuimen perustamista. Tuomioistuimen perustaminen on ollut yksi Ukrainan keskeisimpiä vaatimuksia.

Kansainvälisen rikosoikeuden ongelmat jatkuvat

Akateemikko ja kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi ei usko, että maanantaina toimintansa aloittaneella keskuksella on vaikutusta erityistuomioistuimen perustamiseen.

– Tässä ei vielä käsitellä uutta tuomioistuinta. Lähinnä koordinoidaan todisteiden keräämistä. Syyttäjien kannalta tämä on sisällöllisesti tärkeä, mutta ei maailmanjärjestyksen kannalta erityinen, Koskenniemi sanoo Ylelle.

Merkittävää on se, että hajanaista todistusaineiston keräämistä keskitetään ja sujuvoitetaan, professori täsmentää.

Koskenniemi muistuttaa, että Venäjän sotilasjohdon saaminen tuomioistuimen eteen on aina näyttänyt epävarmalta. Kansainvälinen rikosoikeus on hajanainen ja myös sattumanvarainen.

– Kun kyse on suurvallasta, järjestelmän heikkoudet tulevat esiin.

Nyt tärkeässä roolissa ovat Koskenniemen mukaan kansalliset tuomioistuimet. Esimerkiksi Euroopan maissa niin sanottuina universaalirikoksina on kriminalisoitu sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonta. Nykyään myös hyökkäysteko.

Näihin rikoksiin syyllistyneitä venäläisiä voidaan kuitenkin pidättää ainoastaan, jos he saapuvat maahan, joka on nostanut syytteet heitä vastaan.

Niin kauan kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin ja muut sotarikoksiin syyllistyneet venäläiset pysyttelevät kotimaassaan tai Venäjälle ystävällismielisissä maissa, heitä ei voida tuomita.

Merkittävin vaikutus sotarikoksiin syyllistyneiden henkilöiden kannalta onkin Koskenniemen mukaan se, etteivät he voi enää matkustaa maihin, joissa syytteitä on nostettu.

– Laajempi pyrkimys on kasvattaa painetta Venäjää kohtaan lopettaa sota Ukrainassa. Siihen en osaa vastata, onnistutaanko siinä.